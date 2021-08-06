Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

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6 августа, пятница  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Возможна ли сегодня ядерная война?

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что делать проживающим на Украине русским?
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    Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

    Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО    6 августа 2021, 20:50
    Фото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина?

    В Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды, в которых проходят подготовку, в том числе, и россияне для ведения подрывной информационной работы против нашей страны. Об этом  в пятницу заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его оценке, центры пропаганды, работающие в Эстонии, Латвии и Польше, следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет» о России, и затем приглашают их на оплачиваемую работу. По сути, эти центры стали инструментами информационной войны против России, отметил министр.

    И это не единицы, это десятки людей, «которые каждый квартал штампуются», подчеркнул глава Минобороны. «Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны», – добавил Шойгу.

    Можно предположить, какие именно центры информационной борьбы имел в виду глава Минобороны. В частности, в Риге с 2015 года заработал Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций (стратегической пропаганды), сокращенно StratCom. В Таллине еще с 2008 года действует Центр передового опыта в области кибербезопасности. В военных ведомствах Эстонии, Латвии и Польши по примеру США созданы подразделения психологических операций. В частности, в польском городе Быдгощ в статусе отдельной части Войска Польского действует Центральная группа психологических действий (ЦГПД). Как отмечал в комментарии «Комсомольской правде» ветеран спецназа Сергей Козлов, 4-й отдел ЦГПД специализируется на работе с «государствами с конфликтными ситуациями», например, с Белоруссией.

    Центры пропаганды в Риге, Таллине и Варшаве, упомянутые Шойгу – это военные учреждения, именно поэтому он них говорит глава Минобороны, а не министр иностранных дел, рассказал эксперт Российского совета по международным делам, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. «Там нет «пиджаков», там дежурят посменно солдаты и офицеры, все по уставу. Основная их задача – организация нападения, но об этом никто не скажет вслух, поэтому они называются центрами кибербезопасности», – рассказал специалист.

    По оценке Межевича, все три центра объединены между собой и замкнуты на Верховное главнокомандование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, расположенное в бельгийском городе Монс в 50 км к юго-западу от Брюсселя. «Люди, которые туда набираются, проходят собеседование на предмет не столько технических, профессиональных навыков, сколько на соответствие определенной политической идеологии. Все претенденты проходят проверку на детекторе лжи. В целом, набор осуществляется также, как и в спецслужбы», – рассказал эксперт. Не исключено, что среди претендентов могут быть и прозападно настроенные российские граждане, и граждане постсоветских государств, чей родной язык  – русский.

    Межевич пояснил, что центры создавались для организации интернет-атак на российские предприятия, учреждения гражданского сектора и на военные объекты. «Сама идея этих центров родилась примерно в 2003 году, еще до вступления в НАТО Эстонии, Латвии и Литвы. А в 2007 году, используя факт атак на некоторые правительственные учреждения Эстонии, власти выпросили у НАТО центр безопасности.  Интересно, что расследование западных компьютерных специалистов впоследствии показало: кибератаки были проведены из Европы и США, и никакого участия России в них не было», – напомнил эксперт.

    Кроме того, по его словам, в таллинском центре обсуждались вопросы, связанные с проведением атаки на Ленинградскую атомную электростанцию. ЛАЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, она расположена в 35 км западнее Санкт-Петербурга, на побережье Финского залива Балтийского моря в городе Сосновый Бор. «Заявлял об этом не эстонский военный, чтобы не вызвать скандал, ведь такие вещи вообще являются Casus belli. Все было подано достаточно грамотно: это заявил один эстонский журналист, который кормится с рук местных спецслужб», – пояснил аналитик.

    Несмотря на то, что основная задача центров – это нарушение коммуникаций и управления объектами критически важной инфраструктуры в России, во всех трех структурах – эстонской, латвийской и польской – часть мощностей замкнута на проведение идеологических диверсий. «Так, в последнее время ими было проделано следующее:

    два подразделения создали аккаунты в соцсетях и по сей день разжигают российско-белорусский спор по вопросам транзита и энергетики.

    Их задача – ухудшить отношения общественности обеих стран», ­­– детализировал Межевич.

    Он также выразил уверенность в необходимости создания в России подобных центров для противодействия действиям Запада. «С моей точки зрения, если у наших противников есть ракета – то у нас должна быть противоракетная оборона», – резюмировал эксперт.

    Центры по подготовке кадров для информационной войны существуют во многих городах Европы, министр обороны перечислил лишь те, которые непосредственно готовят атаки, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации, бывший сотрудник Службы внешней разведки (СВР) России Игорь Морозов. При этом, по его словам, в России уже есть инструменты для противодействия подобным центрам.

    «Общественная палата работает непосредственно с неправительственными организациями и те механизмы, которую они создали на федеральном и региональном уровнях, успешно противостоят такой «работе» Запада. Большинство россиян видят свое будущее именно в России. Это говорит о том, что власти адекватно отвечает на все информационные выпады стран восточной Европы, которые Запад сделал антироссийским информационным форпостом», – указал сенатор.

    Американцы тратят значительные средства на ведение информационных войн, отметил в комментарии «Московскому комсомольцу» военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. «На 2021 год на борьбу с Россией в этой сфере выделено 138 млн долларов», – отметил эксперт.  В Евросоюзе аналогичной работой занята Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom) Европейской службы внешнеполитической деятельности, указал Гундаров. В качестве официальной задачи East StratCom обозначено противодействие «продолжающимся дезинформационным кампаниям со стороны России». Эксперт полагает – создание в структуре ЕС этого ведомства позволило европейским союзникам США вести скоординированную работу по информационным атакам против России. В апреле 2016 года начал работу Центр глобального взаимодействия при Госдепе США (Global Engagement Center, GEC).

    Наконец с 2017 года аналогичные структуры одновременно открылись в Восточной Европе – Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами при МВД Чехии  и польский Центр анализа пропаганды и дезинформации, который формально считается неправительственной организацией. Кроме того, в Хельсинки тогда же, в 2017-м, открылся Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами. Официально заявлено, что эта финская структура действует «на основании меморандума о взаимопонимании между восемью европейскими государствами и США и в соответствии с решениями ЕС и НАТО».


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