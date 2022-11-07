Кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов под Павловкой

Взгляд
7 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
Разделы

Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

Кишинев ждет тяжелая зима EPA/ТАСС
Молдавия победоносно заявила, что впервые закупила газ по реверсу – и это был не российский газ. Как такое возможно, экспертам приходится только гадать. А вот то, что зимой жителям республики будет тяжело, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что реально заменить российский газ Кишинев не может. Перед каким выбором сейчас стоит Молдавия?  Подробности...
Перейти в раздел…

Наследникам Ленина придется адаптироваться к повестке СВО

Воспоминания об Октябре оказались для коммунистов важнее современной повестки С. Коган/РИА Новости
Российские коммунисты отмечают «полуюбилей» Октябрьской революции – 105 лет. Судя по лозунгам, придуманным в ЦК к 7 ноября, ностальгия вновь оказалась важнее современной повестки, в которой главное – отношение к СВО. Да, многие патриотические идеи, с которыми лидер КПРФ Зюганов выступал еще 20 лет назад, сейчас стали мейнстримом. Но сможет ли современная Компартия воспользоваться такой форой? Подробности...
Перейти в раздел…

«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон – о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно всё равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов) описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
Перейти в раздел…

Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики

Сегодня снег не очень радует жителей Прибалтики Илья Питалев/РИА Новости
Жители Латвии и Эстонии предпринимают срочные меры для того, чтобы минимизировать проблемы, которые они ожидают от предстоящей зимы. Подталкивает их к этому резкий рост цен на электричество и отопление. Изменились не только потребительские предпочтения, но и само отношение к проживанию в своем государстве.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Священник – это совесть воинского подразделения

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вера не просто помогает сохранению нравственных устоев армии, она помогает одержать победу. Военный священник не должен в бою стать обузой для подразделения, однако не его дело осваивать воинские науки. Его оружие – слово Божие. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Пять мыслителей, которых цитировал Путин

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Для чего президент решил напомнить коллективному Западу ленинскую мысль про «верхи не могут, а низы не хотят»? Возможно, это вежливое предупреждение: революционная ситуация может перерасти в революцию, когда возникает третий признак – готовность народных масс к самым решительным действиям. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Когда вымрет Латвия

Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 8 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

Перейти в раздел…

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
  • Очень высокий

  • Высокий

  • Умеренный

  • Низкий

  • Очень низкий
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Первый пролет Крымского моста направили к месту монтажа
    Турция намерена предложить продление зерновой сделки на год Путин решил лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным Республиканцы не исключили объявление импичмента Байдену Армения вошла в десятку популярных направлений турпоездок россиян
    Военкор: Депутат Госдумы Бородай едва не погиб в зоне спецоперации Путин: В боевых действиях принимают участие около 50 тыс. мобилизованных Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с августа Стала известна судьба национализированных на Украине активов олигархов
    В ЛНР заявили о стабилизации на линии соприкосновения с ВСУ Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС Беженцам с Украины предложили стать водителями автобусов в Британии Мать Собчак назвала фейками сообщения о возвращении дочери в Россию

    «всегда был готов»


    Ветеран «Альфы» оценил реакцию отбросившего гранаты ВСУ из окопа российского военного

    метка «сбежал»


    Милонов предложил ставить в паспорт отметку покинувшим после начала СВО страну россиянам

    смерть композитора


    Умер основатель группы «Ласковый май»

    Видео

    потребительские предпочтения


    Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики

    веерные отключения


    Жители Киева учатся жить без электричества

    105 лет Октябрьской революции


    Наследникам Ленина придется адаптироваться к повестке СВО

    защита от морских дронов


    СВО ставит перед Черноморским флотом новую задачу

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    вежливое предупреждение


    Алексей Зензинов: Пять мыслителей, которых цитировал Путин

    мы все вернемся


    Герман Садулаев: В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

    помощь веры


    Сергей Козлов: Священник – это совесть воинского подразделения

    на ваш взгляд


    Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?

    Кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов под Павловкой

    Минобороны опровергло заявление блогеров о «больших потерях» приморских морпехов в Павловке в ДНР
    		   7 ноября 2022, 20:30
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    В Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто Министерством обороны РФ. Кто мог стоять за распространением подобных заявлений и какова реальная обстановка в районах Павловки и Угледарского направления?

    В понедельник Минобороны России опровергло появившиеся в Сети заявления якобы от имени морпехов 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота ВМФ России о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» в боях за село Павловка в ДНР.

    В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наемников. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады – до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций.

    «За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», – заявили в министерстве. Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках – девять к одному в людях и технике.

    Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность «заявления». «Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие». Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!» – сообщил он в своем Telegram-канале.

    Глава региона уже направил в военную прокуратуру материалы для проверки этих сообщений. «В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку», – подчеркнул Кожемяко. Он также заподозрил в этой истории вброс спецслужб Украины.

