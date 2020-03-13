«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное и, возможно, американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

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      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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              Алексей Мартынов

              «Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

              Алексей Мартынов
              политолог
              		 13 марта 2020, 18:45

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              Мне категорически не нравится термин «обнуление сроков». Ловко вброшенный в медиапространство на стадии обсуждения поправок к Конституции и подхваченный журналистами, он стал уже мемом.

              Однако я бы говорил в контексте поправки Валентины Терешковой об открытии новой страницы нашей конституционной истории, базируясь на фундаменте уже достигнутых успехов в госстроительстве за последние 27 лет. Собственно, о том все сегодняшние поправки в Конституцию страны.

              Вообще появление такой поправки сильно взбодрило не только экспертное сообщество внутри страны и за рубежом, но также внесистемную и прочую оппозицию. А в первую очередь сняло ряд опасений большей части элиты, особенно региональной, на погружение страны в тяжелую турбулентность в процессе транзита власти. Кто-то уже представлял президента Путина «хромой уткой». Некоторые уже начали просчитывать сценарии и гешефт.

              Так вот, эта поправка о возможности Путину вернуться в любое время после окончания его полномочий практически становится страховкой от такой элитарной турбулентности. И не факт, что Путин станет баллотироваться в 24-м году, скорее всего, нет. Но он точно не будет «хромой уткой», как говорят американские политологи.

              Это сильно успокоило элиты. Вчера-сегодня все региональные парламенты поддержали пакет поправок в Конституцию. Хотя по процедуре нужно было только 2/3 регионов. В нашей национальной традиции всегда лучше заранее подстраховаться и, если что, иметь возможность для маневра.

              Фото: Михаил Метцель/ТАСС

              Подавляющее большинство граждан страны выдохнули с облегчением, узнав об этой опции 2024 года. Конечно, хватает тех, кто мечтает об уходе национального лидера навсегда, предвкушая возвращение вольницы 90-х для узкого круга допущенных расхитителей страны. Но таких критическое меньшинство.

              Для большинства же граждан страны опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Понимание такой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне.

              В общественном восприятии это гарантированное сохранение социально ориентированного курса государства, усиление суверенитета России и роли нашего государства на международной арене.

              Тут еще важен один аспект. Люди четко понимают, что никто за них не решает их судьбу. Они решают здесь и сейчас, и в 2024 году тоже решать будут они. Народное же голосование 22 апреля обещает быть массовым.

              Никакие вирусы глобальной информационной пандемии извне и внутренние несистемные вирусы так называемой оппозиции не смогут помешать гражданам России писать свою историю собственными руками.


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