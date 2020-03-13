Как создать новую теорию успеха России

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              Как создать новую теорию успеха России

              Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществом   13 марта 2020, 20:20
              Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
              Текст: Оксана Майтакова, Калининград

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              Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

              Делегацию столичных экспертов в Калининграде встречали в новом здании «Научно-производственный парк «Фабрика»» Балтийского Федерального университета им. Иммануила Канта. В здании в советские времена на самом деле располагалась обувная фабрика. Затем оно долго пустовало. Несколько лет назад региональные власти передали его университету, который открыл там детский технопарк «Кванториум». В соответствии с последними вениями организаторы позаботились и о профилактике ОРВИ. «Но у нас в помещении, где проходят семинар, стоят обеззараживатели, поэтому коронавируса можете не опасаться», - заверили они.

              В этот же день калининградская облдума большинством голосов поддержала пакет поправок в Конституцию. «Я был около областной Думы в 7 утра. Там еще никого не было, но стоял один человек с плакатом ««Яблоко» против поправок в Конституцию», - рассказывал коллегам по семинару один из экспертов Игорь Кузнецов (доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики МГУ им. М.В. Ломоносова, исполнительный директор «Российского общества политологов»).

              Московскую делегацию политологов возглавлял Андрей Шутов – доктор исторических наук, профессор, декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Совета директоров ЭИСИ,  участник рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Он рассказал, что встреча в Калининграде – первая в серии семинаров, которые ЭИСИ собирается провести в разных регионах России.

              «Завершится серия экспертных семинаров в Казани, где будет важная серьезная тема, которую мы пока обозначили как «Наследие Путина». И в целом сегодняшняя тема «Государственный суверенитет как конституционная ценность России» говорит о том, что мы хотим сконцентрироваться не на узких юридических подходах, хотя они играют существенную роль. Поправки выходят далеко за пределы сугубо юридических споров, а имеют очень мощную серьезную политико-идеологическую составляющую», - рассказал Шутов. 

              «Сегодняшняя тема про суверенитет весьма актуальна, поскольку последнее десятилетие продолжают усиливаться голоса не только со стороны зарубежных политологов, но и зарубежных специалистов в области конституционного права, которые считают само понятие суверенитета несостоятельным», – обратил внимание эксперт. В настоящее время развивается концепт однополярного мира, и политические элиты ряда государств сознательно идут на ограничение своего суверенитета. «Понятно, что государства, заявляющие такое, являются мишенью мировой закулисы, которая требует продвижение именно своих интересов, объединенных с ценностями однополярного мира. Все остальное заявляется, как не соответствующее требованиям логики мирового политического процесса и объявляется неполиткорректным», - пояснил политолог.

              Шутов также обратил внимание, что поправка о закреплении в Конституции невозможности отчуждения территорий России, которая была внесена народным артистом России Владимиром Машковым, серьезно обсуждалась на заседаниях рабочей группы. «Требование территориальной целостности государства отныне становится конституционным требованием, и его никто никогда не сможет обойти, - сказал Шутов. – Понятно, что есть вопросы с демаркационными линиями – это обычное дело для двух государств, граничащих друг с другом. Этот вопрос сугубо юридический, а не политический. Речь в поправке о другом – об отторжении территории от Российской Федерации. Запрет на это будет являться конституционной ценностью». Он добавил, что Калининградская область ближе всех к Европе, и «ей эта проблема виднее».

              Кроме того, по словам декана факультета политологии МГУ, у России в последние годы пытаются украсть победу в Великой Отечественной войне, поэтому крайне важно противостоять фальсификациям истории. «Это покушение на идентичность нашего многонационального народа, - отметил он. – А национальные интересы – это основа для суверенитета, для его констатации.

              Суверенитет – основа для иммунитета нашего государства по отношению к юрисдикциям других государств. В том числе и того государства, которое претендует на главенство в однополярном мире.

              В этой связи поправка, которая говорит о приоритете Конституции и ее положений по отношению к соглашениям, положениям и международному законодательству других государств, - это безусловно, прорыв, очень мощный фактор защиты нашего государства».

