Уход Холманских связали с «изменением цвета времени»

«Его знаменитая фраза о том, что «мы с мужиками готовы отстоять свою стабильность», стала не просто причиной его личной политической карьеры», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший помощник Игоря Холманских, теперь уже бывшего полпреда президента на Урале. Почему же в ходе серии перестановок в полпредствах Холманских не сохранил свой пост?

Спустя месяц после переизбрания Владимир Путин практически завершил переформирование своей администрации. Финальной точкой в этом процессе, как водится, стала смена полномочных представителей президента в регионах. В списке полпредов, которые сохранили или потеряли свой пост, широкой общественности наиболее известен Игорь Холманских – до сего дня полпред в Уральском федеральном округе.

Уроженец Нижнего Тагила Холманских попал в высшие эшелоны власти буквально из «широких народных масс» – из сборочного цеха Уралвагонзавода, которым он руководил. В декабре 2011 года в ходе прямой линии с Путиным Холманских выразил готовность приехать в столицу «выйти и отстоять стабильность». Так он отреагировал на «болотные» акции несистемной оппозиции. В том же месяце он стал на заводе одним из организаторов комитета в поддержку кандидатуры Путина в президенты России, а во время избирательной кампании – его доверенным лицом. В мае 2012 года президент назначил его своим полпредом в Уральском федеральном округе. Полпредство Холманских запомнилось его противостоянием с землячкой – мэром Нижнего Тагила Валентиной Исаевой. Противостояние завершилось в его пользу: Исаева ушла со своего поста.

Прием на работу, как и увольнение с этой должности, стало для Холманских полной неожиданностью. О нынешнем кадровом решении президента он узнал на поминках в Нефтеюганске. По информации источников «Интерфакса», Холманских может вернуться на родной Уралвагонзавод и войти в совет директоров предприятия или даже стать его председателем. Аналогичную информацию передали и источники РБК. Заместитель Холманских Борис Кириллов сообщил РИА «Новости», что экс-полпред может посвятить себя работе движения «В защиту человека труда». Движение было создано еще в 2012 году.

«Для самого Игоря Холманских просто закончился один из периодов его жизни и карьеры», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Перла, бывший помощник полпреда Холманских, а ныне советник председателя Союза журналистов России. «Полагаю, что Холманских был удивительным примером политического полпреда, ведь он был назначен на свою должность по итогам избирательной кампании 2011–2012 годов, когда олицетворял путинское большинство. Он был живым представителем этого большинства во власти», – отметил Перла. Он добавил: «Его знаменитая фраза о том, что «мы с мужиками готовы отстоять свою стабильность», стала не просто причиной его личной политической карьеры, она была неким символом огромного политического движения».

Будучи полпредом, Холманских продолжал эту линию. Перла напомнил:

«Он возглавлял движение «В защиту человека труда», много выступал на эту тему, часть его товарищей по этому движению стали депутатами разных уровней. Но «цвет времени» изменился».

По мнению собеседника, Холманских до конца выполнил свою задачу. «Будем надеяться, что его ожидает благополучное продолжение карьеры, но уже в каком-то другом амплуа», – заключил Перла.

«С одной стороны, снятие Холманских логично, – в свою очередь заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – За пять лет ему не удалось доказать, что его назначение было не случайным. С другой, его назначение было сделано на антиэлитной волне: вот есть настоящие люди, настоящие рабочие. А сейчас скорее задача власти – внутриэлитная консолидация».

Игорю Холманских, где бы он ни продолжил свою карьеру, предстоит взаимодействовать со своим преемником. Николай Цуканов, новый полпред в УрФО – уроженец Калининградской области, был губернатором самого западного региона в 2010–2016 годах. До декабря прошлого года был полпредом президента в Северо-Западном ФО, к которому относится и Калининград. До 13 июня этого года – помощник президента по вопросам местного самоуправления.

«Человек, который был уже полпредом и губернатором, имеет возможность себя хорошо проявить на сложной территории, каковой является УрФО», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Еще одна широко обсуждаемая перестановка в полпредствах: вместо Олега Белавенцева в Северо-Кавказский федеральный округ направлен генерал-майор Александр Матовников. Новый полпред в СКФО – выходец из ФСБ, служил начальником Управления «А» Центра специального назначения. Был одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, участник расследования обстоятельств штурма школы в Беслане. В 2015–2018 годах командовал Силами спецопераций. В новом назначении есть определенная «дань традиции». Из трех предшественников Матовникова на этом посту только Александр Хлопонин, бывший полпредом в 2010–2014 годах, не являлся выходцем из силовых структур.

Вероятно, самым ожидаемым стало назначение бывшего главы Минсвязи и помощника президента Игоря Щеголева полпредом Центрального федерального округа вместо Алексея Гордеева. Последний, напомним, в мае стал вице-премьером по сельскому хозяйству (а в 1999–2009 годах был главой Минсельхоза). «У нас к кадрам относятся очень бережно. Во-первых, если человек хорошо себя зарекомендовал, то ему всегда находят работу. Во-вторых,

ЦФО – наиболее урбанизированная территория в стране. Тут вопрос цифровой экономики выходит на первый план.

Щеголев как специалист в цифровизации может принести какие-то интересные идеи», – отмечает политолог Глеб Кузнецов.

Кроме того, президент переназначил Александра Беглова полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Бывший генпрокурор Владимир Устинов сохранил пост президентского представителя в Южном федеральном округе, а экс-глава Сергей Меняйло остался на посту полпреда в Сибирском ФО. Своего полпреда в Дальневосточном округе Юрия Трутнева Путин переназначил еще 18 мая вместе с чиновниками правительства, так как Трутнев совмещает этот пост с должностью вице-премьера.

Пока нет информации о переназначении или увольнении полпреда Приволжского федерального округа Михаила Бабича. В прессе появлялись публикации о том, что Бабич может либо сменить «дислокацию», либо перейти на работу в администрацию президента. О возможном уходе Бабича на повышение (помощником президента, курирующим СНГ и Донбасс) писала газета «Коммерсант».

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К институту полпредов в экспертной среде отношение противоречивое. Порой его называют реликтом времени, когда во многих регионах сохранялись «сильные» губернаторы, находившиеся у власти еще с ельцинских времен, порой проявлявшие независимость от центра и потому нуждавшиеся в «присмотре». «По большому счету все назначения отражают сохранение периферийности института полпредства, который отменять жалко, а усиливать незачем», – полагает Михаил Виноградов.

Но, по мнению Кузнецова, при оценке института полпредства надо обращать внимание на личности полпредов. «Когда, скажем, полпредом в ПФО был Сергей Кириенко, его полпредство было примером для всей страны, – напомнил член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). – Когда Дальневосточный федеральный округ возглавлял Константин Пуликовский, там полпредство было очень сильным институтом. Да и сегодняшний полпред в ДФО Юрий Трутнев – кто скажет, что он слабый и что институт полпредства при нем не имеет значение?»