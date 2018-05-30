Что мешает России договориться с Америкой

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31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
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Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
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Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
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Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. Ряд СМИ описывают ее как «холодную»Фото: Natalia Kolesnikova/Reuters
Согласно ряду данных, России удалось почти невозможное: исключить из сирийского конфликта фактор ирано-израильского противостояния, что позволит перевести войну в решающую фазу и закончить процесс объединения страны. Но что именно Москва посулила Израилю? И правда ли то, что нам пришлось предать своего союзника – Иран? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...

250-я годовщина русской «гибридной войны»

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Всякий раз давление Запада на население украинских территорий завершается всплеском народного гнева и приходом более или менее вежливых, но всегда неплохо вооруженных людей с северо-востока. Подробности...

Люди пришли выразить скорбь и ярость, а их грубо развели

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
История с инсценированной смертью журналиста Бабченко заставила меня задуматься вот о чем. «Градус» конфликта может быть разным. Откуда берется эта внутренняя потребность в возгонке именно градуса противостояния? Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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          Что мешает России договориться с Америкой

          Помпео выставляет России условия, выполнение которых невозможно в принципе   31 мая 2018, 18:05
          Фото: Toya Sarno Jordan/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Свеженазначенный глава Госдепа Майк Помпео провел первый телефонный разговор с Сергеем Лавровым. Итоги разговора стороны оценили по-разному. В частности, Вашингтон использовал его как повод выставить России целый ряд требований. И если изучить эти требования, становится понятно, почему Москва и Вашингтон на нашем веку ни о чем не договорятся.

          «Хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения наших обеспокоенностей, включая вмешательство во внутренние дела США», – говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства.

          На сайте российского МИДа содержание разговора Лаврова и Помпео сформулировано более обтекаемо: «Проведен обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Министр и госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия».

          Однако заявление Госдепа о необходимости «конкретных мер» практически обнуляет надежду на возможность «профессионального диалога».

          Как знает любой профессионал (в какой бы сфере он ни считал себя таковым), полноценный диалог возможен только в том случае, если сторонам удалось договориться о терминах и прийти к некоторым базовым смыслам, которые разделяют обе стороны.

          Например, невозможен профессиональный диалог между настоящим историком и сторонником «новой хронологии», согласно которой истории Древнего мира вообще не было, а Иван Грозный – это четыре разных человека.

          Невозможен профессиональный диалог между атеистом-эволюционистом и верующим-креационистом.

          Не о чем договариваться убежденному расисту с антифашистом, монархисту с анархистом, а футбольному болельщику – с образованцем, считающим спортсменов и любителей спорта вырожденцами.

          Преодоление разногласий невозможно, когда нет базиса, оттолкнувшись от которого стороны могут идти к компромиссу.

          Во времена холодной войны у США, по крайней мере, было понимание, что СССР – это равный им по силе, а в чем-то и превосходящий соперник, с которым хочешь не хочешь, а договариваться придется.

          Теперь этого понимания у Вашингтона нет. Они вообще не понимают, как с нами надо разговаривать. Отсюда странные требования, которые даже при доброй воле и искреннем желании сотрудничества непонятно, как выполнять.

          Взять, к примеру, слова Помпео о «конкретных мерах» по невмешательству во внутренние дела США. Как он себе это представляет? Владимир Путин кладет правую руку на Конституцию России, а левую – на Библию, и торжественно клянется не вмешиваться во внутренние дела США?

          Россия выдает Америке Вована и Лексуса, которые регулярно выставляют западных политиков идиотами и тем самым, безусловно, вмешиваются во внутренние дела этих стран?

          Россия торжественно отключает исходящий трафик интернета из нашей страны? Читать записи в американском «Фейсбуке» можем, комментировать – нет?

          Можно придумать еще с десяток вариантов разной степени фантастичности, но ни один из них не поможет решить проблему, поскольку существует эта проблема исключительно в головах американцев.

          То же самое и с другими американскими «обеспокоенностями». Подавляющее большинство из них могли бы решиться сами собой, если бы США следовали предвыборной программе Дональда Трампа и перестали вмешиваться в существующие конфликты и инициировать новые по всему миру. Россия и Украина, Северная и Южная Корея, Сирия и Турция, Иран и Саудовская Аравия, Израиль и арабский мир уже давно пришли бы к той или иной договоренности, если бы не противоречивая внешняя политика США.

          «Обеспокоенности», касающиеся двухсторонних отношений, тоже можно было бы снять, если бы Вашингтон рассматривал Москву как равноправного партнера или хотя бы как равноправного оппонента. Вместо этого в США изобретают обоснования для своей «моральной исключительности».

          В целом американская политика последних лет сводится к тому, что США демонстрируют желание игнорировать существование России. А когда это не удается, крайне удивляются и начинают разговаривать с Москвой тем же языком, каким привыкли разговаривать с подчиненными им странами. Когда не удается и это, озвучиваются абсурдные заявления о «вмешательстве во внутренние дела» и «аморальности России».

          Слова Помпео, сказанные им накануне назначения на пост госсекретаря, давали некоторые основания для осторожного оптимизма. «Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что, когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык «ястребов», «сторонников войны» или еще что похуже, я лишь качаю головой. Немногие боятся войны больше, чем те из нас, кто служил», – заявил тогда он.

          Также Помпео обещал «добиваться реализации задач президента в области внешней политики неустанной дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну».

          Если же «неустанная дипломатия» будет сводиться к выставлению России заведомо неприемлемых требований (вроде признания себя виновной в уничтожении рейса МН17 над Донбассом), оптимизм быстро сменится пессимизмом.

          Выставление кому-либо ультимативных требований в принципе имеет мало отношения к дипломатии.


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