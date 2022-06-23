Развал США обещают начать с Техаса

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23 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
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Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство? Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Болгары прогнали премьера-русофоба

Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за свою отставку на российского посла. Также виновными оказались три болгарских политика. Почему эксперты называют заявление Петкова «чушью», каким может быть новый состав болгарского правительства и как теперь может измениться политика Софии в отношениях с Москвой? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Америка начала беднеть

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Развал США обещают начать с Техаса

    Каждый пятый солдат армии США – техасец
    		   23 июня 2022, 16:45
    Фото: REUTERS/Richard Rodriguez
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?

    «Правительство нарушило наше право на местное самоуправление. Право на внесение поправок также игнорируют, отклоняют и аннулируют. Мы сохраняем за собой право на отделение от США, и Законодательному собранию следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим».

    Таких заявлений было много в украинском (тогда еще) Донбассе в 2014-м, но это наши дни, Техас, Соединенные Штаты Америки. Причем прокламацию о плебисците с возможной сецессией приняли не политические фрики (в «штате одинокой звезды», как еще называют Техас, всегда было вдосталь совершенно мультипликационных сторонников «незалежности», призывы которых никто не воспринимает всерьез), а правящая партия – техасское отделение республиканцев, собравшееся в Хьюстоне на очередной съезд – съезд победителей.

    Разгром демократов на выборах в Конгресс грядущей осенью, после которого консерваторы наверняка получат контроль за обеими палатами парламента, был начат досрочно. Неожиданно для всех освободившееся кресло члена Палаты представителей от одного из южных округов Техаса досталось республиканке Майре Флорес.

    «Неожиданно», поскольку в этом округе республиканского в целом Техаса республиканцы не побеждали десятки лет, а на выборах в Палату представителей – полтора века. Более трех четвертей его жителей – это латиноамериканцы, в основном мигранты из Мексики и их потомки. Южный Техас был электоральной аномалией в европейском духе, где регионы расселения национальных меньшинств выделяются специфическими на общем фоне политическими предпочтениями.

    Флорес по корням тоже из Мексики, как и ее разгромленный конкурент-демократ Санчес. Но – ярко-выраженная консерваторша, выступающая не только за свободное ношение оружия, но и против нелегальной миграции. Удивляться нечему: среди осевших в США латиносов, особенно во втором-третьем поколении, немало тех, кого раздражают миллионы новых «понаехавших» с исторической родины – из-за демпинга на рынке труда и криминогенности мигрантской среды.

     Автора успеха Флорес в наглухо демократическом регионе зовут Джо Байден. Рекордная за 40 лет инфляция с тенденцией к дальнейшему росту, резкий рост стоимости бензина, начинающаяся рецессия – все это бьет по латиноамериканской общине Техаса сильнее, чем по англоязычным белым, ввиду ее большей социальной уязвимости и меньших доходов. Как следствие, рейтинг поддержки действующего президента в этой группе уже на уровне 24% – хуже, чем у любого другого демократа за всю историю наблюдений.

    Окрыленные таким успехом, техасские республиканцы решили зайти с козырей. На своем съезде они не только призвали к референдуму о будущем Техаса, но и заявили о том, что не считают Байдена законно избранным президентом – он для них «исполняющий обязанности».

    Другими словами, если Белый дом посмеет воспротивиться сецессии, он на это законных прав не имеет. Обычно такое называют кризисом власти, который чреват гражданской войной.

    Вроде бы ничего нового. От техасцев такого взбрыкивания уже полтора года ждут.

    Именно Техас первым из республиканских штатов подал иск во всемогущий Верховный суд США – и если бы тот иск удовлетворили, Дональд Трамп оставался бы президентом еще на четыре года. Но иск отвергли (в том числе голосами судей-консерваторов), а впоследствии мейнстримная пресса заклеймила всех, кто сомневается в честности победы Байдена, как соучастников попытки государственного переворота – захвата протестующими здания Конгресса в день утверждения официальных итогов выборов.

    Несмотря на это запугивание, идея о новой сецессии южных штатов и прежде всего Техаса обещала стать одной из доминирующих в новом политическом сезоне Америки. Миссией Байдена было установление в США однопартийной диктатуры через принятие нескольких непопулярных реформ – избирательной, миграционной, в области контроля за СМИ. И у республиканцев было по сути только два способа сопротивления – оспаривать нововведения в Верховном суде (но до тех пор, пока его состав не расширят за счет либералов – это еще одна из предполагаемых реформ) и угрожать Вашингтону сецессией: мол, если не уйметесь в своей идее по ужиманию прав штатов, то развалите этим страну.

    Но особенность произошедшего в Хьюстоне в том, что для столь резких инициатив не было объективного повода. В Белом доме и думать забыли о своих эпохальных реформах – президент столь непопулярен и неэффективен, что их нельзя реализовать чисто технически. Обозримая перспектива – это потеря Конгресса и превращение Байдена в «хромую утку» со сменой власти через два с половиной года, а никак не диктатура демократов.

    Если объективного повода не было и сопротивляться сейчас особо нечему, зачем же республиканцы из Техаса решили запустить процесс по развалу страны?   

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об авантюрной истории присоединения Техаса к США и о его значении для страны. Это край сурового американского патриотизма (пятая часть солдат армии США – техасцы), но в то же время – осознания собственной «самости».

    От сторонников техасской независимости в каком-нибудь техасском баре можно услышать истории о том, как янки оккупировали сей благодатный край, и о том, что Техас – единственный штат, вошедший в состав США как международно-признанное государство, следовательно, имеет особые права и должен вернуть свою независимость, если «коммунисты в Вашингтоне» совсем с глузду съедут.

    На самом деле – не единственный (хотя и первый), а в полной мере состоявшимся государством, влитым в США вопреки воле населения, были Гавайи, не Техас. Но техасская «свидомость», исповедуемая, по разным подсчетам, 10-20% населения штата – явление трогательное и с точки зрения российских интересов потенциально полезное, так что купать ее в скепсисе не хочется – пускай живет, авось пригодится. 

    В ближайшее время она пригодится вряд ли: экономике и государственности США предстоит еще долго «проседать», чтобы идея с независимым Техасом стала по-настоящему популярной. Местные республиканцы явно считают, что это с их стороны управляемый процесс (что формально правда; призыв к Законодательному собранию провести референдум был оформлен доминирующей в этом заксобрании партией), и их месседж, судя по всему, нужно понимать так: Байден довел страну до такой ручки, что она грозит развалиться.

    В реальности ее пока что разваливать не собираются. Просто повышают ставки перед выборами.

    Именно поэтому Байден, пытаясь отбиться от обвинений, запугивает республиканцев «кулаком Путина в Европе», который должен быть для них страшнее, чем высокие цены на бензин, но игнорирует начало сецессии в Техасе – процесс вроде бы исторический.

    Но если республиканцы продолжат настаивать на своем, это будет повернуто против них самих. Их объявят враждебной силой, пытающейся разрушить великую державу или что-то вроде этого. Может подействовать.

    Идея единства очень важна для американского сознания. Собственно, главной идеей янки во времена Гражданской войны была не отмена рабства (за Линкольна воевали и несколько рабовладельческих штатов), а сохранение страны в прежних границах.

    Затея техасских патриотов больше похожа на головокружение от успехов, чем на полноценную попытку шантажа, тем более на проект по уничтожению США. Но если спор о правах штатов опять дойдет до гражданской войны, вопрос о поддержке техасского ополчения нужно будет ставить не на уровне газетных статей, а на уровне Совета безопасности РФ. Такая теперь эпоха. 
     
     
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