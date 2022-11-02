Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы?

В ходе частичной мобилизации, начавшейся 21 сентября и завершившейся 29 октября, были призваны 300 тысяч человек. По состоянию на вторник, 87 тысяч мобилизованных направлены в район боевых действий. Такие данные привел министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании в министерстве. В минувшую среду, докладывая президенту о завершении мобилизации, глава Минобороны привел несколько меньшую цифру по направленным в зону СВО – на тот момент там находилось 82 тысячи мобилизованных. Из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений, проинформировал Шойгу.

«Собственно говоря, 41 тысяча (человек) действует в составе боевых подразделений, а все остальные так или иначе до сих пор проходят боевую подготовку?» – приводит сайт Кремля вопрос президента, заданный министру обороны. «Да, Владимир Владимирович. Этому уделяем особое и отдельное внимание, потому что направлять надо подготовленных, обученных, оснащенных», – подчеркнул Шойгу. В понедельник президент указал: большая часть призванных россиян «вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени».

В зону СВО не будут отправлять солдат срочной службы, которые пополняют ряды Вооруженных сил в рамках призывных кампаний – а всех завершивших срочную службу отправят домой, разъяснил в свою очередь глава оборонного ведомства.

К работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов, которые получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, передало РИА «Новости» слова Шойгу на совещании во вторник. Программы подготовки призванных сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, перечислил министр. По его словам, в учебных центрах готовят экипажи танков и боевых машин, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и по другим военно-учетным специальностям.

Глава Минобороны также обратил внимание командующих войсками военных округов и Северного флота (который с 2020 года также имеет статус военного округа) на необходимость применять вновь сформированные подразделения совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в спецоперации на Украине.

Военные эксперты полагают – пополнение группировки в зоне СВО за счет мобилизованных и прошедших обучение бойцов может существенно и положительно сказаться на ходе военной операции. «Если раньше численность нашей группировки составляла где-то порядка 150-200 тысяч по всему фронту, то теперь заметно будет усиление в обороне, но не только. Прозвучало сообщение о 41 тысяче мобилизованных, уже направленных в боевые части. Пополнение приходит с техникой, с оружием – это очень серьезно», – отмечает военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. По его мнению, уже нынешнее число мобилизованных, находящихся в частях на передовой, может оказать помощь, в том числе на Херсонско-Николаевском и Криворожском направлениях при активной обороне в этом районе.

Аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал предположение, что

87 тысяч мобилизованных теоретически хватит, к примеру, чтобы залатать бреши на Харьковском направлении и создать сплошную линию обороны от границы России до Красного Лимана.

Впрочем, Онуфриенко полагает, что мобилизованные вряд ли будут направлены на сложные участки, в частности на линию обороны по реке Оскол, то есть по восточным рубежам Харьковской области. Да и наиболее актуальное на данный момент Херсонское направление уже существенно усилилось без привлечения мобилизованных, полагает собеседник. «Херсон сейчас защищают, кроме регулярных войск, сотрудники частных военных компаний, добровольцы. Направление прикрыто», – оценил ситуацию военный аналитик.

«Судя по всему, сейчас мобилизованные в составе взводных и ротных групп вливаются в уже существующие батальонные тактические группы (БТГ), поскольку я слышал, что все они так или иначе замыкаются на командиров батальонов. И там же проходят боевое слаживание. Чтобы БТГ состояли полностью из мобилизованных – такого нет. Это было бы неразумно и неэффективно», – добавил Онуфриенко.

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«Если смотреть на ситуацию со стратегической точки зрения, то 300 тысяч мобилизованных нам не нужно для укрепления оборонительных позиций, для фиксации линии боевого соприкосновения. Особенно учитывая, что на северном и южном флангах фронта Россия создала настоящие инженерные оборонительные рубежи, а не просто опорные пункты, между которыми могли просочиться разведывательно-диверсионные группы. Все попытки ВСУ атаковать что на Херсонском, что на Запорожском направлениях, что в Луганской республике (в районе Сватово и Кременной) проваливаются, украинская армия несет потери и откатывается», – в свою очередь отметил советник первого главы ДНР, ныне советник руководителя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Казаков.



При этом собеседник напомнил: российские территории – западная часть ДНР и северная часть Запорожской области – пока еще оккупированы противником. По оценке Казакова, бойцов из числа мобилизованных будут привлекать к боевым задачам по мере освобождения этих территорий.

Отметим, что Минобороны изначально предлагало мобилизовать меньшее число человек, чем 300 тысяч, обозначенных в президентском указе о частичной мобилизации. На это, напомним, в середине октября указал сам Владимир Путин, чьи слова приводило РИА Новости.

«Наше наступление уже потихоньку начинается, хотя, видимо, оно развернется в полном масштабе к концу ноября», – прогнозирует Казаков. Действительно, к началу недели можно было наблюдать активизацию наступательных действий в Донецкой области: в районе Угледара к юго-западу от Донецка, а также вокруг Авдеевки – фактически северного пригорода Донецка. Передвижение войск может свидетельствовать о планах охвата с трех сторон Угледара, превращенного ВСУ в укрепрайон. Одновременно в воскресенье начались наступательные действия в районе Артемовска (Бахмута) на северо-востоке ДНР и Марьинки к западу от Донецка. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, переброска сил и техники ВСУ (в том числе установок HIMARS) на Херсонское направление оставило украинскую армию без оперативных резервов на Донецком направлении. С другой стороны, с начала частичной мобилизации в ВС России были полностью устранены дыры на всех участках фронта, в то время как способность противника черпать мобилизационный резерв вызывает вопросы.

«Судя по всему, 87 тысяч мобилизованных в ВС РФ – это те, кто ушел в запас недавно и не забыл навыки обращения с оружием, это те, кого не нужно заново обучать тактическим приемам, – указывает Казаков. –

Я разговаривал с одним из комбатов на Херсонском направлении, что две недели назад в его распоряжение поступили сто мобилизованных, и они приняли участие в бою наравне и на уровне бойцов регулярной армии».

По словам эксперта, мобилизованные направляются на доукомплектование регулярных соединений, и это идеальный вариант, поскольку они приходят сразу в подразделения, имеющие к тому же собственные полигоны для дальнейшего обучения прибывших.

«Из других мобилизованных формируются отдельные части, которые будут решать самостоятельные задачи – в том числе танковые соединения, артиллерия, связисты», – указал Казаков. По его мнению, оставшимися 213 тысячами, которые сейчас проходят обучение вне зоны СВО, уместно было бы заменить контрактников – которые, в свою очередь, будут выполнять боевые задачи на передовой. «А из контрактников сформировать штурмовые бригады. Кроме того, мобилизованными можно заменить регулярные части на линии соприкосновения в местах, где стоят основательные фортификационные сооружения», – отметил он.

Вместе с тем, пояснил эксперт, союзные войска не будут брать донецкий укрепрайон «в лоб» – штурмовать оккупированные Украиной российские города в ДНР: Авдеевку, Славянск, Краматорск и Константиновку. «Вероятно, мы будем обходить их с тыла, а там – Днепропетровская область. По логике, по этому маршруту мы и пойдем в контрнаступление, но неизвестно, будет ли это направление главным. Потому что одновременно союзные войска наверняка будут проводить еще и второе контрнаступление – вспомогательное. Кроме того, думаю, в планах Москвы оставить на зиму Украину без доступа к Черному морю, а самим проложить непосредственный коридор к Приднестровью. Но какое из этих направлений главное, будут знать только в Генштабе России», – сказал он.

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