Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Эксперт объяснил отмену визита кораблей ВМС США в Черное море

15 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
Разделы

Чем обернется отключение России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT сложнее, чем Иран и Северную Корею imago stock&people/ТАСС
Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и MasterCard, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию? Подробности...
Перейти в раздел…

Чего не хватает армии Украины для захвата Крыма

Украина готовит провокации для начала военных действий против Крыма Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
В Совбезе России заявили о возможных провокациях Украины для начала военных действий против Крыма. Кроме того, украинские спецслужбы пытаются совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Действительно ли Украина способна атаковать Крым и каким военным потенциалом она должна для этого обладать?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

Высшая школа Латвии должна использовать только латышский язык Janis Laizans/XinHua/Global Look Press
Представители образовательной отрасли Латвии жалуются на многомиллионные убытки – а все из-за русофобской политики руководства страны. Убита целая отрасль – экспорт услуг высшего образования. Для руководства Латвии задача «зачистки» ненавистного «языка оккупантов» оказалась важнее финансовой прибыли. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия не хочет войны

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Наказывать Турцию должны граждане, а не власть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия запретила полеты в Турцию и Танзанию. И к этому абсолютно логичному (со всех точек зрения) решению российской власти есть лишь одна единственная претензия – что решение это приняла именно российская власть. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо дать хорошего пинка тем, кто хочет столкнуть нас лбами: мужчин с женщинами, русских с татарами, белых с неграми, филателистов с нумизматами, кого угодно с кем угодно, лишь бы мы не увидели настоящей картины мира. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Путин и Байден: Историческая встреча

Обсуждение: 7 комментариев

У Азербайджана претензии к России

Обсуждение: 11 комментариев

Кремль добавил Зеленского в игнор

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...

Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил отмену визита кораблей ВМС США в Черное море
    В Кремле прокомментировали сообщения о новых санкциях США МИД отреагировал на призыв Байдена «делать больше» для Афганистана Озвучена зарплата космонавтов после повышения Представителей «Алмаз-Антей» опросили в Нидерландах по делу MH17
    Юриста ФБК Соболь приговорили к году исправительных работ условно Турция подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов Названы сроки поставки авиакомпаниям первых МС-21
    Академик РАН объяснил, почему привитый «Спутником V» президент Аргентины заразился коронавирусом Посол Украины в Германии попросил членства в НАТО или статуса ядерной державы Экс-замглавы СБУ предсказал импичмент Зеленского из-за «неожиданной информации» В Германии заявили о подрыве суверенитета ЕС из-за санкций против «Северного потока - 2»

    торможение экономики


    Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России

    газопровод мира


    Берлин: Отказ от «Северного потока – 2» может обострить ситуацию на границе России и Украины

    выход на экраны


    Ликвидаторам представили фильм Данилы Козловского о Чернобыле

    Видео

    старта корабля «Восток-1»


    Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

    дорога жизни


    На срочное расширение БАМа пришлось бросить армию

    визит в стамбул


    Заявления Эрдогана о Крыме ввели Зеленского в заблуждение

    лайнер Ил-96-300ПУ


    Чем уникален новый «борт № 1» для президента России

    борьба за спокойствие


    Тимофей Бордачёв: Звонок Байдена породил новые риски и возможности

    конкретные планы


    Ирина Алкснис: Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

    агрессивная токсичность


    Герман Садулаев: Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?

    Чего не хватает армии Украины для захвата Крыма

    Украина готовит провокации для начала военных действий против Крыма    15 апреля 2021, 12:46
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Самохин

    В Совбезе России заявили о возможных провокациях Украины для начала военных действий против Крыма. Кроме того, украинские спецслужбы пытаются совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Действительно ли Украина способна атаковать Крым и каким военным потенциалом она должна для этого обладать?

    Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

    По словам Патрушева, в Киеве все чаще говорят о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. «Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры», – цитирует его РИА «Новости». В этих условиях Россия вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории, добавил он.

    Ситуация также осложняется возвращением в Крым боевиков международных террористических организаций, лиц, принимавших за рубежом участие в конфликтах, добавил Патрушев. «В прошлом году в Крыму было предотвращено шесть терактов и 10 преступлений террористической направленности, выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом», – привел он статистические данные. Еще один теракт, по словам Патрушева, предотвратили в Симферополе всего около недели назад – 9 апреля.

    При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что страны Запада используют тему межнациональных и межрелигиозных отношений, чтобы разобщить население Крыма. Одним из источников распространения радикальных идей остается запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа*».