              Примером «ответа на международное давление» директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин предложил считать идею обнулить президентские сроки для Владимира Путина. Эксперт заявил, что «сегодня у нас Конституция, которую написали американцы», поэтому сейчас «говорить о полном суверенитете наивно». По его словам, прежняя Конституция создавалась под пристальным контролем американцев, а Россия не имела экономического суверенитета и серьезно зависела от Международного валютного фонда. Данилин напомнил, что на 1999 год Россия имела 160 млрд долларов долгов. «Это очень большая сумма. В свое время политологи и экономисты говорили о проблеме-2003, когда в 2003 году мы не сможем платить по нашим долгам. Сейчас это кажется удивительным, и о той проблеме помнят, наверное, только историки, - рассказал эксперт.

              «Хочу обратить внимание на уровень поколенческих изменений, потому что отношение к Конституции 20-летних и поколения 40-летних и старше очень разнится», - обратился к присутствующим исполнительный директор «Российского общества политологов» Игорь Кузнецов. – «Они родились в 1999 году и говорят, что никого, кроме Путина, не помнят. Они даже Медведева не идентифицируют как президента. Они живут в эпохе Путина, и страну видят несколько иначе.

              Что для них Конституция? Инструментальной, правовой, исторической ценности в среднем она для них не представляет. Они рассуждают так – что если они благодаря ей получат что-то хорошее, то да, пусть ее меняют, вносят поправки. Но в целом они очень далеки от этого, у них другая иерархия и композиция ценностей, они не понимают, зачем вообще куда-то идти 22 апреля».

              По словам Кузнецова, этот поколенческий разрыв касается не только отношения к Конституции, но и в целом отношения к политической ситуации. «Это на уровне исторической памяти. И я согласен с проблемой идентичности. Они граждане какой страны, как прочитывают эту историю? Возникают проблемы – мы по истории говорим о пионерах-героях, а они не знают, кто это. Говорят о Фениморе Купере, освоении американского континента. У них совершенно другой образ. И возможности говорить на одном языке с ними все меньше и меньше», - посетовал Кузнецов.

              В свою очередь доктор политических наук Андрей Виноградов привел в пример  традиционную китайскоую модель, которая «для современной России важна не меньше, а возможно и больше, чем западная». «Впервые азиатская держава стала геополитическим и экономическим конкурентом западной, в мировой истории появилась альтернатива, которой не было почти 500 лет, - рассказал Виноградов. – Китайская альтернатива в общественном развитии и в международных отношениях – несомненный успех Китая. Нам важно знать формулу этого успеха, и можно ли ее использовать в России и как».

              По словам эксперта, Китай смог достичь успехов, превратив свои слабости в преимущества – объединив современные технологии, внешние природные ресурсы со своей дешевой рабочей силой, выйдя на мировой рынок. 

              «Теория успеха Китая – в идентичности. Тогда как Россия стремилась стать такой же, как наиболее развитые страны, и на этом пути все ее характерные черты и особенности воспринимались как препятствия, от которых надо поскорее избавиться и променять свою самобытность на экономические интересы и благополучие. Это означало отказ от идентичности»,

              - рассказал Виноградов. По его мнению, суверенитет бесполезен, если у государства нет идентичности. «В Конституции должна быть еще и идея, - добавил эксперт. – Я надеюсь, что упоминание Бога [в Конституции] как раз будет указывать на высокие цели, характер идентичности».

              По словам Виноградова, в мире закончился период глобализации, поэтому сегодня нужно определить, какие ценности соответствуют новой эпохе, и какие ценности из прошлого можно взять в новую эпоху. «Для этого нужно сформулировать идеологию. И это задача интеллектуального сообщества. Мысль о том, что идеология, национальная идея может быть продуктом народа, на мой взгляд, глубоко ошибочна. Идеологию должна формировать интеллектуальная элита», - сообщил Виноградов.

              Модератор дискуссии Шутов ответил, что на площадке Общественной палаты дважды в неделю проходили заседания рабочей группы, на которой «живо обсуждались» проблемы, выходящие на идеологию.

              «Но мы понимаем идеологию не как государственную идеологию, которая справедливо запрещена в действующей Конституции. А идеологию, которая принимается инструментально, как набор стратегий и тактик для решения конкретных задач, для реализации национальных интересов страны. И неважно, в какой политический цвет эта идеология окрашена, если она будет решать эти задачи, - прокомментировал выступление коллеги Шутов. - Была такая тема Бога, мы ее обсуждали. Кто-то говорил «богу богово, кесарю – кесарево». При этом, когда мы говорим об идеологической составляющей, Бог является определенной скрепой, духовной составляющей нашего государства. При том эта тема присутствует и в других конституциях других стран».


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