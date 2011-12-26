Уход Холманских связали с «изменением цвета времени»

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26 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:43  |  vz.ru
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«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так? Подробности...
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Почему российская интеллигенция верит в «отсталость России»

Людмила Улицкая опять говорит о регрессе РоссииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия движется в обратную сторону от прогресса. А для того, чтобы догнать Европу, нашей стране нужно как минимум 150 лет. Почему часть российской интеллигенции до сих пор слово в слово повторяет те же мантры, что звучали еще два столетия назад? И что им можно было бы ответить на это? Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Почему немцы разочаровались в Меркель

Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемойФото: Axel Schmidt/Reuters
Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Три главных ошибки наших западников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Интервью Улицкой, где она говорила об отсталости России, вызвало немалое раздражение. Но нам стоит скорее не раздражаться, а понять. О чем все это? Что вообще люди имеют в виду, когда говорят, что «Россия отстала»? Подробности...

Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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        Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу?
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          Уход Холманских связали с «изменением цвета времени»

          Пребывание Игоря Холманских в высших эшелонах власти закончилось так же неожиданно, как и началось   26 июня 2018, 21:40
          Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
          Текст: Олег Москвин,
          Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков

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          «Его знаменитая фраза о том, что «мы с мужиками готовы отстоять свою стабильность», стала не просто причиной его личной политической карьеры», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший помощник Игоря Холманских, теперь уже бывшего полпреда президента на Урале. Почему же в ходе серии перестановок в полпредствах Холманских не сохранил свой пост?

          Спустя месяц после переизбрания Владимир Путин практически завершил переформирование своей администрации. Финальной точкой в этом процессе, как водится, стала смена полномочных представителей президента в регионах. В списке полпредов, которые сохранили или потеряли свой пост, широкой общественности наиболее известен Игорь Холманских – до сего дня полпред в Уральском федеральном округе.

          Уроженец Нижнего Тагила Холманских попал в высшие эшелоны власти буквально из «широких народных масс» – из сборочного цеха Уралвагонзавода, которым он руководил. В декабре 2011 года в ходе прямой линии с Путиным Холманских выразил готовность приехать в столицу «выйти и отстоять стабильность». Так он отреагировал на «болотные» акции несистемной оппозиции. В том же месяце он стал на заводе одним из организаторов комитета в поддержку кандидатуры Путина в президенты России, а во время избирательной кампании – его доверенным лицом. В мае 2012 года президент назначил его своим полпредом в Уральском федеральном округе. Полпредство Холманских запомнилось его противостоянием с землячкой – мэром Нижнего Тагила Валентиной Исаевой. Противостояние завершилось в его пользу: Исаева ушла со своего поста.

          Прием на работу, как и увольнение с этой должности, стало для Холманских полной неожиданностью. О нынешнем кадровом решении президента он узнал на поминках в Нефтеюганске. По информации источников «Интерфакса», Холманских может вернуться на родной Уралвагонзавод и войти в совет директоров предприятия или даже стать его председателем. Аналогичную информацию передали и источники РБК. Заместитель Холманских Борис Кириллов сообщил РИА «Новости», что экс-полпред может посвятить себя работе движения «В защиту человека труда». Движение было создано еще в 2012 году.

          «Для самого Игоря Холманских просто закончился один из периодов его жизни и карьеры», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Перла, бывший помощник полпреда Холманских, а ныне советник председателя Союза журналистов России. «Полагаю, что Холманских был удивительным примером политического полпреда, ведь он был назначен на свою должность по итогам избирательной кампании 2011–2012 годов, когда олицетворял путинское большинство. Он был живым представителем этого большинства во власти», – отметил Перла. Он добавил: «Его знаменитая фраза о том, что «мы с мужиками готовы отстоять свою стабильность», стала не просто причиной его личной политической карьеры, она была неким символом огромного политического движения».

          Будучи полпредом, Холманских продолжал эту линию. Перла напомнил:

          «Он возглавлял движение «В защиту человека труда», много выступал на эту тему, часть его товарищей по этому движению стали депутатами разных уровней. Но «цвет времени» изменился».

