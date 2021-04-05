«Зеленая» реформа провоцирует новый энергетический кризис в США

В США начинают запрещать подключение газопроводов к малоэтажным домам. Это лишь одна из многих примет крупнейшего поворота этой страны к так называемой зеленой энергетике. На реформу планируется потратить огромные деньги из госбюджета. Почему Америка так увлечена солнечными панелями и ветряками и откуда берутся сомнения в надежности такого энергоснабжения?

Решение Джо Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, принятое им сразу после вступления в президентские полномочия, не оставило сомнений в том, что американская энергетика будет «зеленеть» ускоренными темпами. В ходе своей кампании Байден изложил свой «зеленый» план по борьбе с изменениями климата стоимостью 1,7 трлн долларов. План нацелен на избавление энергетического сектора США от большей части вредных выбросов уже к 2035 году, и первые шаги в его реализации уже сделаны.

Крутой поворот энергополитики

Новый министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм пообещала заняться разработкой и внедрением технологий, которые произведут революцию в сфере «чистой» энергетики. А новым главой министерства внутренних дел – именно это ведомство отвечает в США за использование природных ресурсов – стала конгрессмен Дебора Хааланд, активно поддерживавшая экологических активистов в их борьбе с нефтегазовыми компаниями. Она же – первая женщина и первая представительница коренных народов Америки на посту министра внутренних дел.

При Дональде Трампе в качестве краеугольного камня энергетической безопасности США рассматривалось наращивание добычи углеводородов. И в этом американцы вполне преуспели, вернув себе мировое лидерство по объемам добычи нефти. Но теперь эта политика на глазах становится достоянием истории.

Вскоре после своего назначения министром энергетики Дженнифер Грэнхолм сообщила о планах выделить на новые проекты кредиты в объеме 40 млрд долларов, и нет сомнений, что приоритетную поддержку получат инициативы в сфере альтернативной энергетики. Распределением этих средств займется назначенный директором офиса кредитных программ Минэнерго бизнесмен индийского происхождения Джигар Шах – основатель компании SunEdison, одного из ведущих игроков в американской солнечной энергетике и автор бестселлеров о преимуществах «нетрадиционных» энергоносителей.

В плане развития инфраструктуры США, который Джо Байден представил 31 марта в своем выступлении в городе Питтсбурге, энергетике отведено значительное место. 100 млрд долларов в ближайшие годы планируется направить на модернизацию электросетей, налоговые льготы для производства и хранения чистой энергии, а также на консервацию неиспользуемых нефтяных и газовых скважин. Еще 313 млрд долларов предусмотрено на повышение энергоэффективности домов и государственных школ.

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Впрочем, пока это действительно только план, который еще должен быть одобрен и утвержден Конгрессом. В ближайшие недели, а то и месяцы обсуждение инфраструктурных предложений Байдена станет одним из ключевых событий внутренней политической жизни в США, поскольку профинансировать начинания стоимостью более 2 трлн долларов планируется за счет значительного повышения налогов на корпорации. Сразу после выступления Байдена в Питтсбурге конгрессмены-республиканцы выразили свое недовольство предложениями президента, так что демократам вряд ли удастся провести их через Конгресс без масштабной полемики.

Стоит добавить, что риторика демократов по поводу преимуществ альтернативной энергетики в значительной степени преувеличена, поскольку каких-то особых препятствий для ее развития не было и при республиканце Трампе. Солнечные и ветровые мощности в последние четыре года вводились в строй очень быстрыми темпами, не в последнюю очередь благодаря щедрым государственным субсидиям.

В частности, в прошлом году в Штатах был установлен рекорд по приросту ветрогенерации – ее мощности увеличились на 14,2 ГВт, а доля в общем энергобалансе США достигла 8,4%. Если же добавить к этому мощности солнечной генерации, то на два ключевых возобновляемых источника энергии (ВИЭ) в прошлом году пришлось более 10% всего производства электроэнергии в стране.

Правда, в сравнении с «традиционными» энергоносителями доля ВИЭ по-прежнему невелика. В 2019 году, например, более 38% электроэнергии в США производилось из газа, почти 20% приходилось на атомную генерацию, а 23% - на угольную. И ряд недавних событий показывает, что именно газ является для Штатов приоритетным энергоносителем – как бы ни превозносились достоинства альтернативных источников.

