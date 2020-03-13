Как создать новую теорию успеха России

Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Делегацию столичных экспертов в Калининграде встречали в новом здании «Научно-производственный парк «Фабрика»» Балтийского Федерального университета им. Иммануила Канта. В здании в советские времена на самом деле располагалась обувная фабрика. Затем оно долго пустовало. Несколько лет назад региональные власти передали его университету, который открыл там детский технопарк «Кванториум». В соответствии с последними вениями организаторы позаботились и о профилактике ОРВИ. «Но у нас в помещении, где проходят семинар, стоят обеззараживатели, поэтому коронавируса можете не опасаться», - заверили они.

В этот же день калининградская облдума большинством голосов поддержала пакет поправок в Конституцию. «Я был около областной Думы в 7 утра. Там еще никого не было, но стоял один человек с плакатом ««Яблоко» против поправок в Конституцию», - рассказывал коллегам по семинару один из экспертов Игорь Кузнецов (доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики МГУ им. М.В. Ломоносова, исполнительный директор «Российского общества политологов»).

Московскую делегацию политологов возглавлял Андрей Шутов – доктор исторических наук, профессор, декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Совета директоров ЭИСИ, участник рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Он рассказал, что встреча в Калининграде – первая в серии семинаров, которые ЭИСИ собирается провести в разных регионах России.

«Завершится серия экспертных семинаров в Казани, где будет важная серьезная тема, которую мы пока обозначили как «Наследие Путина». И в целом сегодняшняя тема «Государственный суверенитет как конституционная ценность России» говорит о том, что мы хотим сконцентрироваться не на узких юридических подходах, хотя они играют существенную роль. Поправки выходят далеко за пределы сугубо юридических споров, а имеют очень мощную серьезную политико-идеологическую составляющую», - рассказал Шутов.

«Сегодняшняя тема про суверенитет весьма актуальна, поскольку последнее десятилетие продолжают усиливаться голоса не только со стороны зарубежных политологов, но и зарубежных специалистов в области конституционного права, которые считают само понятие суверенитета несостоятельным», – обратил внимание эксперт. В настоящее время развивается концепт однополярного мира, и политические элиты ряда государств сознательно идут на ограничение своего суверенитета. «Понятно, что государства, заявляющие такое, являются мишенью мировой закулисы, которая требует продвижение именно своих интересов, объединенных с ценностями однополярного мира. Все остальное заявляется, как не соответствующее требованиям логики мирового политического процесса и объявляется неполиткорректным», - пояснил политолог.

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Шутов также обратил внимание, что поправка о закреплении в Конституции невозможности отчуждения территорий России, которая была внесена народным артистом России Владимиром Машковым, серьезно обсуждалась на заседаниях рабочей группы. «Требование территориальной целостности государства отныне становится конституционным требованием, и его никто никогда не сможет обойти, - сказал Шутов. – Понятно, что есть вопросы с демаркационными линиями – это обычное дело для двух государств, граничащих друг с другом. Этот вопрос сугубо юридический, а не политический. Речь в поправке о другом – об отторжении территории от Российской Федерации. Запрет на это будет являться конституционной ценностью». Он добавил, что Калининградская область ближе всех к Европе, и «ей эта проблема виднее».

Кроме того, по словам декана факультета политологии МГУ, у России в последние годы пытаются украсть победу в Великой Отечественной войне, поэтому крайне важно противостоять фальсификациям истории. «Это покушение на идентичность нашего многонационального народа, - отметил он. – А национальные интересы – это основа для суверенитета, для его констатации.

Суверенитет – основа для иммунитета нашего государства по отношению к юрисдикциям других государств. В том числе и того государства, которое претендует на главенство в однополярном мире.

В этой связи поправка, которая говорит о приоритете Конституции и ее положений по отношению к соглашениям, положениям и международному законодательству других государств, - это безусловно, прорыв, очень мощный фактор защиты нашего государства».

Примером «ответа на международное давление» директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин предложил считать идею обнулить президентские сроки для Владимира Путина. Эксперт заявил, что «сегодня у нас Конституция, которую написали американцы», поэтому сейчас «говорить о полном суверенитете наивно». По его словам, прежняя Конституция создавалась под пристальным контролем американцев, а Россия не имела экономического суверенитета и серьезно зависела от Международного валютного фонда. Данилин напомнил, что на 1999 год Россия имела 160 млрд долларов долгов. «Это очень большая сумма. В свое время политологи и экономисты говорили о проблеме-2003, когда в 2003 году мы не сможем платить по нашим долгам. Сейчас это кажется удивительным, и о той проблеме помнят, наверное, только историки, - рассказал эксперт.