          По мнению собеседника, Холманских до конца выполнил свою задачу. «Будем надеяться, что его ожидает благополучное продолжение карьеры, но уже в каком-то другом амплуа», – заключил Перла.

          «С одной стороны, снятие Холманских логично, – в свою очередь заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – За пять лет ему не удалось доказать, что его назначение было не случайным. С другой, его назначение было сделано на антиэлитной волне: вот есть настоящие люди, настоящие рабочие. А сейчас скорее задача власти – внутриэлитная консолидация».

          Игорю Холманских, где бы он ни продолжил свою карьеру, предстоит взаимодействовать со своим преемником. Николай Цуканов, новый полпред в УрФО – уроженец Калининградской области, был губернатором самого западного региона в 2010–2016 годах. До декабря прошлого года был полпредом президента в Северо-Западном ФО, к которому относится и Калининград. До 13 июня этого года – помощник президента по вопросам местного самоуправления.

          «Человек, который был уже полпредом и губернатором, имеет возможность себя хорошо проявить на сложной территории, каковой является УрФО», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

          Еще одна широко обсуждаемая перестановка в полпредствах: вместо Олега Белавенцева в Северо-Кавказский федеральный округ направлен генерал-майор Александр Матовников. Новый полпред в СКФО – выходец из ФСБ, служил начальником Управления «А» Центра специального назначения. Был одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, участник расследования обстоятельств штурма школы в Беслане. В 2015–2018 годах командовал Силами спецопераций. В новом назначении есть определенная «дань традиции». Из трех предшественников Матовникова на этом посту только Александр Хлопонин, бывший полпредом в 2010–2014 годах, не являлся выходцем из силовых структур.

          Вероятно, самым ожидаемым стало назначение бывшего главы Минсвязи и помощника президента Игоря Щеголева полпредом Центрального федерального округа вместо Алексея Гордеева. Последний, напомним, в мае стал вице-премьером по сельскому хозяйству (а в 1999–2009 годах был главой Минсельхоза). «У нас к кадрам относятся очень бережно. Во-первых, если человек хорошо себя зарекомендовал, то ему всегда находят работу. Во-вторых,

          ЦФО – наиболее урбанизированная территория в стране. Тут вопрос цифровой экономики выходит на первый план.

          Щеголев как специалист в цифровизации может принести какие-то интересные идеи», – отмечает политолог Глеб Кузнецов.

          Кроме того, президент переназначил Александра Беглова полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Бывший генпрокурор Владимир Устинов сохранил пост президентского представителя в Южном федеральном округе, а экс-глава Сергей Меняйло остался на посту полпреда в Сибирском ФО. Своего полпреда в Дальневосточном округе Юрия Трутнева Путин переназначил еще 18 мая вместе с чиновниками правительства, так как Трутнев совмещает этот пост с должностью вице-премьера.

          Пока нет информации о переназначении или увольнении полпреда Приволжского федерального округа Михаила Бабича. В прессе появлялись публикации о том, что Бабич может либо сменить «дислокацию», либо перейти на работу в администрацию президента. О возможном уходе Бабича на повышение (помощником президента, курирующим СНГ и Донбасс) писала газета «Коммерсант».

          К институту полпредов в экспертной среде отношение противоречивое. Порой его называют реликтом времени, когда во многих регионах сохранялись «сильные» губернаторы, находившиеся у власти еще с ельцинских времен, порой проявлявшие независимость от центра и потому нуждавшиеся в «присмотре». «По большому счету все назначения отражают сохранение периферийности института полпредства, который отменять жалко, а усиливать незачем», – полагает Михаил Виноградов.

          Но, по мнению Кузнецова, при оценке института полпредства надо обращать внимание на личности полпредов. «Когда, скажем, полпредом в ПФО был Сергей Кириенко, его полпредство было примером для всей страны, – напомнил член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). – Когда Дальневосточный федеральный округ возглавлял Константин Пуликовский, там полпредство было очень сильным институтом. Да и сегодняшний полпред в ДФО Юрий Трутнев – кто скажет, что он слабый и что институт полпредства при нем не имеет значение?»


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