Техасское штормовое предупреждение

Экстремальные холода и снегопады, которые в феврале обрушились на южную часть США, выявили сразу несколько системных проблем в энергетическом секторе. Прежде всего, подтвердились давние опасения по поводу ненадежности ВИЭ-генерации в чрезвычайных условиях. В наиболее пострадавшем от непогоды Техасе первый удар стихии приняли на себя ветровые энергетические установки, которые вырабатывают порядка 23% электроэнергии в штате. Из-за снега и ледяного дождя почти половина установленной мощности ветряков отключилась. К этому добавились проблемы с газом – замерзание скважин привело к перебоям с подачей «голубого топлива» на электростанции, на нескольких газоперерабатывающих предприятиях произошел отказ оборудования.

В странах с хорошо интегрированными энергосистемами в таких ситуациях оперативно организуются перетоки электроэнергии из других регионов – обычная практика, к примеру, для России. Но энергетика Техаса оказалась полностью соответствующей неофициальному названию этого штата – «Одинокая звезда»: из-за слабых связей с энергосистемами других штатов ей пришлось бороться с природными катаклизмами самостоятельно.

Как результат, жители многих населенных пунктов несколько дней просидели без света и тепла (в общей сложности кризис затронул 2,7 млн домовладений), как минимум два десятка человек погибли. А некоторые техасцы, до которых электричество все-таки доходило, затем получили счета с огромными суммами, поскольку стоимость электроэнергии в моменте подскакивала до запредельного уровня. Если обычная рыночная цена мегаватт-часа в Техасе составляет 22 доллара, то в феврале она достигала 9 тысяч долларов.

По предварительной оценке американского аналитического центра изучения природных катаклизмов Enki Research, несколько дней февральских заморозков и метели обошлись Техасу в 80-90 млрд долларов.

К этому нужно добавить и огромный репутационный ущерб для энергетического сектора Техаса – штата, где добывается основная часть американской нефти и газа. Губернатор Грег Эбботт незамедлительно обвинил в отсутствии должных мер реагирования местного оператора электросетей - Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), после чего почти половина членов его совета директоров сложила полномочия. Ряд энергокомпаний штата были вынуждены подать заявления о предупредительном банкротстве.

Решение проблем техасской энергетики явно находится не в области альтернативной генерации. В конце марта агентство Bloomberg сообщило, что за укрепление надежности энергосистемы штата готова взяться инвестиционная компания Berkshire Hathaway известного миллиардера Уоррена Баффета. Она готова построить в Техасе новые газовые электростанции мощностью 10 ГВт, стоимость проекта предварительно оценивается в 8,3 млрд долларов.

Сомнительные альтернативы

С перебоями в энергообеспечении от ВИЭ-генерации не так давно сталкивалась и Калифорния – самый передовой американский штат в части альтернативной энергетики, где ее доля уже превышает 30%. В конце прошлого лета из-за экстремальной жары здесь резко выросла нагрузка на электросети, и специфика весьма распространенной в Калифорнии солнечной генерации не замедлила себя проявить. Вечером, когда граждане возвращались домой и включали кондиционеры, солнечных панелей не хватало для бесперебойного энергообеспечения. Организовать надежные перетоки из соседних штатов не удалось, поскольку там тоже стояла жара. В результате Калифорния пережила собственный блэкаут и была вынуждена принимать экстренные меры по экономии электричества.

Неудобные вопросы к владельцам солнечных панелей в частных домовладениях накопились и у «большой» калифорнийской энергетики. Не так давно три местные компании – Pacific Gas & Electric, San Diego Gas & Electric и Southern California Edison – заявили властям штата, что обладатели «солнечных» крыш слишком активно зарабатывают на продаже электричества в общую сеть по субсидируемым «зеленым» тарифам. При этом растут издержки на обслуживание электросетей, ведущих к потребителям, которые не могут позволить себе роскошь самостоятельного производства электроэнергии.

Тем не менее, Калифорния продолжает выступать источником значительной части американских инициатив в области «зеленой» генерации.

Например, еще в 2019 году совет города Беркли – одного из главных инновационных центров США - единогласно проголосовал за запрет на подвод газопроводов к новым малоэтажным домам. В качестве обоснования этого решения утверждалось, что газифицированные дома служат источником парниковых газов точно так же, как и автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Почин Беркли быстро поддержали другие города Калифорнии. К концу прошлого года решение о запрете подведения газа к новому жилью приняли около сорока муниципалитетов штата. Из Калифорнии инициатива стала распространяться на другие штаты, где активно ведется добыча газа, например, Оклахому и Луизиану, однако камнем преткновения может оказаться все тот же Техас.

На днях палата представителей этого штата приняла закон, запрещающий муниципалитетам «зеленое» самоуправство под предлогом борьбы с климатическими изменениями. Первым городом Техаса, планировавшим отказаться от подведения газа к новому жилью, была столица штата Остин, однако теперь техасские законодатели решили, что подобные эксперименты едва ли будут уместны после февральского блэкаута.