Какого президента хочет для России Путин

Взгляд
23 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:49  |  vz.ru
Разделы

Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

Казахстан остановил поставки нефти в Китай из-за загрязнения нефти Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Казахстан неожиданно столкнулся с загрязнением нефти в трубопроводе хлорорганическими соединениями, которые в прошлом году стали причиной остановки российского нефтепровода «Дружба». Россия смогла найти другие пути для отправки своей нефти на экспорт, однако Казахстан вынужден был остановить поставки сырья в Китай. Что это – трагическое совпадение или все-таки диверсия?  Подробности...
Перейти а раздел…

США повторили в Сирии ошибку Колина Пауэлла

Страны Запада совершенно не волнует, что на самом деле произошло в сирийской ДумеФото: REUTERS/Abed Kontar
«Даже если бы мы в качестве доказательств привезли в ООН боевиков, которые сами во всем признаются – это не повлияло бы на позицию Запада. Их не волнует, что на самом деле произошло в сирийской Думе», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД член российской делегации в СБ ООН Максим Григорьев. Он рассказал о том, как России приходится отстаивать правду о войне в Сирии на международной арене.  Подробности...
Перейти а раздел…

Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Государство у нас опережает в развитии гражданское общество

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Мишустин, конечно, прежде всего Великий Айтишник. Он построил крупнейшую в стране IT-компанию, которая называется ФНС. Он не просто чиновник, он мыслитель, который нашел поле для своей инженерии не в бизнесе, как многие из друзей его юности, а в государственном управлении. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Россия ведет Первую смысловую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Методы инквизиции в ЦРУ

    Куда уходят министры

    Смартфон мультимиллиардера сломали через WhatsApp

      Перейти а раздел…

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Турции отреагировали на сведения об отказе России предоставлять технологии по С-400
              Путин предложил провести встречу лидеров пяти стран-членов СБ ООНПесков объяснил, почему Путин не встретился с ЗеленскимЗахарова заявила о решении Польши начать кампанию по дезинформации о войнеСША собрались разместить на атакованной Ираном базе комплексы Patriot
              Путин вручил родственнице героя восстания в Собиборе орден МужестваРоссия поднимет в ПАСЕ вопрос нарушения прав русскоязычных на УкраинеЭксперт: Интернет начал распадаться на национальные сегментыВрачи оказали помощь отравившимся снегом девочкам в Москве
              Путин открыл памятник героям блокадного Ленинграда в ИерусалимеСоциологи ФБК освоили 3,6 млн рублейКомик Долгополов раскрыл свое местонахождениеПоклонская вступилась за Любимову

              история войны


              Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда

              память жертв Холокоста


              В Израиле заявили о «странном» поведении Зеленского

              необычная погода


              Вильфанд пообещал москвичам сразу три вида осадков в пятницу

              Видео

              вековые обиды


              Почему поляки и русские стали кровными врагами

              черное золото


              Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

              возможность диверсии


              Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

              поправки в Конституцию


              Завоеванная стабильность дает России шанс на развитие

              Резкая реакция


              Сергей Худиев: Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

              Позорно обмишурились


              Максим Соколов: Трактористы и телеграмисты

              Последняя битва


              Павел Волков: Население Земли устало от капитализма

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая форма правления является наиболее подходящей для России?

              Какого президента хочет для России Путин

              На встрече в Сочи Путин снова говорил о сильной президентской власти   23 января 2020, 19:40
              Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Владимир Путин против как появления какой-то надстройки над президентом, так и перехода к парламентскому строю. Об этом он сказал, продолжая обсуждать изменения Конституции на встречах в Липецкой области и в Сочи. Сильная президентская власть в России не имеет альтернативы – а парламентский строй не подходит России. Да и на его родине, в Европе такая форма правления все чаще дает сбои.

              На встречах Владимира Путина с общественностью в Сочи и липецкой Усмани среди прочего его спрашивали о том, как будет устроена власть в России. В Сочи студентка МГИМО предложила после 2024 года, когда истекает срок президентских полномочий Путина, использовать опыт, например, Сингапура, где была должность министра-наставника, которую после ухода с поста премьер-министра занял отец-основатель этого государства Ли Куан Ю:

              «Вы хотите, чтобы я был наставником? У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия».

              Путин не хочет ослаблять президентскую власть – ни устраивая надстройку над, создавая пост сверхпрезидента, ни перераспределяя полномочия из Кремля по разным ветвям власти.

              Нынешние поправки в Конституцию приведут к уточнению полномочий разных ветвей власти – в частности усилится влияние парламента на формирование правительства – но это вовсе не означает, что Россия превратится из президентской в парламентскую республику. При этом сама тема политического устройства нашей страны активно обсуждается все последние дни.

              На встрече с представителями общественности в маленьком городе Усмань в Липецкой области Путина спросили о возможности превращения России в парламентскую республику. Путин в ответ вначале привел примеры как парламентских (Германия и Индия), так и президентских стран (Франция и США), отметив что парламентские республики особенно распространены в Европе, и развернуто обосновал свою позицию:

              «Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого своё мнение на этот счет. Я считаю, что нет. И скажу почему.

              Для того чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура, во-первых, росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, столетиями. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране – Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского… Сама идея хорошая, либеральная, но сможет ли партия так функционировать без своего лидера, трудно сказать. Но нам лучше не экспериментировать.

              Еще одно соображение. Парламентская форма правления, которая применяется широко в Европе, она дает сбои сегодня. В некоторых странах, даже несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать коалиции по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно, это колоссальный ущерб государству.

