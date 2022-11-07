Кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов под Павловкой

В Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто Министерством обороны РФ. Кто мог стоять за распространением подобных заявлений и какова реальная обстановка в районах Павловки и Угледарского направления?

В понедельник Минобороны России опровергло появившиеся в Сети заявления якобы от имени морпехов 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота ВМФ России о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» в боях за село Павловка в ДНР.

В ведомстве заявили, что подразделения, о которых идет речь, более десяти суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против украинской армии и иностранных наемников. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады – до пяти километров в глубину украинских оборонительных позиций.

«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», – заявили в министерстве. Там также добавили, что потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках – девять к одному в людях и технике.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность «заявления». «Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие». Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!» – сообщил он в своем Telegram-канале.

Глава региона уже направил в военную прокуратуру материалы для проверки этих сообщений. «В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку», – подчеркнул Кожемяко. Он также заподозрил в этой истории вброс спецслужб Украины.

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Напомним, в якобы обращении морпехов говорится, что бригада за четыре дня потеряла «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром. В этой связи военные попросили Кожемяко обратиться к Верховному главнокомандующему с просьбой прислать для разбирательства «независимую» комиссию.

Отметим, что морпехи-тихоокеанцы в рамках СВО показывают одни из самых лучших результатов в боях с противником. Дислоцированная во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края 155-я отдельная бригада морской пехоты была создана в 2009 году путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты ТОФ, действовавшей с 1968 года. Позже, в ходе военной операции России в Сирии, бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России.

Всего за годы своего существования военнослужащие дивизии и бригады участвовали в боевых и миротворческих операциях во Вьетнаме, Эфиопии, Сомали, на Гавайских островах и острове Маврикий, а в современной России принимали активное участие в чеченской кампании, а также в дальних походах и учениях Тихоокеанского флота.

Звание «гвардейская» бригада получила указом президента Владимира Путина от 28 марта 2022 года. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты», – говорится в тексте указа. Газета ВЗГЛЯД тогда подробно отмечала, что

звание «Гвардейская» не раздают просто так, его нужно заслужить именно массовым мужеством и героизмом.

За личные подвиги – звезды Героев, ордена Мужества, медали «За отвагу», звание «Гвардейская» – это коллективный героизм. Так в указе президента и сказано – «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества».

На этом фоне в последние месяцы в Сети регулярно появляются реальные жалобы и обращения боевиков ВСУ к своему руководству. Они касаются в основном ненадлежащего отношения к боевикам со стороны командования и политического руководства Украины, дефицита оружия, воды, еды и медикаментов. Некоторых «жалующихся» потом отправляли в СИЗО.

Таким образом, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, за вбросом о «жалобах» морпехов могут стоять украинские спецслужбы, которые докрутили непростую ситуацию на этом участке фронта до критической. То есть тем самым они «отзеркалили» то, что является повсеместной проблемой для ВСУ.

В свою очередь военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, комментируя данные Минобороны, разъяснил: если исходить из штатной численности бригады, а это примерно 3,3 тыс. человек, то потери убитыми могут составлять не более 33 человек, а раненых 237. По его мнению, недопонимание в Сети возникло из-за того, что многие после прочтения цифры «300» восприняли ее как «300 убитых».

Эксперты также напоминают о сложностях ведения боевых действий в этом районе. Павловка находится в низине, в то время как Угледар расположен значительно выше. Благодаря этому противник с угледарских высоток обстреливает российские позиции, используя для этого ландшафт и свои коммуникационные возможности.

Все это является суммой тех факторов, которые приводят к сложностям в продвижении наших войск. Кроме того, противник умело проводит информационные спецоперации, одной из которых и стала история с морпехами в Павловке. «В Сети каждый день появляется огромное количество фейков, поэтому военным, блогерам, аналитикам и журналистам стоит все тщательно проверять до публикации», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Кроме того, любые публичные обращения чреваты негативными последствиями. В первую очередь их подхватывают СМИ противника. Да, у нас могут быть проблемы, но враг не должен о них знать. Подобные утечки могут привести к большим потерям, к раскрытию секретных данных. Кроме того, приказ есть приказ. Его сперва выполняют, а потом могут обсудить, устроить «разбор полетов». Иные варианты здесь губительны для армии», – указывает собеседник.

Он также напомнил, что к исходу Первой мировой войны подобные подходы в армии приводили к крайне негативным последствиям. Кроме того, по мнению Дандыкина, ВС России необходимо работать на упреждение в подобных вопросах.

«У нас хорошо получилось сделать нечто подобное с «грязной бомбой», когда наши специалисты сперва добыли эту информацию, а затем руководство страны довело планы противника до мировой общественности. То есть враг хотел нам сделать «вторую Бучу», но его планы были сорваны», – добавил эксперт.

«Тем не менее, ситуация на Угледарском направлении действительно сложная. Конечно, мы несем потери. Не такие большие, как заявлялось в «обращении», но без этого, увы, никуда. Говорить о том, что все идет без сучка и задоринки – неправильно. Да и Минобороны об этом же говорит», – отмечает в свою очередь депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Все-таки за последние восемь-девять лет противник многому научился и в части информационных операций, и в части военного дела. Советники из стран НАТО квалифицировано подсказывают им, как пользоваться ландшафтом. ВСУ просто «сверху» обстреливают «низ», то есть Павловку, и это затрудняет наше продвижение», – указывает депутат.

«В этой связи, как мне кажется, нам необходимо поразить не только высотные точки противника, но и постараться перерезать соседние трассы, сорвав коммуникацию между подразделениями ВСУ и их тылом. Я думаю, у наших морпехов есть понимание того, что нужно сделать, и они обязательно справятся со всеми задачами, как это и было ранее», – резюмировал Бердичевский.

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