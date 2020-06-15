Почему молдавских министров назвали «правительством Sputnik»

«Есть в Молдавии структуры, которые везде видят «руку Москвы». Они, прямо сказать, не поклонники наших талантов. Но – что не может не радовать – после политических перемен исчезло такое явление, как недопуск российских журналистов в страну», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель «Sputnik Молдова» Марина Перекрестова. Что изменилось в ее работе с приходом к власти пророссийских сил?

Недавнее исследование молдавской прессы показало: самым популярным интернет-ресурсом в республике оказался портал «Sputnik Молдова» – филиал российского государственного агентства Sputnik. Пять лет назад, когда был запущен молдавский Sputnik, новому ресурсу приходилось завоевывать себе нишу на сложившемся медийном рынке, причем в неблагоприятном политическом климате. Правительство было настроено враждебно к России. Поэтому российским журналистам, как правило, поголовно запрещали посещение республики, при этом Sputnik чиновники воспринимали как «руку Москвы» и всячески мешали его работе.

Иное дело сейчас – комментарии изданию с завидной регулярностью дают президент Игорь Додон (именно благодаря Sputnik стало известно о его намерении прибыть в Москву на 75-летие Победы), премьер-министр Ион Кику и другие «топовые» персоны. Развиваются новые проекты – Школа информационной журналистики, конкурс молодых журналистов, сайт «Sputnik Молдова – Румыния». О перспективах ресурса в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала руководитель «Sputnik Молдова» Марина Перекрестова.

ВЗГЛЯД: Марина Анатольевна, как, с точки зрения журналиста, в Молдавии настроены по отношению к России в целом?

Марина Перекрестова: Общество в Молдавии разнообразно. Несмотря на нейтральный статус страны и ее соглашение с Европейским Союзом, Молдавия получила статус наблюдателя и при Евразийском экономическом союзе. Оба направления – на Запад и на Восток – отражают взгляды разных частей молдавского общества. И, соответственно, политических сил.

Нельзя забывать, что граждане Молдавии вынуждены уезжать на заработки. Кто-то едет в Россию, кто-то в страны Евросоюза.

ВЗГЛЯД: Каковы настроения в элитах на «восточном направлении»?

М. П.: После усиления влияния партии социалистов и благодаря позиции президента Игоря Додона молдавско-российское сотрудничество вышло на новый уровень. Активизировалось сотрудничество по линии парламентов. В прошлом году впервые за долгие годы Молдавию посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

В этом году планировались визиты в Кишинев и других представителей РФ: президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Но пандемия коронавируса повлияла на эти планы. Важно, что между нашими странами есть понимание общей истории России и Молдавии. Пять лет назад Молдавия не была представлена на параде Победы на Красной площади. В этом году 24 июня на параде в честь 75-летия Победы в Москве будет президент Додон, а в шествии пешей колонны будут молдавские военные.

ВЗГЛЯД: Насколько свободно журналисты агентства могут работать в Молдавии? Не чувствуете ли вы какого-то давления со стороны властей?

М. П.: Многое изменилось в прошлом году, когда удалось урегулировать политический кризис. Эти перемены, безусловно, позитивно отразились на взаимоотношениях Кишинева и Москвы. Можно сказать, что за последний год сотрудничество между нашими странами укрепилось, и «Sputnik Молдова», являясь представительством российского государственного агентства, не испытывает внешнего давления в своей работе.

Есть в Молдавии, конечно, структуры, которые во всем и везде видят «руку Москвы». Они, прямо сказать, не поклонники наших талантов. Но, что не может не радовать, после политических перемен прошлого года исчезло такое явление, как недопуск российских журналистов в страну.

ВЗГЛЯД: Одно из молдавских изданий при формировании нынешнего правительства назвало его «правительством Sputnik». Как это понимать?

М. П.: Интересно, что слова о «правительстве Sputnik» при назначении кабинета министров Иона Кику впервые прозвучали в кишиневском издании, которое придерживается прозападной ориентации и любит искать во всем происходящем в Молдавии российский след.

Если говорить серьезно, то к нам не раз приходили и продолжают приходить многие министры и чиновники. Например, глава гагаузской автономии Ирина Влах и мэр молдавской столицы Ион Чебан. А на днях в студии «Sputnik Молдова» снова побывал президент Молдавии Игорь Додон.

И мы считаем, что

внимание со стороны топовых ньюсмейкеров, и ведущих политиков к «Sputnik Молдова» – свидетельство нашей авторитетности и влиятельности.