              Или для того, чтобы сформировать правительство, договариваются о коалициях, причем таких партий, которые ставят перед собой совершенно противоположные цели... Одни говорят, что нужно, условно говоря, использовать все виды энергии, атомной энергии, в том числе, и такой, и сякой, а другие говорят, что никакой атомной энергии. А потом они объединяются в коалицию. Как они эффективно будут решать общенациональные задачи? Это просто такой зримый пример. Можно привести и много других.

              На практике сами эксперты западные, я почитываю иногда, они сами говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени кризисную ситуацию. И думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему более эффективной.

              Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны (их даже не посчитать, кто-то говорит - 160, кто-то – 190), нужна все-таки крепкая президентская власть».

              То есть у Путина два главных аргумента – во-первых, для огромной и сложной России больше подходит сильная президентская власть, а во-вторых, парламентская форма правления даже на породившем ее Западе дает сбои и переживает кризис.

              С тем, что сильная центральная власть является органически присущей России на самом деле вообще невозможно спорить – вся история нашей страны тому свидетельство. Россия росла и крепла от центра – великокняжеского, царского, императорского. Расширение шло за счет подчинения всех единому центру, объединения вокруг него, за счет присоединения окраин и освоения новых земель – а не за счет соединения в единый союз нескольких самостоятельных государств или земель.

              А Европа в своем большинстве прошла именно обратный путь– когда сильные города и герцогства существовали задолго до появления нынешних национальных государств. И даже когда объединялись в них (силовым или договорным путем) все равно сохраняли свою особенность. Согласование их интересов требовало как раз парламентской формы правления – то есть представительства от разных регионов. Такое по сути парламентское устройство было в той же Священной Римской империи Германской нации – первой попытке создания единой Европы на основе немецкого ядра – состоявшей из сотен графств и герцогств в те времена, когда никаких современных национальных государств в Европе вообще не было.  

              С появлением же единых Франций и Англий акцент с представительства регионов стал все больше смешаться на сословия – что привело к большей их централизации. А уже 19 век стал веком партий – сословия начали размываться и их место стали занимать политические партии. Тогда же парламенты стали перетягивать на себя все больше власти – ограничивая центральную монархическую власть там, где она еще оставалась нетронутой. Именно такой опыт понравился русским либералам-западникам в начале 20 века – и его они хотели повторить в России. Но кончилось все сносом монархии и падением всей страны – на обломках который вырос уже совершенно новый строй, не имевший к партийно-парламентской системе никакого отношения.

              Но та Европа, которая прожила большую часть 20 века (за исключением, впрочем, периода между двумя войнами, когда в большинстве стран установились авторитарные режимы) в условиях сильных партий и сильного парламента сейчас не знает, что со всем этим делать. Потому что партийная система дает не просто сбой – она плывет по всем параметрам.

              Партии были остаточным продуктом сословной, а потом и классовой эпохи – но сейчас классических классов на Западе практически не осталось. Где буржуа, где рабочие, где крестьяне, где мелкие лавочники? Они составляют все меньший процент в современном европейском обществе – будучи вытесняемы офисным населением. Партии были порождением эпохи идеологий – но где коммунисты и либералы, правые и левые? Все размывается и смешивается – причем с каждым десятилетием все сильнее.

              В результате в Италии и Франции, Испании и Греции старые правящие партии сходят со сцены. Пытаясь удержаться они меняют названия, образуют якобы новые партии, но это мало им помогает. Люди не верят ни правящим элитам, ни тем брендам, которые им пытаются продать. Создается все больше низовых партий, формируемых действительно обычными гражданами, возмущенными вырождением традиционных партий, превратившимися в безидейные аппаратные машины для выборов, оформляющих власть реальных элит. Выскочек презрительно называют популистами и маргиналами – но они набирают силу, причем нешуточную.

              В результате даже в наиболее консервативной - в смысле приверженности партийной традиции - Германии за последние несколько лет произошли тектонические сдвиги. Старейшая и многократно правящая партия (с полуторавековой историей) СДПГ скатилась до 10-15% поддержки – а образованная в этом десятилетии «Альтернатива для Германии» ее опережает.

              Понятно, что кризис партийной системы не означает немедленного конца парламентской эпохи на Западе – он наступит позже и по совокупности целого ряда причин, среди которых «смерть партий» лишь одна из. Большую роль сыграет переход к «цифровой референдумной демократии», то есть сочетанию тотального контроля за всеми действиями гражданина с его же постоянной вовлеченностью в опросы-голосования по разным «важным проблемам».

              Но в любом случае опыт западной партийной «жизни и смерти» полезен для России. Нам не стоит пытаться сейчас выстроить у себе в партийном смысле европейский 19 или 20 век – он бесповоротно ушел уже и там, к тому же наша политическая традиция, в том числе и государственного строительства и устройства власти, совсем другая.

              Проще говоря, парламентский строй свойственен договорной, образованной снизу федерации (и в этом общее между Германией, объединяющей исторически разные земли одного народа, и Индией, объединяющий гораздо более разные земли разных народов). А сильная президентская власть для России и Китая – централизованных государств-цивилизаций, создававшихся из центра.

              США, кстати, занимают промежуточное положение – как федерация они образованы снизу, и поэтому у них очень сильная власть федерального парламента. Но при этом у них есть и сильнейшая президентская власть – основные полномочия которой, впрочем, направлены вовне, то есть на внешний мир.

              Россия не договорная федерация. Мы создавались самодержавной волей народа. У нас должна быть сильная президентская власть – только тогда Россия будет существовать как сильное государство.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............