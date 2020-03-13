«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Мне категорически не нравится термин «обнуление сроков». Ловко вброшенный в медиапространство на стадии обсуждения поправок к Конституции и подхваченный журналистами, он стал уже мемом.

Однако я бы говорил в контексте поправки Валентины Терешковой об открытии новой страницы нашей конституционной истории, базируясь на фундаменте уже достигнутых успехов в госстроительстве за последние 27 лет. Собственно, о том все сегодняшние поправки в Конституцию страны.

Вообще появление такой поправки сильно взбодрило не только экспертное сообщество внутри страны и за рубежом, но также внесистемную и прочую оппозицию. А в первую очередь сняло ряд опасений большей части элиты, особенно региональной, на погружение страны в тяжелую турбулентность в процессе транзита власти. Кто-то уже представлял президента Путина «хромой уткой». Некоторые уже начали просчитывать сценарии и гешефт.

Так вот, эта поправка о возможности Путину вернуться в любое время после окончания его полномочий практически становится страховкой от такой элитарной турбулентности. И не факт, что Путин станет баллотироваться в 24-м году, скорее всего, нет. Но он точно не будет «хромой уткой», как говорят американские политологи.

Это сильно успокоило элиты. Вчера-сегодня все региональные парламенты поддержали пакет поправок в Конституцию. Хотя по процедуре нужно было только 2/3 регионов. В нашей национальной традиции всегда лучше заранее подстраховаться и, если что, иметь возможность для маневра.

Подавляющее большинство граждан страны выдохнули с облегчением, узнав об этой опции 2024 года. Конечно, хватает тех, кто мечтает об уходе национального лидера навсегда, предвкушая возвращение вольницы 90-х для узкого круга допущенных расхитителей страны. Но таких критическое меньшинство.

Для большинства же граждан страны опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Понимание такой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне.

В общественном восприятии это гарантированное сохранение социально ориентированного курса государства, усиление суверенитета России и роли нашего государства на международной арене.

Тут еще важен один аспект. Люди четко понимают, что никто за них не решает их судьбу. Они решают здесь и сейчас, и в 2024 году тоже решать будут они. Народное же голосование 22 апреля обещает быть массовым.

Никакие вирусы глобальной информационной пандемии извне и внутренние несистемные вирусы так называемой оппозиции не смогут помешать гражданам России писать свою историю собственными руками.