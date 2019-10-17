Что такое полицейские предостережения и как на них реагировать?

Это документ, который полицейские будут вручать потенциальному нарушителю правопорядка. Авторы законопроекта уверены, что это «гуманная мера воздействия, которая позволит остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое».

16 октября Владимир Путин подписал закон, который позволит полицейским, наряду с сотрудниками ФСБ и прокуратуры, выносить гражданам предостережения «о недопустимости действий, создающих условия» для преступлений и правонарушений, а также предупреждающие о том, что антиобщественное поведение лучше прекратить. По мнению депутатов, такие предостережения снизят число преступлений в стране.

«Многие потенциальные правонарушители не пошли бы на преступление, если бы их вовремя предупредили», – сказал автор законопроекта Василий Пискарев.

А почему ФСБ и прокуратура тоже в списке?

Да, поправки внесены только в закон о полиции, просто у ФСБ и прокуроров уже были подобные полномочия. Инициатива этого законопроекта как раз родилась из «правовой коллизии», как ее назвали депутаты из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн, они же – авторы документа. «Коллизия» заключалась в том, что профилактикой нарушений в стране занимаются в первую очередь полицейские, и как раз у них подобного рычага воздействия на потенциальных правонарушителей не было. Теперь есть.

И что это за преступления и правонарушения?

Пока неясно. Список должно будет определить и утвердить МВД. Вполне вероятно, что там будут любые действия, подпадающие под статьи КоАП или Уголовного кодекса. Вплоть до жалоб на шумящих или курящих на этаже соседей. Например, летом прокуратура через полицейских вручала предостережения участникам несогласованных акций в Москве: их предупреждали о возможной ответственности – как административной (по ст. 20.2 КоАП), так и уголовной (ст. 212.1 УК).

И как будет выглядеть предостережение?

В МВД уже заявили, что об устном разговоре речи нет – документ будет печатным. Кто, как и в какой момент его будет вручать – неясно, порядок еще предстоит разработать. Но если посмотреть на прокурорскую практику, то примерную схему можно понять уже сейчас. В документе будут содержаться сведения о том, какие действия человека или же озвученные им намерения, могут привести к нарушениям или преступлениям, а также об ответственности за эти преступления. В конце документа, вероятно, будет отдельный пункт с подзаголовком «Предостерегаю». И там человека попросят воздержаться от возможного правонарушения.

Вручать документ полицейские, скорее всего, будут лично, и в двух экземплярах: оба нужно будет подписать, один оставить себе.

Вот как это действует в случае с ФСБ: сначала в службе решают, что у них достаточно подтвержденных сведений о действиях, создающих условия для совершения определенного преступления, затем в течение пяти дней лично вручают человеку предостережение. Только вот это, судя по всему, не всегда работает именно так. В 2013 году, к примеру, ФСБ заподозрило бывшего заведующего Елабужского музея археологии в «пропаганде нацистской атрибутики» из-за фотографии «ВКонтакте». В службе не стали выносить предостережение самостоятельно, а сделали это через местную прокуратуру.

Можно ли не подписывать предостережение?

Можно, но в таком случае его, вероятнее всего, отправят заказным письмом с уведомлением.

А проигнорировать можно?

Проигнорировать можно, только вот в дальнейшем, если вас все же привлекут к ответственности по одной из указанных в предостережении статей, наказание может быть более серьезным. В Госдуме это подтвердили. То есть по сути наличие предостережения станет отягчающим обстоятельством.

Что касается ситуаций, когда вас не привлекли по статье, но и предостережение вы тоже не исполнили, то в законе не прописано, что вам грозит за это штраф или что-либо еще. В законе «О прокуратуре» такая мера есть, в «О полиции» – нет.