    Напомним, в якобы обращении морпехов говорится, что бригада за четыре дня потеряла «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром. В этой связи военные попросили Кожемяко обратиться к Верховному главнокомандующему с просьбой прислать для разбирательства «независимую» комиссию.

    Отметим, что морпехи-тихоокеанцы в рамках СВО показывают одни из самых лучших результатов в боях с противником. Дислоцированная во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края 155-я отдельная бригада морской пехоты была создана в 2009 году путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты ТОФ, действовавшей с 1968 года. Позже, в ходе военной операции России в Сирии, бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России.

    Всего за годы своего существования военнослужащие дивизии и бригады участвовали в боевых и миротворческих операциях во Вьетнаме, Эфиопии, Сомали, на Гавайских островах и острове Маврикий, а в современной России принимали активное участие в чеченской кампании, а также в дальних походах и учениях Тихоокеанского флота. 

    Звание «гвардейская» бригада получила указом президента Владимира Путина от 28 марта 2022 года. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты», – говорится в тексте указа. Газета ВЗГЛЯД тогда подробно отмечала, что

    звание «Гвардейская» не раздают просто так, его нужно заслужить именно массовым мужеством и героизмом.

    За личные подвиги – звезды Героев, ордена Мужества, медали «За отвагу», звание «Гвардейская» – это коллективный героизм. Так в указе президента и сказано – «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества».

    На этом фоне в последние месяцы в Сети регулярно появляются реальные жалобы и обращения боевиков ВСУ к своему руководству. Они касаются в основном ненадлежащего отношения к боевикам со стороны командования и политического руководства Украины, дефицита оружия, воды, еды и медикаментов. Некоторых «жалующихся» потом отправляли в СИЗО.

    Таким образом, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, за вбросом о «жалобах» морпехов могут стоять украинские спецслужбы, которые докрутили непростую ситуацию на этом участке фронта до критической. То есть тем самым они «отзеркалили» то, что является повсеместной проблемой для ВСУ.

    В свою очередь военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, комментируя данные Минобороны, разъяснил: если исходить из штатной численности бригады, а это примерно 3,3 тыс. человек, то потери убитыми могут составлять не более 33 человек, а раненых 237. По его мнению, недопонимание в Сети возникло из-за того, что многие после прочтения цифры «300» восприняли ее как «300 убитых».

    Эксперты также напоминают о сложностях ведения боевых действий в этом районе. Павловка находится в низине, в то время как Угледар расположен значительно выше. Благодаря этому противник с угледарских высоток обстреливает российские позиции, используя для этого ландшафт и свои коммуникационные возможности.

    Все это является суммой тех факторов, которые приводят к сложностям в продвижении наших войск. Кроме того, противник умело проводит информационные спецоперации, одной из которых и стала история с морпехами в Павловке. «В Сети каждый день появляется огромное количество фейков, поэтому военным, блогерам, аналитикам и журналистам стоит все тщательно проверять до публикации», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Кроме того, любые публичные обращения чреваты негативными последствиями. В первую очередь их подхватывают СМИ противника. Да, у нас могут быть проблемы, но враг не должен о них знать. Подобные утечки могут привести к большим потерям, к раскрытию секретных данных. Кроме того, приказ есть приказ. Его сперва выполняют, а потом могут обсудить, устроить «разбор полетов». Иные варианты здесь губительны для армии», – указывает собеседник.

    Он также напомнил, что к исходу Первой мировой войны подобные подходы в армии приводили к крайне негативным последствиям. Кроме того, по мнению Дандыкина, ВС России необходимо работать на упреждение в подобных вопросах.

    «У нас хорошо получилось сделать нечто подобное с «грязной бомбой», когда наши специалисты сперва добыли эту информацию, а затем руководство страны довело планы противника до мировой общественности. То есть враг хотел нам сделать «вторую Бучу», но его планы были сорваны», – добавил эксперт.  

    «Тем не менее, ситуация на Угледарском направлении действительно сложная. Конечно, мы несем потери. Не такие большие, как заявлялось в «обращении», но без этого, увы, никуда. Говорить о том, что все идет без сучка и задоринки – неправильно. Да и Минобороны об этом же говорит», – отмечает в свою очередь депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

    «Все-таки за последние восемь-девять лет противник многому научился и в части информационных операций, и в части военного дела. Советники из стран НАТО квалифицировано подсказывают им, как пользоваться ландшафтом. ВСУ просто «сверху» обстреливают «низ», то есть Павловку, и это затрудняет наше продвижение», – указывает депутат.

    «В этой связи, как мне кажется, нам необходимо поразить не только высотные точки противника, но и постараться перерезать соседние трассы, сорвав коммуникацию между подразделениями ВСУ и их тылом. Я думаю, у наших морпехов есть понимание того, что нужно сделать, и они обязательно справятся со всеми задачами, как это и было ранее», – резюмировал Бердичевский.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •