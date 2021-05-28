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НОВОСТЬ ЧАСА

ФСБ обвинила США в неуважении территориальной целостности России

28 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Почему отменяются рейсы из Европы в Москву

Европейцы из-за Белоруссии отменяют свои рейсы в Москву Massimo Insabato/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сразу несколько европейских авиакомпаний не смогли совершить запланированные рейсы в Москву. Они в последний момент изменили маршрут полета, отказавшись лететь над территорией Белоруссии, и не получили разрешение от России. Что это – техническая проблема или политический ответ Москвы Европе на бойкот Минска?  Подробности...
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Немецким русофобам запретили работать в России

Наиболее последовательные антироссийские НПО оказались зарегистрированы в Германии Fotoagentur Nordlicht/imago-images.de/Reuters
Берлин обвинил Москву в нанесении серьезного удара по германо-российским отношениям. Поводом для громких заявлений стало решение Генпрокуратуры о запрете в России трех немецких неправительственных структур. Почему именно эта троица была признана нежелательной и как на решение российских прокуроров ответит Берлин?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Запад всегда найдет повод ввести санкции против России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Благодаря любителям клише и пропаганды на Западе сложился стойкий образ России как страны, по умолчанию во всем всегда виноватой. А значит, всегда можно найти событие, к которому получится привязать Россию. Подробности...
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Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Когда двери учреждения распахивались, из них выходила сердитая женщина в форме. Она хриплыми воплями разгоняла «ловкачей», пытавшихся пролезть в фойе: «Куда прете! Сейчас угроза терроризма, поэтому вы должны ждать на улице! Не так уж там и холодно! Чего ж вы, иностранцы, так ломитесь в нашу страну? Я из-за вас премии могу лишиться!». Подробности...
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Андрей Коряковцев, Доцент в Уральском государственном педагогическом университете
В новейшую эпоху мировая война если и возможна, то лишь в «тепленькой» форме обоюдных экономических санкций и гибридных войн, количество которых в ближайшее время будет расти. Подробности...
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    Немецким русофобам запретили работать в России

    Наиболее последовательные антироссийские НПО оказались зарегистрированы в Германии    28 мая 2021, 09:00
    Фото: Fotoagentur Nordlicht/imago-images.de/Reuters
    Текст: Артур Приймак,
    Елена Лексина

    Берлин обвинил Москву в нанесении серьезного удара по германо-российским отношениям. Поводом для громких заявлений стало решение Генпрокуратуры о запрете в России трех немецких неправительственных структур. Почему именно эта троица была признана нежелательной и как на решение российских прокуроров ответит Берлин?

    В среду внешнеполитическое ведомство Евросоюза призвало Москву отменить решение в отношении трех немецких неправительственных организаций (НПО), чья работа была признана нежелательной в России. «Европейский союз отвергает принятое генеральным прокурором России 26 мая решение», – гласит заявление дипломатического ведомства ЕС.

    Чуть ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал решение о запрете немецких неправительственных структур «серьезным ударом» по отношениям с Россией. Глава германской дипломатии подчеркнул, что две из трех организаций «уже много лет участвуют в «Петербургском диалоге» с целью содействия германо-российскому взаимопониманию». Глава МИД ФРГ призвал Россию «отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами».

    В среду Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации (НПО) из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Речь идет об организациях «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer), «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch).

    Деятельность всех трех структур неоднократно попадала в поле зрения комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметил в Telegram-канале комиссии ее глава, депутат Василий Пискарев. «О деструктивной деятельности этих НПО мы проинформировали посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра в ходе встречи в апреле в Государственной думе», – рассказал парламентарий.

    Депутат Пискарев пояснил: речь шла о попытках оправдания террористической деятельности, о противодействии топливно-энергетическим проектам России, культивировании националистических и сепаратистских настроений, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом и о попытках искажения истории. «Однако наши сигналы, судя по всему, услышаны не были», – оценил Пискарев итоги общения с немецким послом.

    Судя по информации в открытых источниках, три НПО действительно можно заподозрить в недружественных действиях по отношению к России.

    «Центр либеральной современности» (ZLM) был основан в 2017 году Ральфом Фюксом и Мари-Луизой Бек – супружеской парой политиков из ультралиберальной германской партии «Альянс 90/Зеленые». Фюкс – автор антироссийского «Трансатлантического манифеста», смысл которого – единение Европы и США за либеральную демократию против российских властей, которых ZLM именуют «диктатурой». В других материалах ZLM называет Украину после 2014 года «центральной ареной борьбы между демократией и авторитаризмом».

    Согласно открытым данным, «Центр либеральной современности» финансируется, в частности, фондом Джорджа Сороса «Открытое общество», который уже признан в России нежелательной организацией. Среди партнеров значится экс-олигарх Михаил Ходорковский.

    Основатель «Форума русскоязычных европейцев» (FRE) – социолог Игорь Эйдман, двоюродный брат и советник Бориса Немцова, когда тот в 1990-х годах был губернатором Нижегородской области и вице-премьером России. В 2010 году Эйдман опубликовал декларацию российской оппозиции с призывами к отставке российского президента, с 2011 года проживает в Германии. FRE был основан Эйдманом в 2017 году как платформа проамерикански настроенных русскоязычных жителей Германии.

    Составленная FRЕ декларация осуждает «ханжеские консервативные ценности» в российском обществе, воссоединение Крыма с Россией (которое в документах FRE именуется «аннексией») и операцию по помощи Сирии, которая называется не иначе как «военным вмешательством» и проявлением «захватнических действий  Кремля». «Форум русскоговорящих европейцев», как написано на его сайте, видит свою миссию в противостоянии политике Кремля», – констатируется в публикации Der Spiegel.

    Что же касается «Немецко-русского обмена», то эта некоммерческая организация (НКО) была юридически ликвидирована в России еще в 2016 году – после того, как структуру должны были включить в список иностранных агентов. После своего закрытия, «Немецко-русский обмен» зарегистрировался в качестве коммерческой структуры, и продолжил работу. В частности, как в марте сообщило РИА ФАН, организация проводила в Санкт-Петербурге фестиваль в поддержку ЛГБТ «Рука об руку». В полицию поступила жалоба о правонарушениях и пропаганде гомосексуализма.

    «Финансирование этих трех НПО ведется из  источников, которые зарегистрированы не в Германии, – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. – «Forum Russischsprachiger Europaer»,

    «Форум русскоязычных европейцев» – оголтелая антироссийская организация, занимающаяся продвижением ЛГБТ - повестки в России.

    Основной лейтмотив политической деятельности этой НПО - непризнание присоединения Крыма к России, обвинение России в подрыве безопасности в Европе и ущемлении в России всех девиантных меньшинств. Это совершенно невменяемая повестка. Согласно российскому закону о препятствовании ЛГБТ - пропаганде среди несовершеннолетних, именно это было причинами признания данной НПО нежелательной организацией».

    «Что такое «Zentrum fur die Liberale Moderne», то есть «Центр либеральной современности», понятно и из названия этой НПО - продвижение ультралиберальных ценностей, – продолжил Камкин. – С «Deutsch-Russischer Austausch» , «Немецко-русским обменом» ситуация аналогичная. Это ультралиберальные НПО со скрытыми схемами финансирования и с явно антироссийской внешнеполитической повесткой». В Германии таких организаций весьма много, констатировал Камкин. «Так получилось, что эти  наиболее последовательные антироссийские НПО оказались  зарегистрированы именно  на территории ФРГ», – констатировал германист.

    Причину решения российских властей вполне можно понять, в свою очередь заметил немецкий политолог Александр Рар. «По крайней мере, организация «Zentrum fur die Liberale Moderne» очень тесно связана с партией «Зеленых», которая известна своими антироссийскими заявлениями, и Фондом Джорджа Сороса, деятельность которого признана нежелательной в России», – констатировал собеседник.

    «Как немецкий гражданин, член научного общества и «Петербургского диалога», куда входят две из трех запрещенных неправительственных организаций, я сожалею о таком шаге со стороны Москвы. С другой стороны, не мне критиковать ее действия», – рассуждает германский эксперт. По его мнению, можно понять и реакцию главы МИД Мааса.

    «Я опасаюсь того, что в ответ Берлин начнет запрещать деятельность российских неправительственных организаций в Германии.

    А их и так очень мало, и они не располагают такими большими бюджетами, как немецкие... Поэтому я надеюсь, что до такого не дойдет», – считает политолог.

    Рар выразил надежду на то, что от этого инцидента не пострадает ни Петербургский диалог, ни другие неправительственные организации. «Не все же в конце концов занимаются идеологической работой и пропагандой. Я и сам принимал участие в мероприятиях многих НПО и считаю их работу очень полезной, в частности это касается научных обменов и правового диалога между странами», – рассказал политолог. Более того, эксперт пояснил, что такая форма сотрудничества выгодна и России. «Тем самым через эти НКО Москва оставляет себе возможность влиять на умы немецкого общества. Это ведь не дорога с односторонним движением», – уверен Рар.

    Собеседник выразил надежду на здравую позицию Германии в этом вопросе. «Не хотелось бы, чтобы Берлин захлопнул окно возможностей для диалога России и Германии в этой области и, в частности, в рамках Петербургского диалога. Мне кажется, Германия – европейская страна, которая готова наиболее тесно сотрудничать с Россией в различных сферах», – заключил эксперт.

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