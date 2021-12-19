Украина станет пристанищем для российских уголовников

Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта?

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства для некоторых категорий россиян, например, для воевавших в Донбассе на стороне ВСУ. «Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», – сообщается на сайте главы украинского государства. Как известно, «страной-агрессором» на Украине официально признана Россия.

Ранее Верховная рада Украины приняла данный законопроект большинством голосов: инициативу поддержали 285 депутатов. Отмечается, что для предоставления украинского гражданства россиянам придется отказаться от российского паспорта.

С 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца или за полноценным гражданством. Всего в период 2011-2020 годов, по данным сервиса мониторинга «Опендатабот», произошел рекордный отток населения с Украины – 2,6 млн человек. Согласно прогнозу сервиса, если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.

Но есть и примеры перемещений в обратном направлении, например, в сентябре этого года на Украину сбежал главный редактор издания The Insider (признано в России иностранным агентом) Роман Доброхотов. А летом транзитом через Украину Россию покинул экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Еще один бывший депутат Илья Пономарев запросил украинское гражданство еще в 2019-м.

Напомним, что облегчить процедуру предоставления гражданства российским оппозиционерам обещал еще экс-президент Украины Петр Порошенко весной 2015 года. Но только в 2019-м новый президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать такой законопроект. Причем объявил об этом через несколько дней после того, как Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.

«Инициатива Зеленского – чисто инструментальная история, которая принималась с целью попиариться»,

– считает политолог Иван Лизан. Он отметил, что на Украине уже проживают обозначенные в законе российские граждане, так как в 2014 году шел достаточно значительный приток людей из РФ в ВС Украины и националистические формирования.

«Но пик этого потока давным-давно прошел. Многие из этих людей разочаровались в украинской власти и давно покинули военную службу, при этом они не смогли получить украинское гражданство, оказавшись практически между небом и землей, – рассказал политолог. – Теперь они, имея на руках российский паспорт и менталитет политического украинца, находятся на Украине без возможности вернуться в Россию. Так что принятое решение, с одной стороны, можно расценить как помощь этим людям, а с другой – это реверанс по отношению к националистам. Этим решением Зеленский говорит им: «Ребята, я вас не забыл».

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Также, по словам эксперта, данный закон нужно рассматривать в контексте переформатирования института гражданства на Украине. «Недавно Зеленский подготовил законопроект о двойном гражданстве для украинцев, из которого следует, что граждане Украины, получившие российское гражданство, могут быть подвергнуты юридической ответственности. Таких людей могут лишить гражданства или привлечь к уголовной ответственности – иными словами, в отношении них будет проводиться дискриминация», – пояснил Лизан.

«В то же время лица, считающие себя этническими украинцами, но проживающие в США или Канаде, наоборот, смогут получить украинский паспорт и голосовать на украинских выборах, – предположил собеседник. – Если Зеленскому удастся протащить этот законопроект, в теории он сможет облегчить себе процесс переизбрания на новый президентский срок. Но не исключаю, что к этому моменту его рейтинг дойдет до показателя статистической погрешности, и законопроект о двойном гражданстве ему не сильно поможет».

Согласно прогнозу политолога, упрощение процедуры получения украинского гражданства не повлечет за собой увеличения эмиграционного притока из РФ. «За последнее время мало кто из медийных персон оставался на постоянное место жительства на Украине, поэтому, на мой взгляд, это мертворожденная история», – уверен Лизан.

«Во-первых, для российского оппозиционера переезд на Украину сродни акту грехопадения и политическому самоубийству, потому что в глазах российских граждан он таким образом сразу поставит на себе клеймо.

А, во-вторых, зачем уезжать на Украину, когда можно уехать в Германию или Прибалтику? – задается вопросами эксперт. – Там представители российской либеральной элиты найдут для себя занятие, например, устроятся на работу в редакцию «Радио Свобода*». А на Украине делать совершенно нечего, поэтому вряд ли она станет пристанищем российских политэмигрантов».

Глава Союза политэмигрантов Украины, политолог Лариса Шеслер считает, что главная причина непривлекательности Украины с точки зрения миграции – это деградация ее экономики. «Это бедная страна с отсутствием всякой социальной поддержки и при этом с очень жестким миграционным законодательством. Именно из-за этого туда не едут даже из самых бедных стран, – рассказала она. – Более того, очень большой поток эмигрантов идет, наоборот, из Украины в Россию. Например, в 2019 году украинское гражданство получили лишь около 200 выходцев из России, в то время как около 100 тыс. украинцев, помимо жителей ЛДНР, ежегодно получают российский паспорт. Это огромный разрыв».

Тем не менее, этот закон принят не случайно, подчеркивает Шеслер. «Во-первых, он лишний раз подтверждает, что Россия остается врагом и «оккупантом» Украины. Во-вторых, это ответ на упрощение Россией процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса, – считает она. – Думаю, что к концу этого года около миллиона жителей ДНР и ЛНР будут иметь российские паспорта. Это очень бьет по репутации и мотивам Украины, ведь в Киеве заявляют о желании вернуть Донбасс».

«Еще одной причиной принятия этого закона является то, что с его помощью Киев пытается декларативно приуменьшить масштаб бегства из страны, – полагает эксперт. – За неполный 2021 год около 600 тыс. человек покинули Украину, переезжая в Польшу, Германию и Россию. Так что сейчас для Киева очень важно продемонстрировать, что Украина может быть не только страной, из которой бегут собственные граждане, но и страной, в которую эмигрируют.В действительности же закон затронет единицы людей.

Среди них могут быть националисты, которые воевали в батальонах «Азов», люди, которые привлекались к уголовной ответственности на территории РФ и нашли убежище на Украине, и какие-то отморозки».

По-мнению главы Союза политэмигрантов Украины, российские оппозиционеры не заинтересованы в получении украинского гражданства, потому что, в соответствии с украинским законодательством, им придется отказаться от российского паспорта.

«Яркий пример – двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, которая уехала на Украину после ареста брата. Она долго поливала оттуда грязью Россию, провозглашала себя правозащитницей и еле-еле получила гражданство Украины, но после того, как встал вопрос о выходе из российского гражданства, дала заднюю, сказав, что Украина – «худшая страна для эмиграции», и спокойно вернулась в Россию», – рассказала эксперт. – Это характерно для подавляющего большинства российских оппозиционеров. Поливать оттуда грязью Россию они готовы, а приобретать украинское гражданство – вряд ли. Поэтому закон будет актуальным в основном для уголовников».

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко считает, что упрощение процедуры получения украинского гражданства для россиян имеет под собой идеологическую основу. «Зеленский хочет показать, что на стороне Украины находится большое количество россиян, которые готовы защищать ее от так называемой российской агрессии. Это попытка показать, что в России нет ни единства, ни консолидации вокруг позиции Кремля. Таким людям Украина готова протянуть руку помощи, предоставив гражданство», – уверен он.

Политолог добавил, что такая тактика используется не только Украиной, но и практически всеми государствами в ходе информационных войн.

«Основная ее цель – организовать приток целого ряда лиц, у которых существуют определенные проблемы с законодательством в их странах, и в связи с этим легализовать их на территории своей страны, – пояснил Бондаренко. – Даже если 5-10 россиян таким образом переедут на Украину получат там гражданство, то, мультиплицируя каждый из этих фактов и тиражируя их в СМИ, можно создать видимость того, будто половина России приехала защищать Украину. Однако вряд ли российские оппозиционеры поедут на Украину за гражданством. Те, кто хотел, уже давно его получили. Более того, сомневаюсь, что с помощью этого закона Зеленскому удастся повысить свой рейтинг».

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