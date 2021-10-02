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2 октября, суббота  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Российский уголь будет спасать Европу

Добыча угля еще недавно падала, но теперь начала стремительно расти Артем Геодакян/ТАСС
Сразу в нескольких концах планеты стремительно разворачивается энергетический кризис. Зеленая энергетика не оправдала себя, и единственным спасением в Европе, например, видят российский уголь. А ведь еще недавно угольные электростанции консервировались, а шахты закрывались. Что же произошло и как в этой ситуации стоит действовать нашей стране?  Подробности...
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Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

Новоизбранный депутат Евгений Попов обещает добиваться эффективной коммуникации между властью и обществом Марат Абулхатин/ТАСС
Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования. Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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«Энергонезависимость от России» душит литовскую экономику

Литва могла бы получать трубопроводный газ из России, но предпочла иное решение REUTERS/Ints Kalnins
Провозглашенная в Литве политика «энергетической независимости от России» заканчивается крахом. Например, отопление в стране в этом сезоне подорожает как минимум на треть, а последствия будут печальными и для населения, и для промышленности. Причем похожая ситуация наблюдается и в других странах, особенно рьяно занимающихся гибридной войной против России. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Сибирь должна перестать быть периферией России

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Настаёт момент, когда споры западников и антизападников должны прекратиться сами собой, поскольку Россия уже не может определять себя в мире относительно Запада. В новой реальности лозунг «Азия от Шанхая до Калининграда» выглядит более здравым, чем «Европа от Лиссабона до Владивостока». Подробности...
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Дети мигрантов станут русскими

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Миграция, трудовая и прочая – это факт нашей жизни. Можно трусливо прятаться, зарывать голову в песок. Но гораздо дальновиднее «прикармливать», обучать, интегрировать приезжих и регулировать процессы миграции. Подробности...
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Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В один день из Брюсселя пришло две новости: ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Украины, Грузии, Молдавии и Западных Балкан, а также хочет поставить под свой контроль восточные границы Польши. При этом стена на польско-белорусской границе устраивает не только Брюссель и Варшаву, но и Минск. Подробности...
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В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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Обсуждение: 30 комментариев
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

    Новоизбранный депутат Евгений Попов обещает добиваться эффективной коммуникации между властью и обществом    2 октября 2021, 09:10
    Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Николай Васильев

    Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования.

    В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы VIII созыва, назначив его на 12 октября. Кроме того, Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в парламент. Другим указом Путин освободил от должности своего советника Владимира Васильева, его также избрали в Госдуму.

    Как предупредил в четверг спикер палаты седьмого созыва Вячеслав Володин, по сравнению с предыдущим созывом Госдума восьмого созыва будет на 48,5% состоять из новых депутатов.

    Как признался газете ВЗГЛЯД известный экономист Михаил Делягин – один из депутатов-новичков, он не против занять пост первого вице-спикера. «Но есть то, что хочется, и то, что возможно. Я понимаю, что серьезную позицию мне не дадут. Кроме того, на самом деле вице-спикер – это не совсем моя сфера деятельности. Мне неинтересно быть партийным или административным чиновником, мне интересна содержательная работа. Так что я в любом случае займусь любимым делом. У меня ведь широкий опыт: энергетика, экология, финансовые рынки, макроэкономика, предпринимательство», – перечислил Делягин. В Госдуму он прошел по списку партии «Справедливая Россия».

    «Так что я мечтаю работать в бюджетном комитете или в совершенно новом комитете по технологиям.

    Буду читать бюджет. В отличие от многих наших чиновников, я умею его читать, а не только писать,

    – заявил Делягин. – В частности, буду противодействовать «вивисекторству» бюджета, которое у нас сейчас развивается».

    Темами законопроектов, которые он в первую очередь хотел бы внести в Госдуму, Делягин назвал повышение прожиточного минимума до реального уровня, а также введение понятия справедливого базового дохода. «Если же брать в расчет не глобальные, а более приземленные проблемы, то я займусь отправкой депутатских запросов по защите прав москвичей, особенно по поводу коммунального хозяйства, – сообщил Делягин. – Потому что тарифы завышают не по-детски».

    Защитой интересов горожан в сфере ЖКХ намерен заняться в парламенте и другой новичок – избранный от «Единой России» телеведущий Евгений Попов. «Я бы предпочел работать в международном комитете Думы или в комитете по СМИ. Но самое главное для меня – работа в своем 197-м округе в Кунцево», – сообщил газете ВЗГЛЯД Попов.

    «Я уже занимаюсь в округе темой капремонтов. На исторические дома, которые не признаны культурными объектами, у нас выделяется столько же денег, сколько на «хрущевки» и пятиэтажки, – и это болезненная тема. Другая проблема – смена управляющих компаний (УК), – посетовал Попов. – Вот пример: в пятницу два десятка сотрудников ЧОП ворвались в один из домов на Крылатских холмах, чтобы помешать жильцам сменить такую компанию. Это просто беспредел. 21-й век на дворе, Москва. Ребята, вы что творите?!»

    «УК, которые хотят мошенническим путем сохранить свое влияние на дом, приносят в жилинспекции и другие органы власти поддельные протоколы общедомовых собраний, – пояснил депутат. – Надо, чтобы люди, которые подделывают протоколы общедомовых собраний, несли уголовную, а не административную ответственность».

    Еще во время избирательной кампании Попов призывал разработать Национальный стандарт социального благополучия – систему гарантий качества жизни россиян. «Стандарт национального благополучия во многом определяется доступом населения к государственным услугам – от уровня доходов до экологии. Разница в уровне жизни между разными регионами – колоссальная, она достигает 5-7 порядков. Заметна и разница даже между разными районами Москвы, – отметил депутат. – Нужно повышать МРОТ, но только постепенно, чтобы избежать скачка инфляции. Шаг за шагом надо добиться увеличения МРОТ в два раза».

    В целом же своей главной задачей как депутата Попов видит «эффективную коммуникацию между властью и обществом».

    Другой депутат-новичок, и тоже телеведущий Анатолий Вассерман в интервью газете ВЗГЛЯД ранее говорил, что рассчитывает попасть в комитет по образованию и науке. «От образования и науки зависит все остальное. И именно эти две сферы в нашей стране больше всего пострадали от влияния либералов», – отмечал он. Кроме того, Вассерман пообещал добиваться расширения доступа россиян к оружию, – в частности, для защиты от преступников. В парламент он был избран не от партии, а как самовыдвиженец.

    Пока звезды новой Госдумы осваиваются в знаменитом здании на Охотном ряду, звезды из прежнего состава палаты прощаются со своими бывшими кабинетами. Наталья Поклонская, чьи полномочия тоже завершаются, по-прежнему не подтверждает, но и не опровергает слухи о предстоящем назначении послом России в Кабо-Верде. В беседе с радио КП политик призналась лишь в том, что «хотела бы поработать» в Кабо-Верде. «Мне интересно все новое. Кабе-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин – все, что угодно. Мне это все интересно», – призналась Поклонская, пообещав назвать свое новое место работы после 12 октября, когда официально истекут ее полномочия. 

    Еще одной звездой уходящего состава Госдумы, время работы которой пришлось на пандемию, стал врач Геннадий Онищенко. После истечения своих полномочий он сосредоточится на работе в Российской академии образования и Российской академии наук, но в целом рассматривает «широкий диапазон деятельности». Об этом сам Онищенко сообщил ТАСС.

    Покидает парламент и Валерий Газзаев. Бывший главный тренер футбольной сборной России, в нижней палате седьмого созыва он занимал пост главы комитета по делам национальностей. Как сообщил газете ВЗГЛЯД источник в окружении Газзаева, бывший тренер не собирается на покой. «Он пока надеется найти применение своему опыту – занять должность на уровне одного из федеральных ведомств», – сказал источник.

    Согласно Конституции, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент может созвать заседание раньше этого срока. Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.


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