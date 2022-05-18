«Патриотизм можно только воспитать»

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18 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Российскую молодежь готовят к новым вызовам

В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
«Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания. Подробности...
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США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии»

Байден вынужден пойти на сделку с «диктатором» Венесуэлы REUTERS
Венесуэла, власти которой Вашингтон считает одним из главных антидемократических режимов в Латинской Америке, может превратиться в партнера США. Виной тому – экономический и топливный кризис в самих Штатах, вернувший интерес американцев к венесуэльским залежам нефти. Простит ли президент Мадуро американцам былые обиды и чем это может обернуться для России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Русофобскую дугу» замкнуть не получится

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Под разговоры об имперских амбициях России и деколонизации как раз и происходит возрождение имперских амбиций стран, которые, казалось бы, давно должны были смириться со своей скромной ролью на карте мира. Подробности...

«Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

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Владимир Можегов, публицист
Старого Запада, старой цивилизации, которая была центральной несущей нашего техногенного мира, больше нет. Запад исчезает на наших глазах так же стремительно, как исчез «золотой миллиард». Подробности...
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Личная выгода на празднике ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В любом столкновении проявляются субъективные интересы отдельных людей, которые демонстрируют максимально воинственную позицию, чтобы погреть руки на пожаре и продвинуть себя лично. Подробности...
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    «Патриотизм можно только воспитать»

    Воспитание патриотизма должно быть осознанным
    		   18 мая 2022, 19:44
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Олег Мельник

    В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн.

    В конце апреля президент Владимир Путин поддержал идею проводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в школах. Это произошло на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», когда глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг.

    «Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», – ответил Путин. Он добавил, что «там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести» внедрение данной традиции. Президент напомнил, что процедура должна соответствовать значимости этих символов.

    Тогда же, в конце апреля школы Ленинградской области и Кузбасса первыми ввели у себя новую церемонию. «Одним из первых поддержанную президентом инициативу воплотил у себя Муринский центр образования №2. Честь поднять флаг выпала ученикам седьмого кадетского класса», – передал тогда ТАСС сообщение областной администрации.

    О том, как лучше внедрять эту инициативу, как воспитывать у детей осознанный патриотизм, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает Ольга Занко, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, избранная в парламент от Ленинградской области.

    ВЗГЛЯД: Ольга Николаевна, как уже сообщалось, с 1 сентября учебная неделя в школах будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага. Кроме этого, с первого класса вводятся патриотические уроки. В чем смысл подобных нововведений?

    Ольга Занко (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

    Ольга Занко (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

    Ольга Занко: Мне не нравится фраза «патриотические уроки». Мы не можем никого учить патриотизму, этому нельзя научить. Патриотизм можно только воспитать. Что касается регулярного исполнения гимна и поднятия флага в школах – идея хорошая. Но важен механизм воплощения этой идеи в жизнь. Важно, чтобы дети делали все осознанно. Вспоминаю свое детство: когда смотрела Олимпиаду, мама объясняла мне, почему после победы спортсменов исполняется гимн страны.

    Такие практики воспитания осознанности очень важны. Тогда речь идет не просто о воспитании патриотизма, а о воспитании осознанного, осмысленного патриотизма.

    ВЗГЛЯД: Какую роль тут должна играть семья?

    О.З.: Ключевую. Очень важно, как родители говорят о патриотизме, как они воспитывают чувство любви в своих детях. Но семья не единственный участник патриотического воспитания – всеобъемлющей и комплексной категории. В нем должно принимать участие множество субъектов, помимо семьи: школа, вуз, наше телевидение, наши журналисты, политики, общественные движения, НКО. Только так – всеобъемлюще – можно воспитать человека, который любит свою страну.

    На мой взгляд, семейные традиции могут быть важной частью патриотического воспитания. Например, 5 декабря в День волонтера можно всей семьей помочь ветеранам или приюту. Волонтерство – одна из составляющих патриотизма, когда ты думаешь не только о себе и готов помогать окружающим конкретными делами. Источником подобных традиций может и должна быть семья.

    ВЗГЛЯД: На чем должно строиться патриотическое воспитание?

    О.З.: Уже более десяти лет занимаюсь патриотическим воспитанием, и в нашем движении даже вывели формулу трех граней патриотизма. Первая грань – знания. Если ты не знаешь, почему гордишься своей страной, то не сможешь делать это искренне. К этой грани относятся история России, история семьи, герои, достижения, знание истории и значения флага и гимна. Вторая грань – традиционные российские ценности. Это крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, милосердие, уважение к старшему поколению и к нашим защитникам Отечества. Наконец, третья грань – действия. Сделать так, чтобы человек не просто любил свою страну, но и делал что-то для ее развития. И помогают в этом общественные движения и организации.

    Волонтерство – одна из форм действия на благо развития нашей страны, форма «деятельного патриотизма», когда ты не просто знаешь, не просто ценишь, но еще и действуешь. Поэтому важно развивать и допускать в школы различные общественные молодежные организации, помогать социально ориентированным НКО в работе со школьниками.

    ВЗГЛЯД: А если перейти от теории к практике: какие аспекты патриотического воспитания сейчас нуждаются в особенном внимании?

    О.З.: Нужно активнее вовлекать детей в общественно полезную деятельность через различные движения и организации. Не хватает и деятельности по восстановлению истории семьи. Ее можно развивать через факультативы в школах, кружки дополнительного образования, проекты социально ориентированных НКО. Ведь когда история России изучается через историю семьи, то она воспринимается не как что-то далекое, а связанное с тобой, с твоей семьей. У нас в движении есть проект «Моя история», который как раз помогает с этим, и запрос на него растет. Тот же «Бессмертный полк» – акция, которая помогает обратить внимание людей на свою семью, свои корни.

    ВЗГЛЯД: В «Бессмертном полку» этого года приняло участие на несколько миллионов человек больше, чем на последней подобной акции в 2019-м. Чем бы вы объяснили такую массовость?

    О.З.: Ситуация, с которой столкнулась Россия, повлекла за собой сплочение граждан всей страны. Кроме того, российское общество консолидировалось вокруг президента Владимира Путина, это подтверждают социологические исследования последних месяцев. «Бессмертный полк» – показатель единства граждан нашей страны, наше коллективное заявление о том, как важно защищать память о Великой Отечественной войне.

    ВЗГЛЯД: Россияне показали сплоченность в условиях давления со стороны Запада?

    О.З.: С одной стороны, да. С другой стороны, – и это тоже важно – из-за ковидных ограничений акция не проходила в традиционном формате уже два года, и люди друг по другу соскучились. Когда идешь плечом к плечу со своей семьей, с друзьями, несешь портрет своего родного героя, это не сравнится с «Бессмертным полком» в онлайн-формате. Вживую испытываешь совершенно другие эмоции. Поэтому в этом году мы зафиксировали рекордное количество участников акции – 12 млн человек, такого не было никогда.

    ВЗГЛЯД: Насколько тема Великой Отечественной войны волнует сегодня молодежь? Много ли молодых людей хотят быть волонтерами, помогать в проведении акций в День Победы?

    О.З.: В этом году у нас беспрецедентный рост числа новых волонтеров. За три недели до 9 Мая к нам присоединились более 20 тыс. человек, и такого не было никогда. Это люди, которых мы смогли идентифицировать и посчитать через наш сайт, реальное число может быть больше. Есть мнение о том, что молодежи тема Великой Отечественной войны не слишком интересна. Наше движение, которое помогает сохранить историческую память, доказывает обратное. Специальная военная операция сподвигла к тому, что молодежь стала с большим интересом относиться к теме сохранения исторической памяти. Мы видим это по динамике не только в России, но и за рубежом.

    ВЗГЛЯД: Известно, что депутаты тоже активизировались и готовят серию законодательных инициатив, связанных с патриотизмом.

    О.З.: Закон о защите георгиевской ленты – первый законопроект, который мы уже внесли в Госдуму вместе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

    Георгиевская лента сегодня обрела новые смыслы по сравнению с 2005 годом, когда придумали эту акцию.

    Мы видим, как георгиевскую ленту сейчас запрещают за рубежом на законодательном уровне, за ее ношение избивают, оставляя людей инвалидами на всю жизнь. Там ее запрещают, а на нашем законодательном уровне мы должны ее защитить, поэтому такой законопроект был внесен в Госдуму.

    Еще одна законодательная инициатива связана с поддержкой НКО – уравнивание в правах общественных организаций и общественных движений в разрезе принятия ряда управленческих решений. В сегодняшних условиях, требующих быстрых ответов на вызовы, следует упростить процесс принятия управленческих решений для общественных движений. Сделать его таким же, как для общественных организаций. Это позволит им эффективнее решать необходимые задачи и не тратить время и ресурсы на различные бюрократические процедуры.

    ВЗГЛЯД: В Госдуме вы представляете Ленинградскую область. Есть ли у региона запрос на тематические законодательные инициативы? 

    О.З.:  В Ленинградской области во время Великой Отечественной войны боевые действия шли практически постоянно. Каждый метр залит кровью советских воинов. Запрос есть: тема «стройки на костях» – проблемная для региона. Были случаи, когда компании, обнаружив останки солдат, стройку не прекращали.

    Избиратели обращались ко мне с просьбой решить эту проблему на законодательном уровне. Выступила соавтором законопроекта об административной ответственности за «стройки на костях». Собственники земельных участков, которые обнаружили на своей территории останки солдат и не уведомили об этом органы местного самоуправления, будут привлечены к административной ответственности.


     
     
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