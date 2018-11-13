Что делают с просроченными ядерными ракетами?

И не слишком ли дорого обходится продление срока их службы?

Без малого 1 млрд рублей – в такую сумму, по оценке Минобороны, должно обойтись продление срока службы российских ядерных ракет «Воевода» (или «Сатана», по натовской классификации), «Тополь-М» и «Стилет». Такие данные есть в открытом доступе – на портале госзакупок. Организация, которая выиграет тендер, должна будет до ноября 2020 года доработать и отремонтировать упомянутые ракетные комплексы стратегического назначения, сообщает «Интерфакс». Заметим, что в марте Минобороны сообщало о планах утилизации «Воевод».

С утилизацией ракет более-менее понятно: корпуса разрезаются или расплавляются, либо могут уничтожаться путем запуска без боеприпаса. «Начинка» боеголовки либо подлежит захоронению, либо идет в дело (высокообогащенный уран может быть переработан в низкообогащенный для АЭС, плутоний используется в космической отрасли). По каким критериям военные определяют – имеет ли смысл не сдавать «в утиль» ракеты, а продлевать им службу?

В состав отвечающей за это комиссии входят представители Минобороны, выпускающих предприятий «оборонки» (например, в случае «Тополя-М» это Воткинский завод) и конструкторских бюро (в том же случае – «Московский институт теплотехники»).

«Выборочно берется одна ракета определенной серии и года выпуска на полигон, и там смотрят, насколько она выдерживает все необходимые параметры. Если параметры выдержаны – значит, у данного поколения ракет продлевается срок годности. То же самое делают американцы. Они сделали несколько пусков ракеты «Минитмен», чтобы подтвердить ее боеготовность», – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Проверяется работоспособность прежде всего боеголовок самонаведения, работы устройств, которые приводят ракеты в боевое положение. Регулярно проводятся проверочные пуски, где контролируются точностные параметры», – объяснил Леонков.

«Ракетные корпуса сканируют на прочность лазером, делают соответствующие снимки, а потом сравнивают с тем, что было раньше, и смотрят, не меняется ли структура», – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-майор РВСН в отставке Вячеслав Круглов. «Для металла, используемого в ракетах, 30–40 лет – не срок», – подчеркнул военный. Повышенное внимание уделяется состоянию деталей ракет, изготовленных из каучука и резины.

Срок эксплуатации ракеты, по его словам, обычно продлевается на 10 лет. «Изначально установлен срок 20–25 лет, а потом проверяют и лет на 10 продлевают. Таким образом выходим на срок эксплуатации 30–40 лет», – пояснил Круглов.

Цену сохранения ракетных комплексов в боеготовом состоянии вряд ли можно назвать запредельной. На сайте указано, что заказ разделен на три части – на этот год было запланировано выделить 345,4 млн рублей (примерная стоимость одного нового комплекса «Тополь-М»), в будущем году – 246,6 млн рублей, а в 2020 году – чуть более 344 млн.