    Кроме того, по словам Патрушева, наблюдается радикализация части проживающих в Крыму мусульман, попадающих под влияние священнослужителей, исповедующих течения ислама радикального толка. Он также добавил, что усилению этих угроз способствуют «значительный приток мигрантов, прежде всего в Севастополь, и формирование этнических организованных преступных групп». «Только за последние два года пресечена преступная деятельность более 20 таких групп», – цитирует Патрушева ТАСС.

    «В Крыму действительно есть доля людей с сильными антироссийскими настроениями», – соглашается сенатор от региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. – Это касается как тех, кто долгие годы живет на территории полуострова, так и тех, кто переселился недавно. Их мало, но нам все равно нужно сохранять бдительность».

    При этом Цеков отметил, что в сложившейся ситуации Крым находится под защитой российского государства. «Мы сегодня защищены во много раз лучше, чем во время нашего пребывания в составе Украины. Тогда на нас оказывалось мощное давление в самых разных сферах, включая вопросы языка и культуры. Это вело к дестабилизации ситуации и делало межнациональное согласие хрупким. Сегодня такого нет», – подчеркнул Цеков.

    Что касается возможных планов Украины атаковать Крым военными средствами – это маловероятно, считает президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. «Какие бы отморозки ни сидели в политическом руководстве и генштабе Украины, они понимают, что в прямом столкновении с Россией потерпят полное поражение – и военное, и политическое», – говорит эксперт.

    «Что они могут выставить против Крыма? Недавно они получили от западных покровителей шесть патрульных катеров, заказали еще столько же ракетных катеров – и это все. То есть воевать им на море нечем, как и прикрывать высадку десанта в Крыму: он будет немедленно потоплен. В сухопутных войсках у них порядка 80 батальонных тактических групп в более-менее боеспособном состоянии. Но что они будут делать в Крыму? Тем более, что наша группировка там сейчас усилена, а это означает быстрый разгром вооруженных сил Украины», – размышляет Ивашов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что если Киев всерьез рассматривает вариант силовой попытки «вернуть» Крым, то ВСУ теоретически должны задействовать объем войск, требуемый для полномасштабной войны. Исходя из оперативной емкости крымского театра военных действий, противник должен располагать как минимум двумя полноценными армиями. Это означает, что Киеву нужно выставить против России группировку не менее 300 тысяч человек.

    Более того, как отмечает Ивашов, после перегруппировки российских войск ближе к границам Украины, их численное преимущество перед украинской армией невелико, но даже не это играет решающую роль. «И по авиации, и по артиллерийским системам, бронетехнике, средствам РЭБ, да и просто по подготовке и оснащению войск в целом, силы не эквивалентны», – констатирует эксперт. Среди наиболее сильных секторов нынешнего украинского вооружения Ивашов назвал противотанковые системы, в частности, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и турецкие боевые дроны. Но в войне с Россией, по его утверждению, все это мало поможет.

    В частности, эксперт отметил, что ракеты «Нептун», которыми хвалились на Украине, делаются пока штучно, да и не представляют какой-то серьезной угрозы для Черноморского флота России или наземных объектов. Комментируя угрозы достать «Нептуном» до Севастополя с сухопутной части Украины, генерал-полковник заметил, что при первой же неловкой попытке это сделать

    наши ракеты за минуты «достанут» до Киева, «причем точно – до их здания министерства обороны».

    При этом для успешного наступления украинской сухопутной группировки, она должна быть усилена танками в количестве 500-600 машин. Кроме того, в зенитных войсках нужно будет развернуть не менее пяти-шести полков. Также противником должна быть развернута группировка ВВС из 800 самолетов, но такими возможностями Украина не располагает. 

    Таким образом, Ивашов считает воинственные заявления и приготовления Украины блефом и отвлекающими маневрами, хотя и не отрицает возможность вооруженных провокаций на границах полуострова. «Они могут что-то взорвать, спровоцировать какую-нибудь перестрелку, чтобы потом обвинить Россию. Их задача – вызвать сочувствие и помощь Запада. Прямое участие США в этой истории Байдену не нужно. Американцам не нужен ни Севастополь, ни Донецк. Но они хотели бы втянуть Россию в войну с Украиной и задействовать в этом конфликте отдельные силы НАТО», – полагает эксперт.

    «Такой расклад, в принципе, и европейцам не с руки. Возможно, поляки пришлют какой-нибудь батальон, эстонцы помогут танком, но НАТО в целом не будет участвовать в такой истории – идиотов там нет. А вот усилить санкции вплоть до полной блокады России – такой риск есть. И этого нам, конечно, совсем не нужно», – заключил Ивашов.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •