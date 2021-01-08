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8 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Почему гигантские долги делают США только богаче

Дешевые деньги стали одной из примет нашего времени ZEUS/Zuma/ТАСС
Пандемия коронавируса обернулась для всего мира экономическим парадоксом. Гигантские расходы, ставшие одной из главных примет в 2020 году для многих стран, угрожают им долговым кризисом и разорением. Однако самые богатые – например, США, Китай и Япония – даже при накоплении огромных долгов только выигрывают и становятся еще богаче. Как такое происходит? Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся и даже усугубятся в 2021-м. Как именно это будет происходить и в чем заключается опасность этих кризисов для интересов России? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием Егор Алеев/ТАСС
Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Рождество – это поиск радости

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

    Протесты в Белоруссии все еще продолжаются    8 января 2021, 09:20
    Фото: Стрингер/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся и даже усугубятся в 2021-м. Как именно это будет происходить и в чем заключается опасность этих кризисов для интересов России?

    Еще недавно под словами «кризис на постсоветском пространстве» в 95% случаев подразумевались очередные проблемы в российско-украинских отношениях. Да, периодически возникали ситуации и в других государствах региона – например, в Грузии. Однако Украина приносила основную головную боль России на ее периферии.

    Но в 2020 году ситуация изменилась. И не только потому, что украинская проблема закостенела и подморозилась (выполнять Минские соглашения Киев не может, разрывать их и вступать в войну не хочет), но и потому, что в регионе возникли новые, как минимум, не менее опасные для российского здоровья боли. Боли, которые в ближайшее время будут усугубляться.

    Речь прежде всего об Армении, Белоруссии и Молдавии. Ирония еще и в том, что ситуация в двух последних странах размораживает и украинскую проблему.  

    Армянские боли

    После капитуляции во второй карабахской войне Армения рухнула в пучину серьезнейшего внутриполитического кризиса. Значительная часть населения винит в произошедшей трагедии премьер-министра Никола Пашиняна, чье поведение во время войны вызывает ряд вопросов. Одни обвиняют его в глупости, другие – в прямом предательстве, и все вместе требуют немедленной отставки премьера, которого еще недавно позиционировали чуть ли не как спасителя нации.

    Сам же Пашинян свою вину не признает и уходить не собирается – по его словам, он готов оставить пост только по итогам досрочных парламентских выборов, которые могут пройти в 2021 году. В итоге общество, которое так нуждается в консолидации для преодоления психологических последствий от потери Карабаха, сползает в состояние гражданского противостояния.

    Казалось бы, России нет особого дела до внутриармянских разборок – Москва вообще старается не вмешиваться во внутренние дела союзников. Однако последствия могут быть и для России.

    В ближайшее время Армению ждут новые унижения из-за поражения в карабахской войне – демаркация границы с Азербайджаном в пользу последнего (например, в районе Сотского золоторудного месторождения), потеря суверенитета над рядом территорий в Сюнике, где пройдет дорога между Нахичеванью и остальной территорией Азербайджана, а также, возможно, вопрос выплаты репараций, которые требует Баку.

    И поскольку эти унижения нужно будет как-то объяснять, то не исключено, что властолюбивый премьер-министр (или его подчиненные) начнет обвинять во всем Москву. Все это ляжет на психологическую травму армянской нации, даст армянам возможность свалить на кого-то другого вину за их собственную ошибку, совершенную два с половиной года назад (когда они устроили революцию и привели к власти Никола Пашиняна) – и приведет к росту антироссийских настроений в Армении, с перспективой избрания очередного проблемного лидера.

    Белорусский выбор

    Казалось бы, в Минске ситуация для Москвы куда проще, чем в Ереване. Начавшиеся в Белоруссии массовые акции протеста, связанные с сомнительно проведенными в августе 2020 года президентскими выборами, так и не привели ни к Майдану, ни к майданчику. Оппозиции сейчас хватает лишь на то, чтобы регулярно устраивать по выходным (когда они проводят свои марши) забеги наперегонки с ОМОНом. Ни эти забеги, ни введенные Европой санкции не приведут к свержению режима Александра Лукашенко.

    Более того, целый ряд процессов вокруг Белоруссии даже сыграл на руку Москве. Так, еще недавно значительной части российского общества не нравились тесные, чуть ли не братские отношения между Александром Лукашенко и новыми украинскими властями. Кто-то считал, что Батька просто пытается нажиться на российско-украинском конфликте – при том, что Россия в этом конфликте защищала от майданного вируса не только свое, но и белорусское общество. Сейчас же, когда Украина открыто поддержала белорусскую оппозицию словами, санкциями, боевиками и даже (если верить словам Александра Лукашенко) оружием, отношения между Минском и Киевом серьезно испорчены.

    Тем не менее вызовы для Москвы остаются серьезными. Во-первых, эффект от «полезных» процессов нужно закрепить – в ином случае он может быть краткосрочен. Казалось бы, санкции со стороны ЕС должны были поставить крест на попытках Минска вернуться к многовекторной политике – но Лукашенко уже заявил, что Белоруссия к ней вернется, и что россияне это «должны понять». Точно так же он, вероятно, попытается наладить отношения с Киевом для балансировки влияния Москвы.

    Да, Майдана не случилось – однако внутриполитическая ситуация в республике остается непростой. Значительная часть молодежи настроена против Батьки, а его администрация неспособна завоевать лояльность этой пассионарной части общества. Выходом из ситуации могла бы быть конституционная реформа с выходом на досрочные президентские выборы.

    В теории процесс реформы должен был начаться в конце 2020 года и закончиться в 2021-м, а параллельно с ним Россия могла бы формировать в Белоруссии мощную пророссийскую политическую силу (раньше ее создание не допускали белорусские спецслужбы). Однако процесс так и не начинается – во многом потому, что Лукашенко, избавившийся от дамоклова меча революции, не хочет проводить реформы и размывать свою власть. Как подтолкнуть Лукашенко к правильному, нужному для России решению – пока вопрос.

    Молдавские последствия

    Однако самая сложная ситуация для России сложилась в Молдавии, где по итогам прошедших в 2020 году президентских выборов победила гражданка Румынии и сторонница прозападного курса Майя Санду. После инаугурации госпожа Санду начала решать главные проблемы Молдавии. Например, на сайте президента название официального языка республики было изменено с молдавского на румынский (по мнению Санду и других сторонников идеи присоединения Молдавии к Румынии, молдавского языка не существует вовсе – это диалект румынского), а в кабинете у нее появился флаг Евросоюза.

    Эти детали, конечно, Россию прямо не касаются – в конце концов, такого лидера избрало население Молдавии, вот пусть с ней и мучается. Однако госпожа Санду намерена еще и дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, чем и будет заниматься в 2021 году – в частности, требовать вывода войск и обострять ситуацию на границе. И, судя по всему, обострять не одна, а вместе с теми, кто тоже хочет нанести удар по этой ахиллесовой пяте России.

    Дело в том, что Приднестровье, где проживает несколько сотен тысяч граждан РФ, не имеет общей границы ни с Россией, ни даже с нейтральным Москве государством.

    Самопровозглашенная республика зажата между Молдавией и Украиной, и в случае чего Россия банально не сможет отправить туда помощь без вторжения на территорию Украины (ибо сама Молдавия зажата между Незалежной и Румынией, страной-членом НАТО).

    При этом Киеву это вторжение в какой-то степени нужно: украинские элиты нуждаются в очередном «котле» для консолидации майданной части населения (уже начавшей задавать вопросы о том, почему «агрессор» стоит на месте, а в стране не проводятся реформы), а также для привлечения внимания западных партнеров. Если же Москва не отправит войска через Украину, то тоже неплохо – Зеленский и компания смогут заявить о победе над Россией. Именно поэтому украинские власти в ущерб интересам своего государства готовы оказывать Майе Санду всю необходимую помощь. О размерах и условиях этой помощи, вероятно, речь пойдет в ходе январского визита Майи Санду в Киев. 

    И России теперь придется поломать голову над тем, как стреножить Майю Санду. Идеальным вариантом станет проведение в Молдавии досрочных парламентских выборов и победа на них пророссийских партий. Но эти выборы еще нужно выиграть – ведь после поражения на президентских выборах лидера социалистов Игоря Додона ориентированные на Москву силы дезорганизованы. Задачка-с.


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