Угрожает ли новый двигатель Илона Маска российскому РД-180?

Глава SpaceX Илон Маск опять попал в заголовки мировой прессы. На этот раз с заявлением о том, что на очередных испытаниях его новый двигатель Raptor наконец-то сумел превзойти российский РД-180 по одному из параметров.

По словам американского бизнесмена, Raptor побил рекорд российского двигателя по показателю уровня давления в камере сгорания. При этом стоит напомнить, что Маск давно испытывает симпатию к РД-180: в понедельник он назвал его «потрясающим», а не далее, как в декабре – «великолепным». Похоже, превзойти российский аналог для американца – идея фикс.

Маск умеет удивлять. Его громкие заявления часто опираются на реальные достижения. Однако на этот раз признание Маска нельзя назвать сенсационным. Как ранее заметил в интервью газете ВЗГЛЯД академик Андрей Ионин, «одно дело – разогнать какую-то систему до определенных параметров, а другое – ее стабильная работа».

Ионин подчеркнул, что ракеты с двигателями серий РД-170, 180 и 190 летают более 30 лет, то есть их характеристики подтверждены многолетней практикой. Данным заявлением, по мнению эксперта, Маск лишь пытается поддерживать имидж успешного серийного практика.

Но дело даже не в том, что новый Raptor пока еще не прошел испытание практикой.

«То, о чем говорит Маск – это не та разница, которая на что-то влияет. Это просто выбор конструктора, – заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. – Чем больше давление, тем эффективнее двигатель. Повышение давления поднимает эффективность, но приближает к некоему максимуму, к которому мы так и так близко. Ну, взял побольше двигатель давления – пожалуйста, ради Бога. Могли бы сделать меньше, могли бы и больше. Наши двигатели все равно одного класса».

В общем, конкретно сегодня нам можно перевести дух. Очередное достижение Маска, конечно, представляет научно-технический интерес, но на расклад сил в космосе, точнее на международном рынке космических запусков, пока не влияет. Рыночным позициям РД-180 оно прямо не угрожает.

Ранее сообщалось, что РД-180 будет закупаться Соединенными Штатами по меньшей мере до 2023–2024 годов. Однако так сказано в контракте. Моисеев не исключает, что поставки закончатся раньше – уже в следующем году. И успешные испытания Маска тут ни при чем – просто у американцев уже создан достаточный запас наших движков.

Да и в целом расслабляться Роскомосу нельзя. По другим направлениям SpaceX уже вовсю дышит россиянам в спину. Так, новость о создаваемом двигателе Моисеев сопоставил с прошлогодним появлением у SpaceX ракеты Falcon 9. Вот это был действительно серьезный конкурентный удар по нашим позициям в мире, ведь тяжелую ракету Falcon 9 можно считать «серьезным игроком», посетовал Моисеев, – он уже причинил России много неприятностей.

Хотя в начале февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин докладывал Владимиру Путину о ходе работ по исправлению ситуации в отрасли, имея в виду восстановление позиций России на рынке пусковых услуг и перевозок. Пока же сохраняются опасения, что в ближайшие годы Маск сможет опять «отжать» у России еще какой-нибудь серьезный кусок космического рынка.