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Как Россия готовится к смене мировых элит

Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике, которая России не страшна PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS
Глобальный энергетический переход приведет к смене мировых элит, процесс начнется уже в конце этого года, рассказал спецпредставитель президента Анатолий Чубайс. Эксперты указывают на схожесть его слов с риторикой Демократической партии США. Как Россия будет отвечать на эти вызовы и действительно ли мир ждут глобальные потрясения?  Подробности...
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Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

Группа «Вымпел», начало 1980-х годов. Парашютная подготовка. Валерий Попов — второй слева Личный архив Валерия Попова
«Подразделение было настолько секретно, что лишь семь человек в стране знали о его существовании, назначении и названии». Полковник запаса Валерий Попов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как формировалась, обучалась и проводила по всему миру тайные операции группа специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Подробности...
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Почему Польша присвоила еврейскую собственность

Сотни тысяч евреев были в Польше уничтожены или изгнаны AP/ТАСС
Правительство Польши испортило отношения с еще одной страной – Израилем. Дело дошло до отзыва израильского посла из Варшавы и заявлений о «легализации кражи» собственности тех евреев, которые когда-то были польскими гражданами. Почему этот вопрос оказался для обеих стран настолько принципиальным? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Чиновник не может быть невоспитанным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Как Россия готовится к смене мировых элит

    Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике, которая России не страшна    19 августа 2021, 13:44
    Фото: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глобальный энергетический переход приведет к смене мировых элит, процесс начнется уже в конце этого года, рассказал спецпредставитель президента Анатолий Чубайс. Эксперты указывают на схожесть его слов с риторикой Демократической партии США. Как Россия будет отвечать на эти вызовы и действительно ли мир ждут глобальные потрясения?

    Переход на новые источники энергии в ближайшее десятилетие приведет к глобальной перегруппировке мировых элит. Такой прогноз в начале августа озвучил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. По его словам, в конце нынешнего года сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, скорее всего, XXII веков, передает РБК.

    «В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», – пояснил спецпредставитель президента.

    Спецпредставитель подчеркнул, что сейчас мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII – начала XIX веков». «Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения, малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», – добавил Чубайс.

    Новая промышленная революция, как считает он, «не сильно отличается от предшественницы – промышленной революции XVIII–XIX веков». Отличий нет «ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности». Зато она отличается в скорости и «займет всего около 30–50 лет», подчеркнул экс-глава Роснано.

    Сенатор Алексей Пушков не согласился с Чубайсом. Он отметил, что говорить о революционной смене мировых элит не имеет смысла по нескольким причинам. «Во-первых, нынешние элиты очень прочно укоренились, не намерены уступать кому-либо свое место и располагают мощными рычагами для его сохранения. Давос, где это особенно заметно, дает это и увидеть, и ощутить. Во-вторых, потому, что именно представители нынешней мировой элиты, а не какие-то неведомые и таинственные силы, делают все, чтобы возглавить процессы глобальных изменений, и конкурентов у них пока не видно», – написал парламентарий в Telegram-канале.

    Пушков добавил, что «смена элит может быть революционной только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-либо другой». «Это доказывает и история России, и вся мировая история. Тогда как обратному доказательств нет», – подчеркнул сенатор. 

    Политолог Дмитрий Дробницкий также усомнился в том, что появление новых источников энергии изменит конфигурацию элит в мире. «Сейчас в энергетической сфере балом правят люди, сидящие на проблеме глобального изменения климата. И эта тема может толкнуть вперед новый инвестиционный цикл. Те инициативы, которые были озвучены, в частности президентом России Владимиром Путиным, также показывают, что руководство России рассматривает глобальное изменение климата как возможность для нового инвестиционного цикла», – подчеркнул Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД. 

    Он отметил, что в последнее время Чубайс «высказывается строго по повестке Демократической партии США, что вызывает к нему определенные вопросы». «Чубайс ранее много говорил о том, что «человечество в ближайшее время научится хранить энергию в промышленных масштабах, однако мы до сих пор этому не научились», – указал политолог.

    В то же время директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин согласен с тем, что либеральную точку зрения на модель развития энергетики во многом исповедует Демократическая партия США. «Но я бы не ставил знак равенства между этими идеями и тем, о чем говорит Чубайс. Хотя аналогичные взгляды есть и у Демократической партии», – считает Пикин.

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    Что касается слов Чубайса про смену элит, то эксперт уверен: как в свое время был сформулирован закон сохранения энергии, так и сейчас можно сформулировать закон сохранения элит. «Есть некое перерождение, но это не значит, что новые элиты – абсолютно новые. Это скорее некая перерождающаяся старая группа», – уверен Пикин.

    Ранее, по данным источников РБК, правительство России начало создание рабочих групп «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу». Их куратором якобы назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Стоит задача – определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов», – описал суть проекта источник, близкий к кабмину.

    Пресс-служба Минэкономразвития подтвердила, что ведомство участвует совместно с Минэнерго, Аналитическим центром при правительстве, Минобрнауки, Минприроды, МИД и Минпромторгом в разработке подходов к адаптации отраслей экономики России к глобальному энергопереходу.

    Кроме того, в июле в правительстве прошла серия дискуссий в закрытом режиме о подготовке России к начавшейся перестройке глобальной экономики в направлении низкоуглеродного развития. К обсуждениям привлекались в том числе председатель правления Сбербанка Герман Греф и Анатолий Чубайс. Решение о создании групп принималось на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив Евросоюза по защите своего рынка от «грязных» товаров.

    По словам все того же Чубайса, главным вызовом мира на ближайшее десятилетие станут климатические изменения. Он напомнил, что климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, часть из них уже необратима, а вина человека – безоговорочна. «Планета нагревается быстрее, а главное прямое последствие – форсированный отказ крупнейших экономик от нефтегазового топлива. У человечества осталось 10 лет, чтобы попытаться исправиться, в том числе отказавшись от нефти и газа», – предупредил Чубайс.

    «Но даже если прогнозы Чубайса верны – у России есть уникальная возможность не менять своих стратегических планов в отношении энергетики ввиду наличия безуглеродных технологий. Путин в свое время ввел жесткое правило: если мировые элиты выполняют наши правила и инвестируют в Россию – они могут здесь работать. Но если элиты не хотят соблюдать российские законы – они окажутся очень далеко. Если им не нравится такая концепция – это их проблемы», – подчеркнул Дробницкий. Он также указал, что

    задачей Чубайса, которая заложена в названии его должности, является организация связей России с мировыми глобалистами.

    «Чубайс должен сделать так, чтобы в глазах всего мира и гипотетических новых элит Россию воспринимали как продвинутую страну в плане декарбонизации. Де-факто так и есть. Он мастер пиара, и, думаю, он это поручение выполнит», – пояснил эксперт.

    «Так что если какие-нибудь элиты, монархи Персидского залива и держатели акций ExxonMobil уйдут в небытие и будут заменены другими – на нас это никак не скажется. Будем работать с ними», – сказал политолог.

    При этом к будущим элитам у Москвы может возникнуть вопрос в плане организации инвестиционных циклов. «Если они будут вести себя как швейцарские трубоукладчики из Allseas Group SA, которые отказались от работы с «Северным потоком – 2» из-за давления США – нам с ними не по пути. А если они будут обходить законодательство ЕС и США, сотрудничая с нами – милости просим», – резюмировал Дробницкий.

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