ВЗГЛЯД: Вы работаете руководителем «Sputnik Молдова» меньше года. Удалось освоиться на новом месте?

М. П.: Я в проекте Sputnik с самого начала – с 2014 года. Было очень интересно работать из Москвы с редакциями в разных странах. Но тут стояла задача – принять конкретный проект и продолжить его развитие. Ротация руководителей редакций и проектов в рамках агентства – привычная практика.

При этом нужно было научиться смотреть и думать по-другому. Не на проект, а из проекта. Погрузиться в местную тематику, ситуацию. И, конечно, появилась большая ответственность как руководителя «Sputnik Молдова». У меня долгосрочный контракт, и наша задача вместе с редакцией сделать так, чтобы «Sputnik Молдова» не останавливался в профессиональном росте.

ВЗГЛЯД: Коронавирус отразился на жизни и работе людей в разных странах. Как вам опыт работы на «удаленке»?

М. П.: Удаленный режим работы – это, конечно, вызов для любой структуры. Но мы подготовились, как только стали ясны масштабы эпидемии COVID-19 и перспектива введения чрезвычайного положения в Молдавии стала реальной.

Отличное технологическое оснащение позволяет «Sputnik Молдова» при необходимости развернуться для работы хоть в чистом поле.

Поэтому и работу из дома удалось наладить.

Без пауз и без потерь мы продолжаем выпускать новости. Так же оперативно наша съемочная группа выезжает на место событий, соблюдая все необходимые правила безопасности. Без перерыва продолжается и радиопроизводство.

ВЗГЛЯД: Близость к Румынии и влияние этой страны на молдавскую повестку приходится учитывать?

М. П.: Агентство «Sputnik Молдова» включает в себя информационный портал на молдавском и русском языках. А также специальный проект на румынском языке «Sputnik Молдова – Румыния». Его сотрудники работают в Бухаресте, но часто приезжают к нам в Кишинев.

Повестка дня в Молдавии и в Румынии, действительно, часто перекликается между собой. А события, происходящие в обеих странах, актуальны для читателей двух государств. Таким образом, доступ к нашим информационным и аналитическим материалам получают читатели и слушатели во всем регионе, далеко за пределами Молдавии.

На эту тему

В такой комплексной работе нет ничего сложного. В коллективе проблем в общении не возникает, ведь большинство хорошо знают и государственный, молдавский язык, и русский – язык межнационального общения.

ВЗГЛЯД: «Sputnik Молдова» отметило свое пятилетие. Довольны результатами?

М. П.: Я сошлюсь на данные международного агентства онлайн-исследований Gemius: «Sputnik Молдова» входит в число лидеров местного рынка информационных онлайн-СМИ.

Спустя пять лет после старта нас ежемесячно читают более полумиллиона уникальных пользователей. Вышло на высокий уровень собственное радиопроизводство. У нас солидное покрытие по стране – от Бельц на севере до Комрата на юге. Время нашего вещания – это восемь часов эксклюзивного контента. Еженедельно журналисты готовят 17 авторских радиопередач и 90 новостных выпусков, десятки информационных и аналитических подкастов. Каждый месяц в наших радиостудиях выступают до 150 спикеров, вплоть до министров и депутатов парламента.

Думаю, все-таки главное – это то, что МИА «Россия сегодня» удалось с нуля в конкурентной медиасреде, а в Молдавии именно такая, создать интересное информационное онлайн-СМИ.

ВЗГЛЯД: И кто ваша основная аудитория?

М. П.: По данным Google Analytics, за год, с 1 июня 2019 года «Sputnik Молдова» посетили 26,6 млн пользователей. Наш основной читатель – человек средних лет. Почти 50% – люди в возрасте от 25 до 44 лет.

ВЗГЛЯД: Помимо ежедневной работы для сайта и радио, что еще делает редакция?

М. П.: Мы делаем спецпроекты. К 75-летию Победы совместно с мэрией Кишинева и Национальный координационным комитетом «Победа» вывели на маршрут «Троллейбус Победы». При его оформлении использовались фотоснимки Молдавии времен войны. А в салоне троллейбуса демонстрируется ролик об освобождении страны, также включающий архивные фото и видеоматериалы.

Другой проект – SputnikPro. Международный проект о том, как работают и чем живут современные медиа, включающий серию семинаров для начинающих и опытных журналистов. Уже не один раз мы проводили SputnikPro и в Кишиневе, и в Тирасполе (столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики – прим. ВЗГЛЯД), и каждый раз наши семинары собирают большое количество участников.