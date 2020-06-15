Почему молдавских министров назвали «правительством Sputnik»

Взгляд
15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:05  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
Обсуждение: 132 комментария
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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Почему молдавских министров назвали «правительством Sputnik»

              Внимание ведущих политиков к «Sputnik Молдова» свидетельствует о нашей влиятельности, подчеркивает Перекрестова   15 июня 2020, 17:10
              Фото: Sputnik
              Текст: Андрей Резчиков

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              «Есть в Молдавии структуры, которые везде видят «руку Москвы». Они, прямо сказать, не поклонники наших талантов. Но – что не может не радовать – после политических перемен исчезло такое явление, как недопуск российских журналистов в страну», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель «Sputnik Молдова» Марина Перекрестова. Что изменилось в ее работе с приходом к власти пророссийских сил?

              Недавнее исследование молдавской прессы показало: самым популярным интернет-ресурсом в республике оказался портал «Sputnik Молдова» – филиал российского государственного агентства Sputnik. Пять лет назад, когда был запущен молдавский Sputnik, новому ресурсу приходилось завоевывать себе нишу на сложившемся медийном рынке, причем в неблагоприятном политическом климате. Правительство было настроено враждебно к России. Поэтому российским журналистам, как правило, поголовно запрещали посещение республики, при этом Sputnik чиновники воспринимали как «руку Москвы» и всячески мешали его работе.

              Иное дело сейчас – комментарии изданию с завидной регулярностью дают президент Игорь Додон (именно благодаря Sputnik стало известно о его намерении прибыть в Москву на 75-летие Победы), премьер-министр Ион Кику и другие «топовые» персоны. Развиваются новые проекты – Школа информационной журналистики, конкурс молодых журналистов, сайт «Sputnik Молдова – Румыния». О перспективах ресурса в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала руководитель «Sputnik Молдова» Марина Перекрестова.

              ВЗГЛЯД: Марина Анатольевна, как, с точки зрения журналиста, в Молдавии настроены по отношению к России в целом?

              Марина Перекрестова: Общество в Молдавии разнообразно. Несмотря на нейтральный статус страны и ее соглашение с Европейским Союзом, Молдавия получила статус наблюдателя и при Евразийском экономическом союзе. Оба направления – на Запад и на Восток – отражают взгляды разных частей молдавского общества. И, соответственно, политических сил.

              Нельзя забывать, что граждане Молдавии вынуждены уезжать на заработки. Кто-то едет в Россию, кто-то в страны Евросоюза.

              ВЗГЛЯД: Каковы настроения в элитах на «восточном направлении»?

              М. П.: После усиления влияния партии социалистов и благодаря позиции президента Игоря Додона молдавско-российское сотрудничество вышло на новый уровень. Активизировалось сотрудничество по линии парламентов. В прошлом году впервые за долгие годы Молдавию посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

              В этом году планировались визиты в Кишинев и других представителей РФ: президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Но пандемия коронавируса повлияла на эти планы. Важно, что между нашими странами есть понимание общей истории России и Молдавии. Пять лет назад Молдавия не была представлена на параде Победы на Красной площади. В этом году 24 июня на параде в честь 75-летия Победы в Москве будет президент Додон, а в шествии пешей колонны будут молдавские военные.

              ВЗГЛЯД: Насколько свободно журналисты агентства могут работать в Молдавии? Не чувствуете ли вы какого-то давления со стороны властей?

              М. П.: Многое изменилось в прошлом году, когда удалось урегулировать политический кризис. Эти перемены, безусловно, позитивно отразились на взаимоотношениях Кишинева и Москвы. Можно сказать, что за последний год сотрудничество между нашими странами укрепилось, и «Sputnik Молдова», являясь представительством российского государственного агентства, не испытывает внешнего давления в своей работе.

              Есть в Молдавии, конечно, структуры, которые во всем и везде видят «руку Москвы». Они, прямо сказать, не поклонники наших талантов. Но, что не может не радовать, после политических перемен прошлого года исчезло такое явление, как недопуск российских журналистов в страну.

              ВЗГЛЯД: Одно из молдавских изданий при формировании нынешнего правительства назвало его «правительством Sputnik». Как это понимать?

              М. П.: Интересно, что слова о «правительстве Sputnik» при назначении кабинета министров Иона Кику впервые прозвучали в кишиневском издании, которое придерживается прозападной ориентации и любит искать во всем происходящем в Молдавии российский след.

              Если говорить серьезно, то к нам не раз приходили и продолжают приходить многие министры и чиновники. Например, глава гагаузской автономии Ирина Влах и мэр молдавской столицы Ион Чебан. А на днях в студии «Sputnik Молдова» снова побывал президент Молдавии Игорь Додон.

