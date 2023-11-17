Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

Tекст: Олег Исайченко

На этой неделе стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии. Об этом сообщает RTVI. Отмечается, что финансированием структуры занимался фонд Free Russia Foundation (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ). Кроме того, на основании косвенных доказательств деятельность ботов связывается и с ФБК* (признана экстремистской организацией).

О причастности Фонда борьбы с коррупцией** к работе «фабрики» высказался человек, ранее участвовавший в создании комментариев, направленных против России. Подчеркивается, что организация имеет несколько офисов в Литве и Грузии, где в общей сумме работает около 200 сотрудников.

Ссылки на посты, под которыми необходимо оставлять комментарии, а также их примерное содержание работникам ботофермы, предоставлялись кураторами. Каждый «эльф» должен написать не менее 120 постов за смену, которые не удалят администраторы страниц. В день сотрудники могут брать не более двух смен. Час данной деятельности стоит 10 евро. В качестве отчетности предоставляются скриншоты публикаций и реакций других пользователей на них.

Для работы используются купленные на черном рынке аккаунты «ВКонтакте», к которым нет доступа у реальных владельцев. В слитых документах в том числе есть инструкция о том, что «эльфы» должны менять данные на страницах, в том числе имена и фотографии, а также работать исключительно через VPN.

Расследование о существовании «фабрики эльфов» на своем интернет-ресурсе опубликовал Михаил Светов*** (признан иноагентом). На материал отреагировал представитель ФБК** Иван Жданов*** (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов), который назвал причастность организации к ботоферме «совершенной ложью».

Другие соратники Алексея Навального (Леонид Волков***, Георгий Албуров***, Мария Певчих***, признаны иноагентами, причем первый и второй включены в список террористов и экстремистов) также опубликовали посты, в которых полностью отрицают сотрудничество с «фабрикой». При этом Певчих отметила связь структуры с предпринимателем Леонидом Невзлиным***, также признанным иноагентом.

На новость отреагировал и блогер Максим Кац*** (признан иноагентом). Он раскритиковал ФБК за использование данных технологий, а также обозначил их действия как «попытку создать собственную пропаганду, обмануть людей какими-то хитрыми маневрами».

Напомним, о деятельности «фабрики эльфов» стало известно еще в прошлом году. Тогда «Фонтанка.ру» писала об особенностях работы грузинского отделения ботофермы. Отмечалось, что среди сотрудников организации имеется «топ», сформированный в соответствии с личной статистикой исполнителей заданий. В зависимости от места, человеку могли начислять надбавки и увеличивать максимальное число смен.

В экспертном сообществе спорят, что стало истинной причиной конфликта в среде сбежавших блогеров – деньги или угроза потери репутации в глазах Запада. Однако все они сходятся во мнении, что сам по себе скандал неудивителен, ведь в этом сообществе давно назрела ситуация сродни «пауков в банке».

«Так называемая «Фабрика эльфов» – это структура, которая курировала деятельность ботов, комментировавших различные общественно-политические новости с антироссийских позиций. Известно, что она была создана на деньги фонда Free Russia Foundation», – сказал юрист Илья Ремесло.

«Услугами «фабрики» активно пользовался ФБК. Среди комментариев, опубликованных силами данной структуры, с завидной регулярностью встречаются темы, продвигающие идеи, так или иначе выгодные фонду. Так, боты крайне активно защищали Леонида Волкова во время скандала с якобы получением денег от Михаила Фридмана», – отмечает эксперт.

«Кроме того, в скрытых архивах было найдено большое количество фотографий агитпродукции, призывающей к освобождению Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). На данных материалах сохранен даже дизайнерский стиль ФБК. «Фабрика эльфов» вела активную работу и по другим направлениям», – подчеркивает собеседник.

«Например, после убийства Владлена Татарского боты намеренно распространяли слухи о том, что к этой трагедии якобы причастны российские спецслужбы. При этом комментарии, которые они публиковали в интернете, были написаны буквально под копирку»,

– уточняет Ремесло. «Новость о существовании «фабрики эльфов» подлила масла в огонь вражды между беглыми российскими блогерами. Так, Мария Певчих и Георгий Албуров в попытке защитить свою репутацию стали перекладывать вину на собственных идейных противников», – акцентирует эксперт.

«По их словам, главным организатором «фабрики эльфов» являлся предприниматель Леонид Невзлин, с которым у их фонда давняя история вражды. Судя по всему, противоречия внутри этой якобы либеральной политической среды заметно обостряются», – считает собеседник.

«Теперь любую запись, соответствующую интересам ФБК, можно назвать «эльфийской». Это колоссальный удар по их движению. Более того, эти блогеры в очередной раз проявили свою лицемерную сущность. Раньше они упрекали российское правительство в том, что оно якобы использует ботов для продвижения нужного нарратива в интернете. Теперь же выясняется, что реальность совершенно иная. Это беглые предатели имитировали большую поддержку и отчитывались перед своими заказчиками липовыми лайками», – акцентирует эксперт.

«При этом реальные масштабы «фабрики эльфов» могут нас серьезно удивить.

Известно, что их основные офисы располагались в Литве и Грузии. Вполне возможно, что имелись представительства и в других странах. Под их пагубное влияние попадали сотни тысяч пользователей различных социальных сетей: от YouTube до «ВКонтакте», – подчеркивает Ремесло.

В свою очередь политолог Павел Данилин считает, что суть скандала – это недовольство блогеров тем, что с ними не поделились деньгами. «Беглецы узнали о новом канале получения финансов и начали внутривидовую борьбу за доступ к нему. Предателей много, а выделяемых средств мало, поэтому они, как пауки в банке, грызутся друг с другом», – сказал он.

«Я не исключаю, что Невзлин был причастен к созданию так называемой «фабрики эльфов». Однако Певчих могла его приплести, чтобы избавиться от конкурента. К слову, Волков, являющийся примером жадности и алчности, также способен на реализацию данного проекта», – отмечает собеседник.

«Несмотря на то, что блогеры грызутся между собой, они до сих пор опасны для России. Волков, несмотря на свою жадность, представляет угрозу. Илья Пономарев*** (признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) вовсе возглавляет организацию, провоцирующую беспорядки в нашей стране», – подчеркивает он.

«Я не думаю, что масштабы у «фабрики эльфов» очень большие. Западу всегда было проще обратиться к украинцам, которые бы сделали работу за меньшую сумму. А эти люди, скорее всего, больше денег украли, чем потратили на реальные дела», – резюмирует Данилин.