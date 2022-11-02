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2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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США признали провал экономической блокады России

Экономика России не оправдала ожидания Запада Владимир Сергеев/РИА Новости
В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ. Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Подробности...
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Нужно ли сейчас договариваться с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться на саммите Большой двадцатки. Но какой будет результат от этих встреч? Подробности...

Как обойтись без успокоительных

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
По сравнению с нашими предками большинство из нас и сейчас живет в условиях неслыханной в прошлом сытости и личной безопасности. Но люди быстро привыкают к хорошему, и когда новости полны «войн и военных слухов», это оказывается тяжелой травмой. Подробности...
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В США хотят уничтожить Россию за православие

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Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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    Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ
    		   2 ноября 2022, 08:30
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы?

    В ходе частичной мобилизации, начавшейся 21 сентября и завершившейся 29 октября, были призваны 300 тысяч человек. По состоянию на вторник, 87 тысяч мобилизованных направлены в район боевых действий. Такие данные привел министр обороны Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании в министерстве. В минувшую среду, докладывая президенту о завершении мобилизации, глава Минобороны привел несколько меньшую цифру по направленным в зону СВО – на тот момент там находилось 82 тысячи мобилизованных. Из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений, проинформировал Шойгу.

    «Собственно говоря, 41 тысяча (человек) действует в составе боевых подразделений, а все остальные так или иначе до сих пор проходят боевую подготовку?» – приводит сайт Кремля вопрос президента, заданный министру обороны. «Да, Владимир Владимирович. Этому уделяем особое и отдельное внимание, потому что направлять надо подготовленных, обученных, оснащенных», – подчеркнул Шойгу. В понедельник президент указал: большая часть призванных россиян «вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени».

    В зону СВО не будут отправлять солдат срочной службы, которые пополняют ряды Вооруженных сил в рамках призывных кампаний – а всех завершивших срочную службу отправят домой, разъяснил в свою очередь глава оборонного ведомства.

    К работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов, которые получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, передало РИА «Новости» слова Шойгу на совещании во вторник. Программы подготовки призванных сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, перечислил министр. По его словам, в учебных центрах готовят экипажи танков и боевых машин, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и по другим военно-учетным специальностям.

    Глава Минобороны также обратил внимание командующих войсками военных округов и Северного флота (который с 2020 года также имеет статус военного округа) на необходимость применять вновь сформированные подразделения совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в спецоперации на Украине.

    Военные эксперты полагают – пополнение группировки в зоне СВО за счет мобилизованных и прошедших обучение бойцов может существенно и положительно сказаться на ходе военной операции. «Если раньше численность нашей группировки составляла где-то порядка 150-200 тысяч по всему фронту, то теперь заметно будет усиление в обороне, но не только. Прозвучало сообщение о 41 тысяче мобилизованных, уже направленных в боевые части. Пополнение приходит с техникой, с оружием – это очень серьезно», – отмечает военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. По его мнению, уже нынешнее число мобилизованных, находящихся в частях на передовой, может оказать помощь, в том числе на Херсонско-Николаевском и Криворожском направлениях при активной обороне в этом районе.

    Аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал предположение, что

    87 тысяч мобилизованных теоретически хватит, к примеру, чтобы залатать бреши на Харьковском направлении и создать сплошную линию обороны от границы России до Красного Лимана.

    Впрочем, Онуфриенко полагает, что мобилизованные вряд ли будут направлены на сложные участки, в частности на линию обороны по реке Оскол, то есть по восточным рубежам Харьковской области. Да и наиболее актуальное на данный момент Херсонское направление уже существенно усилилось без привлечения мобилизованных, полагает собеседник. «Херсон сейчас защищают, кроме регулярных войск, сотрудники частных военных компаний, добровольцы. Направление прикрыто», – оценил ситуацию военный аналитик.

    «Судя по всему, сейчас мобилизованные в составе взводных и ротных групп вливаются в уже существующие батальонные тактические группы (БТГ), поскольку я слышал, что все они так или иначе замыкаются на командиров батальонов. И там же проходят боевое слаживание. Чтобы БТГ состояли полностью из мобилизованных – такого нет. Это было бы неразумно и неэффективно», – добавил Онуфриенко.

    «Если смотреть на ситуацию со стратегической точки зрения, то 300 тысяч мобилизованных нам не нужно для укрепления оборонительных позиций, для фиксации линии боевого соприкосновения. Особенно учитывая, что на северном и южном флангах фронта Россия создала настоящие инженерные оборонительные рубежи, а не просто опорные пункты, между которыми могли просочиться разведывательно-диверсионные группы. Все попытки ВСУ атаковать что на Херсонском, что на Запорожском направлениях, что в Луганской республике (в районе Сватово и Кременной) проваливаются, украинская армия несет потери и откатывается», – в свою очередь отметил советник первого главы ДНР, ныне советник руководителя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Казаков.

    При этом собеседник напомнил: российские территории – западная часть ДНР и северная часть Запорожской области – пока еще оккупированы противником. По оценке Казакова, бойцов из числа мобилизованных будут привлекать к боевым задачам по мере освобождения этих территорий.

    Отметим, что Минобороны изначально предлагало мобилизовать меньшее число человек, чем 300 тысяч, обозначенных в президентском указе о частичной мобилизации. На это, напомним, в середине октября указал сам Владимир Путин, чьи слова приводило РИА Новости

    «Наше наступление уже потихоньку начинается, хотя, видимо, оно развернется в полном масштабе к концу ноября», – прогнозирует Казаков. Действительно, к началу недели можно было наблюдать активизацию наступательных действий в Донецкой области: в районе Угледара к юго-западу от Донецка, а также вокруг Авдеевки – фактически северного пригорода Донецка. Передвижение войск может свидетельствовать о планах охвата с трех сторон Угледара, превращенного ВСУ в укрепрайон. Одновременно в воскресенье начались наступательные действия в районе Артемовска (Бахмута) на северо-востоке ДНР и Марьинки к западу от Донецка. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, переброска сил и техники ВСУ (в том числе установок HIMARS) на Херсонское направление оставило украинскую армию без оперативных резервов на Донецком направлении. С другой стороны, с начала частичной мобилизации в ВС России были полностью устранены дыры на всех участках фронта, в то время как способность противника черпать мобилизационный резерв вызывает вопросы.

    «Судя по всему, 87 тысяч мобилизованных в ВС РФ – это те, кто ушел в запас недавно и не забыл навыки обращения с оружием, это те, кого не нужно заново обучать тактическим приемам, – указывает Казаков. –

    Я разговаривал с одним из комбатов на Херсонском направлении, что две недели назад в его распоряжение поступили сто мобилизованных, и они приняли участие в бою наравне и на уровне бойцов регулярной армии».

    По словам эксперта, мобилизованные направляются на доукомплектование регулярных соединений, и это идеальный вариант, поскольку они приходят сразу в подразделения, имеющие к тому же собственные полигоны для дальнейшего обучения прибывших.

    «Из других мобилизованных формируются отдельные части, которые будут решать самостоятельные задачи – в том числе танковые соединения, артиллерия, связисты», – указал Казаков. По его мнению, оставшимися 213 тысячами, которые сейчас проходят обучение вне зоны СВО, уместно было бы заменить контрактников – которые, в свою очередь, будут выполнять боевые задачи на передовой. «А из контрактников сформировать штурмовые бригады. Кроме того, мобилизованными можно заменить регулярные части на линии соприкосновения в местах, где стоят основательные фортификационные сооружения», – отметил он.

    Вместе с тем, пояснил эксперт, союзные войска не будут брать донецкий укрепрайон «в лоб» – штурмовать оккупированные Украиной российские города в ДНР: Авдеевку, Славянск, Краматорск и Константиновку. «Вероятно, мы будем обходить их с тыла, а там – Днепропетровская область. По логике, по этому маршруту мы и пойдем в контрнаступление, но неизвестно, будет ли это направление главным. Потому что одновременно союзные войска наверняка будут проводить еще и второе контрнаступление – вспомогательное. Кроме того, думаю, в планах Москвы оставить на зиму Украину без доступа к Черному морю, а самим проложить непосредственный коридор к Приднестровью. Но какое из этих направлений главное, будут знать только в Генштабе России», – сказал он.

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