«Хочу обратить внимание на уровень поколенческих изменений, потому что отношение к Конституции 20-летних и поколения 40-летних и старше очень разнится», - обратился к присутствующим исполнительный директор «Российского общества политологов» Игорь Кузнецов. – «Они родились в 1999 году и говорят, что никого, кроме Путина, не помнят. Они даже Медведева не идентифицируют как президента. Они живут в эпохе Путина, и страну видят несколько иначе.

Что для них Конституция? Инструментальной, правовой, исторической ценности в среднем она для них не представляет. Они рассуждают так – что если они благодаря ей получат что-то хорошее, то да, пусть ее меняют, вносят поправки. Но в целом они очень далеки от этого, у них другая иерархия и композиция ценностей, они не понимают, зачем вообще куда-то идти 22 апреля».

По словам Кузнецова, этот поколенческий разрыв касается не только отношения к Конституции, но и в целом отношения к политической ситуации. «Это на уровне исторической памяти. И я согласен с проблемой идентичности. Они граждане какой страны, как прочитывают эту историю? Возникают проблемы – мы по истории говорим о пионерах-героях, а они не знают, кто это. Говорят о Фениморе Купере, освоении американского континента. У них совершенно другой образ. И возможности говорить на одном языке с ними все меньше и меньше», - посетовал Кузнецов.

В свою очередь доктор политических наук Андрей Виноградов привел в пример традиционную китайскоую модель, которая «для современной России важна не меньше, а возможно и больше, чем западная». «Впервые азиатская держава стала геополитическим и экономическим конкурентом западной, в мировой истории появилась альтернатива, которой не было почти 500 лет, - рассказал Виноградов. – Китайская альтернатива в общественном развитии и в международных отношениях – несомненный успех Китая. Нам важно знать формулу этого успеха, и можно ли ее использовать в России и как».

По словам эксперта, Китай смог достичь успехов, превратив свои слабости в преимущества – объединив современные технологии, внешние природные ресурсы со своей дешевой рабочей силой, выйдя на мировой рынок.

«Теория успеха Китая – в идентичности. Тогда как Россия стремилась стать такой же, как наиболее развитые страны, и на этом пути все ее характерные черты и особенности воспринимались как препятствия, от которых надо поскорее избавиться и променять свою самобытность на экономические интересы и благополучие. Это означало отказ от идентичности»,

- рассказал Виноградов. По его мнению, суверенитет бесполезен, если у государства нет идентичности. «В Конституции должна быть еще и идея, - добавил эксперт. – Я надеюсь, что упоминание Бога [в Конституции] как раз будет указывать на высокие цели, характер идентичности».

По словам Виноградова, в мире закончился период глобализации, поэтому сегодня нужно определить, какие ценности соответствуют новой эпохе, и какие ценности из прошлого можно взять в новую эпоху. «Для этого нужно сформулировать идеологию. И это задача интеллектуального сообщества. Мысль о том, что идеология, национальная идея может быть продуктом народа, на мой взгляд, глубоко ошибочна. Идеологию должна формировать интеллектуальная элита», - сообщил Виноградов.

Модератор дискуссии Шутов ответил, что на площадке Общественной палаты дважды в неделю проходили заседания рабочей группы, на которой «живо обсуждались» проблемы, выходящие на идеологию.

«Но мы понимаем идеологию не как государственную идеологию, которая справедливо запрещена в действующей Конституции. А идеологию, которая принимается инструментально, как набор стратегий и тактик для решения конкретных задач, для реализации национальных интересов страны. И неважно, в какой политический цвет эта идеология окрашена, если она будет решать эти задачи, - прокомментировал выступление коллеги Шутов. - Была такая тема Бога, мы ее обсуждали. Кто-то говорил «богу богово, кесарю – кесарево». При этом, когда мы говорим об идеологической составляющей, Бог является определенной скрепой, духовной составляющей нашего государства. При том эта тема присутствует и в других конституциях других стран».