              И мы считаем, что

              внимание со стороны топовых ньюсмейкеров, и ведущих политиков к «Sputnik Молдова» – свидетельство нашей авторитетности и влиятельности.

              ВЗГЛЯД: Вы работаете руководителем «Sputnik Молдова» меньше года. Удалось освоиться на новом месте?

              М. П.: Я в проекте Sputnik с самого начала – с 2014 года. Было очень интересно работать из Москвы с редакциями в разных странах. Но тут стояла задача – принять конкретный проект и продолжить его развитие. Ротация руководителей редакций и проектов в рамках агентства – привычная практика.

              При этом нужно было научиться смотреть и думать по-другому. Не на проект, а из проекта. Погрузиться в местную тематику, ситуацию. И, конечно, появилась большая ответственность как руководителя «Sputnik Молдова». У меня долгосрочный контракт, и наша задача вместе с редакцией сделать так, чтобы «Sputnik Молдова» не останавливался в профессиональном росте.

              ВЗГЛЯД: Коронавирус отразился на жизни и работе людей в разных странах. Как вам опыт работы на «удаленке»?

              М. П.: Удаленный режим работы – это, конечно, вызов для любой структуры. Но мы подготовились, как только стали ясны масштабы эпидемии COVID-19 и перспектива введения чрезвычайного положения в Молдавии стала реальной.

              Отличное технологическое оснащение позволяет «Sputnik Молдова» при необходимости развернуться для работы хоть в чистом поле.

              Поэтому и работу из дома удалось наладить.

              Без пауз и без потерь мы продолжаем выпускать новости. Так же оперативно наша съемочная группа выезжает на место событий, соблюдая все необходимые правила безопасности. Без перерыва продолжается и радиопроизводство.

              ВЗГЛЯД: Близость к Румынии и влияние этой страны на молдавскую повестку приходится учитывать?

              М. П.: Агентство «Sputnik Молдова» включает в себя информационный портал на молдавском и русском языках. А также специальный проект на румынском языке «Sputnik Молдова – Румыния». Его сотрудники работают в Бухаресте, но часто приезжают к нам в Кишинев.

              Повестка дня в Молдавии и в Румынии, действительно, часто перекликается между собой. А события, происходящие в обеих странах, актуальны для читателей двух государств. Таким образом, доступ к нашим информационным и аналитическим материалам получают читатели и слушатели во всем регионе, далеко за пределами Молдавии.

              В такой комплексной работе нет ничего сложного. В коллективе проблем в общении не возникает, ведь большинство хорошо знают и государственный, молдавский язык, и русский – язык межнационального общения.

              ВЗГЛЯД: «Sputnik Молдова» отметило свое пятилетие. Довольны результатами? 

              М. П.: Я сошлюсь на данные международного агентства онлайн-исследований Gemius: «Sputnik Молдова» входит в число лидеров местного рынка информационных онлайн-СМИ.

              Спустя пять лет после старта нас ежемесячно читают более полумиллиона уникальных пользователей. Вышло на высокий уровень собственное радиопроизводство. У нас солидное покрытие по стране – от Бельц на севере до Комрата на юге. Время нашего вещания – это восемь часов эксклюзивного контента. Еженедельно журналисты готовят 17 авторских радиопередач и 90 новостных выпусков, десятки информационных и аналитических подкастов. Каждый месяц в наших радиостудиях выступают до 150 спикеров, вплоть до министров и депутатов парламента.

              Думаю, все-таки главное – это то, что МИА «Россия сегодня» удалось с нуля в конкурентной медиасреде, а в Молдавии именно такая, создать интересное информационное онлайн-СМИ.

              ВЗГЛЯД: И кто ваша основная аудитория?

              М. П.: По данным Google Analytics, за год, с 1 июня 2019 года «Sputnik Молдова» посетили 26,6 млн пользователей. Наш основной читатель – человек средних лет. Почти 50% – люди в возрасте от 25 до 44 лет.

              ВЗГЛЯД: Помимо ежедневной работы для сайта и радио, что еще делает редакция?

              М. П.: Мы делаем спецпроекты. К 75-летию Победы совместно с мэрией Кишинева и Национальный координационным комитетом «Победа» вывели на маршрут «Троллейбус Победы». При его оформлении использовались фотоснимки Молдавии времен войны. А в салоне троллейбуса демонстрируется ролик об освобождении страны, также включающий архивные фото и видеоматериалы.

              Другой проект – SputnikPro. Международный проект о том, как работают и чем живут современные медиа, включающий серию семинаров для начинающих и опытных журналистов. Уже не один раз мы проводили SputnikPro и в Кишиневе, и в Тирасполе (столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики – прим. ВЗГЛЯД), и каждый раз наши семинары собирают большое количество участников.


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