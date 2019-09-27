Радикальная оппозиция ищет новых заложников

Протестный митинг, назначенный в Москве на эти выходные, может оказаться частью большой провокации, в результате которой в СИЗО окажется еще больше заложников. Об этом говорят противоречивые действия одного из заявителей митинга, либертарианца Михаила Светова.

Михаил Светов – новый персонаж оппозиционного движения, появившийся перед публикой чуть больше года назад. Тревожный молодой человек в очках, с навязчивыми движениями и нестандартными увлечениями, стал выступать на протестных митингах, поддерживая Алексея Навального. Сейчас он в команде блогера занимается организацией протестных акций. Летом этого года Светов потребовал от мэрии Москвы согласовать митинг 3 августа на Лубянской площади. Мэрия предложила альтернативный вариант – проспект Сахарова. Светов резко отказался, заявив, что протестующие все равно пойдут на Лубянку. За что и был арестован. А его коллеги вывели людей под дубинки Росгвардии.

В результате провокаций 3 августа десятки человек были задержаны, были пострадавшие и среди сотрудников Росгвардии, и протестующих. Тюремные сроки, испорченные жизни. И теперь – следите за руками – в эти выходные Михаил Светов выступает заявителем согласованной акции на проспекте Сахарова. Том самом, от которого он так категорично и принципиально отказывался еще летом. Отказывался ценой своего 30-суточного ареста и реальных приговоров своих сторонников. Но, оказывается, не было никакой проблемы выйти митинговать на Сахарова.

Напрашивается только один вывод. Оппозиция выполнила план по «заложниками» – молодыми людьми, задержанными на несогласованных акциях, – а теперь готова пиариться за их счет, скандируя «Отпускай!» на согласованной акции. Не откажись тогда Светов от Сахарова, не было бы и нового митинга. У оппозиции просто не могло бы не быть для него яркого повода.

Фактически, оппозиция расписалась в том, что предыдущие несогласованные акции были сознательной провокацией, способом набрать рабочий материал для СМИ, фотографии для новых плакатов, поводы для гневных заявлений.

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В психологии есть термин «газлайтинг», хорошо описывающий поведение лидеров оппозиции. Газлайтинг – форма психологического насилия, главная задача которого – создать так называемый «эффект иллюзорной правды». Создать ситуацию, заставить на нее отреагировать, а потом клеймить эту реакцию как необоснованную – к примеру, дразнить тигра и кричать, что тот на тебя напал. В данном случае такая «иллюзорная правда» – репрессии, которые власть якобы применяет к политическим активистам. Но за кадром остается тот факт, что на столкновения с Росгвардией, а как следствие, – и в тюрьму, людей по большей части направили манипуляторы, организующие митинги.

Основная часть сторонников оппозиции – разумные и созидательные люди, желающие победить несправедливость, ошибки, злоупотребления и коррупцию. Они готовы дискутировать с властью, давить на нее и доносить свое мнение, чтобы – в конечном итоге – жизнь в стране улучшалась. Но какой в этом гешефт для либеральных лидеров? От того, что в России станет меньше коррупции, у Навального доходы не вырастут, а скорее наоборот. Поэтому организаторы митингов подменяют понятия, уводя своих сторонников от конструктивного разговора с властью в радикализм. Просто у них слишком разные цели. Как в старом анекдоте, когда внучка декабристов спрашивает у революционеров, чего они хотят. «Чтобы не было богатых», - отвечают они. –

«Странно, а мой дед хотел, чтобы не было бедных».

Несистемные либералы не хотят, чтобы не «было бедных». Наоборот, те самые «бедные» - их движущая сила, топливо их броневичка, движимого на Кремль. Чтобы Навальному и Светову было, кого защищать, этих людей сначала надо посадить. Иначе с чем выходить на площадь?

Этот год показал то, чего от российской политики не особенно ожидали: власть готова признавать и исправлять свои ошибки. Голунов, Устинов, Миняйло – оказались на свободе в результате пересмотра их дел. Общество ликует, что люди освобождены. Но топке радикального протеста нужны новые дрова. Как шутят в Сети, Соболь от неожиданности упала с лежака на Кипре, когда узнала, что Миняйло выпустили.

У либералов сегодня форматное требование – ругать Сталина, который выиграл войну, «не постояв за ценой», «завалив врага трупами». Но сами либералы ничего более конструктивного для победы придумать не могут, а, наверное, даже не хотят.

Когда Алексея Миняйло освободили из-под стражи, общую растерянность либеральных лидеров выразил журналист Александр Рыклин: «Единственное объяснение поразительного решения суда по Миняйло, которое приходит мне в голову, очень простое... Он умер, но нам еще не сказали...». Рыклин, по сути, выдал то, что думает весь либеральный обком – им нужны жертвы, а не спасенные. Им грезится мертвый активист, это ведь готовый транспарант, на 3-4 протестные акции хватит, десяток интервью и телесюжетов для Запада. А что делать с ним живым и освобожденным, никто не знает. Он просто перестал выполнять свою функцию и теперь нужно срочно искать ему замену. А где искать?

Санкционированные акции – они для тех, кто хочет, чтобы «не было бедных». Кто готов показывать власти флажки, за которые выходить не следует. Строить, а не ломать. Условный Навальный в согласованных митингах не нуждается. Поэтому, если и идти на эти акции, то быть очень аккуратными и помнить, что пара мест «жертв кровавого режима» недавно освободилась. Костер протеста не должен угасать, он должен еще долго обогревать Навального со всей его командой.