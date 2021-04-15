Чего не хватает армии Украины для захвата Крыма

В Совбезе России заявили о возможных провокациях Украины для начала военных действий против Крыма. Кроме того, украинские спецслужбы пытаются совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Действительно ли Украина способна атаковать Крым и каким военным потенциалом она должна для этого обладать?

Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

По словам Патрушева, в Киеве все чаще говорят о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. «Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры», – цитирует его РИА «Новости». В этих условиях Россия вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории, добавил он.

Ситуация также осложняется возвращением в Крым боевиков международных террористических организаций, лиц, принимавших за рубежом участие в конфликтах, добавил Патрушев. «В прошлом году в Крыму было предотвращено шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом», – привел он статистические данные. Еще один теракт, по словам Патрушева, предотвратили в Симферополе всего около недели назад – 9 апреля.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что страны Запада используют тему межнациональных и межрелигиозных отношений, чтобы разобщить население Крыма. Одним из источников распространения радикальных идей остается запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа*».

Кроме того, по словам Патрушева, наблюдается радикализация части проживающих в Крыму мусульман, попадающих под влияние священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка. Он также добавил, что усилению этих угроз способствуют «значительный приток мигрантов, прежде всего в Севастополь, и формирование этнических организованных преступных групп». «Только за последние два года пресечена преступная деятельность более 20 таких групп», – цитирует Патрушева ТАСС.

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«В Крыму действительно есть доля людей с сильными антироссийскими настроениями», – соглашается сенатор от региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. – Это касается как тех, кто долгие годы живет на территории полуострова, так и тех, кто переселился недавно. Их мало, но нам все равно нужно сохранять бдительность».

При этом Цеков отметил, что в сложившейся ситуации Крым находится под защитой российского государства. «Мы сегодня защищены во много раз лучше, чем во время нашего пребывания в составе Украины. Тогда на нас оказывалось мощное давление в самых разных сферах, включая вопросы языка и культуры. Это вело к дестабилизации ситуации и делало межнациональное согласие хрупким. Сегодня такого нет», – подчеркнул Цеков.

Что касается возможных планов Украины атаковать Крым военными средствами – это маловероятно, считает президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. «Какие бы отморозки ни сидели в политическом руководстве и генштабе Украины, они понимают, что в прямом столкновении с Россией потерпят полное поражение – и военное, и политическое», – говорит эксперт.

«Что они могут выставить против Крыма? Недавно они получили от западных покровителей шесть патрульных катеров, заказали еще столько же ракетных катеров – и это все. То есть воевать им на море нечем, как и прикрывать высадку десанта в Крыму: он будет немедленно потоплен. В сухопутных войсках у них порядка 80 батальонных тактических групп в более-менее боеспособном состоянии. Но что они будут делать в Крыму? Тем более, что наша группировка там сейчас усилена, а это означает быстрый разгром вооруженных сил Украины», – размышляет Ивашов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что если Киев всерьез рассматривает вариант силовой попытки «вернуть» Крым, то ВСУ теоретически должны задействовать объем войск, требуемый для полномасштабной войны. Исходя из оперативной емкости крымского театра военных действий, противник должен располагать как минимум двумя полноценными армиями. Это означает, что Киеву нужно выставить против России группировку не менее 300 тысяч человек.

Более того, как отмечает Ивашов, после перегруппировки российских войск ближе к границам Украины, их численное преимущество перед украинской армией невелико, но даже не это играет решающую роль. «И по авиации, и по артиллерийским системам, бронетехнике, средствам РЭБ, да и просто по подготовке и оснащению войск в целом, силы не эквивалентны», – констатирует эксперт. Среди наиболее сильных секторов нынешнего украинского вооружения Ивашов назвал противотанковые системы, в частности, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и турецкие боевые дроны. Но в войне с Россией, по его утверждению, все это мало поможет.

В частности, эксперт отметил, что ракеты «Нептун», которыми хвалились на Украине, делаются пока штучно, да и не представляют какой-то серьезной угрозы для Черноморского флота России или наземных объектов. Комментируя угрозы достать «Нептуном» до Севастополя с сухопутной части Украины, генерал-полковник заметил, что при первой же неловкой попытке это сделать

наши ракеты за минуты «достанут» до Киева, «причем точно – до их здания министерства обороны».

При этом для успешного наступления украинской сухопутной группировки, она должна быть усилена танками в количестве 500-600 машин. Кроме того, в зенитных войсках нужно будет развернуть не менее пяти-шести полков. Также противником должна быть развернута группировка ВВС из 800 самолетов, но такими возможностями Украина не располагает.

Таким образом, Ивашов считает воинственные заявления и приготовления Украины блефом и отвлекающими маневрами, хотя и не отрицает возможность вооруженных провокаций на границах полуострова. «Они могут что-то взорвать, спровоцировать какую-нибудь перестрелку, чтобы потом обвинить Россию. Их задача – вызвать сочувствие и помощь Запада. Прямое участие США в этой истории Байдену не нужно. Американцам не нужен ни Севастополь, ни Донецк. Но они хотели бы втянуть Россию в войну с Украиной и задействовать в этом конфликте отдельные силы НАТО», – полагает эксперт.

«Такой расклад, в принципе, и европейцам не с руки. Возможно, поляки пришлют какой-нибудь батальон, эстонцы помогут танком, но НАТО в целом не будет участвовать в такой истории – идиотов там нет. А вот усилить санкции вплоть до полной блокады России – такой риск есть. И этого нам, конечно, совсем не нужно», – заключил Ивашов.

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