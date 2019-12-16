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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

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              Где в мире больше всего русскоговорящих?

              		   16 декабря 2019, 17:25
              Фото: Петр Зуев/ТАСС

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              Большая часть – в странах СНГ и Балтии: Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии. 

              Недавно эксперты Минобрнауки забили тревогу – число стран, где говорят на русском языке и изучают его в школах и университетах, за два последних года сократилось с 33 до 27. Падает, соответственно, и общее число русскоговорящих в мире – еще недавно их было 243 млн человек, сейчас – 235. И большая часть от этой цифры, конечно, приходится на россиян. 

              Все это объяснимо – советские времена уходят все дальше в прошлое, национальная политика властей многих стран Содружества предполагает отказ от «навязанного» языка, а где-то, как на Украине, например, идет намеренная и довольно топорная дерусификация.

              При этом русский язык по-прежнему входит в десятку самых распространенных в мире и является одним из официальных в ООН. В Германии, где по оценкам местных властей на русском говорят около шести миллионов человек, становится все меньше школ и вузов, позволяющих изучать его. И этот вопрос волнует даже местных депутатов. 

              «Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель. Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», – говорится в запросе немецких депутатов федеральным властям.

              Абсолютно то же самое происходит по всему миру. С 1990 по 2015 год число изучавших русский язык учеников школ и вузов сократилось на 16 млн человек даже в странах СНГ, по остальному миру эта цифра еще выше – 19 миллионов. То есть в перспективе примерно на 40 млн русскоговорящих человек стало меньше. 

              Прогнозы тоже неутешительные: к 2050 году на русском в мире будут говорить около 130 млн человек – на 100 млн меньше, чем сейчас. Такая тенденция складывается не столько из-за политических факторов, сколько из экономических, здесь они являются главным драйвером – если знание английского или китайского сулит определенные выгоды в карьерном плане, то русский такую мотивацию может дать только жителям курортных районов Турции, Таиланда, Кипра и Египта. 

              «Через некоторые страны Восточной Европы строят нефте- и газопроводы, и фактор возможности трудоустройства в какой-то компании, которая их обслуживает, тоже стимулирует изучение русского языка. В Чехии тоже растет интерес к русскому языку благодаря российским туристам и тому, что там активно скупается недвижимость. В Черногории и на Кипре то же самое», – говорил Александр Арефьев, заместитель директора по научной работе Центра социологических исследований Минобрнауки.

              Стабильный интерес к русскому языку, подкрепленный советским наследием, сохраняется только в бывших союзных республиках. В трех из них – Киргизии, Казахстане и Белоруссии – у него до сих пор официальный статус. Эти же страны в лидерах по числу русскоговорящего населения. 

              Вообще же список стран с наибольшим числом говорящих по-русски довольно условен из-за сложностей подсчета – где-то цифры основаны исключительно на переписи, а в некоторых странах (в США, например) вообще нет графы «национальность». Но национальность не определяет итоговое число. Так, считается, что на Украине около 14 млн человек говорят на русском как на родном языке. Эта цифра идет из переписи 2001 года и, конечно, сильно изменилась с тех пор. Наверняка в сторону уменьшения. Однако даже при всей напряженности отношений между странами и активностями националистов априори понятно, что большая часть 40-миллионного населения страны так или иначе знает русский. Но официально эти данные подсчитать практически невозможно. 

              Если брать условные, но официальные данные, и отбросить Россию, то наибольшее число говорящих на русском будет в этих странах:

              Украина – точных данных нет, по областям цифры разнятся от 50% до 90% населения. При среднем показателе в 70% получается около 28 млн человек;

              Казахстан – около 15 млн (84% населения страны);

              Белоруссия – около 8 млн (примерно 85% населения);

              Киргизия – около 3-5 млн человек (50-80% населения).

              Это цифры как по местным жителям, так и русским, живущим в этих странах. Что же касается западных стран, то здесь статистика основана преимущественно на данных об иммигрантах, поскольку коренному населению принудительно учить русский никогда не приходилось. За исключением разве что ГДР.    

              Германия – 3-6 млн человек;

              США – 1-3,5 млн;

              Израиль – около 1,5 млн (17% населения)

              Эксперты считают, что сильнее всего к 2050 году упадет число русскоговорящих именно в странах СНГ и Балтии – в 2015-м их было 82,5 миллиона, или 34% от общего числа, а к 2050-му останется 65,5 млн. Остальные регионы планеты – Восточная и Западная Европа, Азия, Америка – тоже просядут по этому показателю, но далеко не так сильно. 

              «Распространение языка связано не только с экономическими отношениями, хотя они носят определяющий характер. Но для желающих изучать язык важно приобщиться и к культурному наследию, созданному на данном языке. К нам должны ехать десятки миллионов туристов, а по этому показателю Россия далеко не лидер. Вопрос в том, чем будет полезна, интересна и привлекательна Россия и ее язык для представителей различных стран и народов», – говорил Александр Арефьев.


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