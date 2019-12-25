Можно ли сотрудника российских спецслужб опознать по татуировкам?

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25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Российских губернаторов учат на чужом опыте

Вице-премьер Юрий Трутнев вручил приз сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко за победу в номинации «Регион возможностей».Фото: sakhalin.gov.ru
Главы регионов больше не скрывают от соседей-губернаторов свои ноу-хау по решению проблем, а напротив, охотно ими делятся. Таков смысл «библиотеки лучших управленческих практик» – базы данных, собрать которую удалось экспертам по итогам работы губернаторов за год.  Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

Чаушеску использовал коммунистические лозунги только как прикрытие румынских интересов, как он их понималФото: Diether Endlicher/AP/ТАСС
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве. Единственная кровавая революция в Восточной Европе закончилась «победой демократии». Истоки этих событий обросли множеством мифов, и давно пора разоблачить их. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...

Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Можно ли сотрудника российских спецслужб опознать по татуировкам?

              		   25 декабря 2019, 08:48
              Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
              Текст: Сергей Козлов, ветеран спецназа

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              Немецкие правоохранительные органы продолжают расследование убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Исполнитель преступления (гражданин России) задержан, но показания давать отказывается - иначе говоря, нет никаких надежных указаний на то, кем именно является этот человек. А ведь именно в связи с этим делом Берлин уже выслал двух российских дипломатов. Раздуваются даже спекуляции о том, что берлинское преступление чуть ли не является новым «случаем Скрипаля».

              И вот теперь издание «Шпигель», проявив недюжинную проницательность, обнаружило в связи с этим расследованием очередной след российской военной разведки. Якобы исполнитель преступления имеет к ней непосредственное отношение. Какие же доказательства предъявляются в обоснование этого?

              Ссылаясь на отчет генерального прокурора Германии, издание сообщает, что «существуют детали, указывающие на связь задержанного россиянина с разведывательными службами»... «Одним из косвенных обстоятельств являются татуировки мужчины. Изначально эксперты управления уголовной полиции Берлина изучили вопрос о том, не являются ли они характерными для российских преступных группировок, однако пришли к отрицательному ответу. Татуировки скорее напоминают таковые бойцов российских спецподразделений».

              Действительно ли у сотрудников российских спецподразделений - допустим, у бойцов спецназа ГРУ - есть какие-либо особые татуировки? Короткий ответ - нет, ни в коем случае.

              Поясним.

              Автор этих строк прослужил в спецназе ГРУ ГШ ВС СССР около 15 лет. Прочитав данное заяавление со ссылкой на генпрокурора Германии, мне подумалось - неужели родное ведомство забыло меня «пометить» подобным образом? Почему же на мне нет никаких особенных татуированных «царских знаков»? Мне неизвестна ни одна спецслужба или спецподразделение в мире, которые бы совершали подобную глупость.

              Сама постановка вопроса и даже предположение о том, что сотрудников спецподразделений можно отличить по неким общим наружным признакам - в частности, татуировкам - абсурдна.

              Подумайте сами. Чем меньше у человека отличительных признаков (шрамов, родинок и т. д.), тем он больше подходит на роль разведчика. А тут вдруг - российские спецслужбы тщательно отбирают для работы некоего подходящего человека, несколько лет готовят его для выполнения за границей тайных заданий, разрабатывают легенду прикрытия, операцию по его выводу за границу, выдают безупречные документы на его имя - и при этом помечают его специальным рисунком, чтобы немецкие полицейские его могли легче выявить и опознать?

              Ведь если бы генпрокурор Германии был прав, всех сотрудников российских спецслужб на Западе давно бы переловили. Это несложно сделать путем соответствующего инструктирования местных медицинских учреждений - о проведении диспансеризации и своевременного информирования полиции при обнаружении данных символов причастности к российским спецслужбам в процессе осмотра при обращении к врачу.

              Да, действительно, среди некоторых военнослужащих российской (советской) армии было принято и принято до сих пор делать татуировки, в том числе специфические. В Воздушно-десантных войсках, например, в свое время солдаты и сержанты едва ли не поголовно на втором году службы делали себе татуировки в виде десантника в свободном падении с вытяжным парашютом над головой. Эту убогую картинку сопровождали короткие пояснения типа «С любых высот в любое пекло». Рядом могли быть вытатуированы годы службы и место, например, «1975 Кировабад 1977».

              Этим юношам не терпелось на гражданке продемонстрировать свою принадлежность к элитным войскам. Подобным образом помечали себя рисунками и солдаты и сержанты, проходившие служу в Афганистане. Но единственный, если не основной мотив подобного творчества - солдатское бахвальство, и не более того. При этом, я не помню ни у одного офицера подобных нательных рисунков.

              Можно предположить, что у задержанного на теле действительно имеется какая-нибудь десантная татуировка или, может быть, татуировка, указывающая на службу в какой-либо бригаде спецназа. Сейчас в России, когда спецназ уже давно не является секретным подразделением, это возможно. В ВС СССР за такую татуировку солдату офицеры руку бы по плечо оторвали. Поэтому такие тату наносили солдаты и сержанты срочной службы в Российской армии, как правило, уже перед увольнением в запас.

              Но даже обнаруженная десантная или спецназовская татуировка на теле подозреваемого ничего не доказывает и ни о чем не свидетельствует. Кроме разве что того, что данный человек, возможно, проходил срочную службу в этих частях.


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