Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Взгляд
27 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:06  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Путин предложил Европе освободиться от Америки

Владимир Путин с Ван Цишанем, Кристин Лагард, Эммануэлем Макроном и Синдзо АбэФото: Александр Рюмин/ТАСС
Тема национального суверенитета стала ключевой в ходе дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Франции Эммануэль Макрон так горячо убеждал всех, что у его страны есть настоящий суверенитет, что Владимир Путин в ответ не выдержал – и сделал Европе исключительно щедрое предложение. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Зачем ВСУ принялись прыгать в Донбассе

ВСУ используют тактику «жабьих прыжков»Фото: Maksim Levin/Reuters
Украинские вооруженные силы на линии разведения сторон в Донбассе снова предприняли попытку занять значительную по площади часть «серой зоны» и даже целое село на стратегически важном для ситуации на фронте участке. Для этого они прибегли к тактике «жабьих прыжков», отражающей суть новой стратегии ВСУ. Однако с чем в принципе связано новое обострение в Донбассе? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

          Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советники   27 мая 2018, 15:40
          Фото: Илья Питалев/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ* на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты.

          В Чите в воскресенье похоронили двоих российских военных, погибших в Сирии. Тела еще двоих отправлены в районы Забайкальского края. Судя по всему, речь идет о тех же военных советниках, о гибели которых сообщило в воскресенье Минобороны. Военнослужащие были убиты при обстреле артиллерийской бригады в провинции Дейр-эз-Зор.

          Региональный сайт «Чита.Ру» сообщает, что тела погибших были доставлены в столицу Забайкалья утром в воскресенье. Это же издание называет фамилии, возраст и звания похороненных в Чите: 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и 23-летний сержант Игорь Михайлов. Их хоронили в закрытых гробах.

          Сообщается, что церемонию прощания посетил замкомандующего войсками Восточного военного округа вице-адмирал Сергей Алекминский. Рядом с гробом сержанта Михайлова стоял генерал-майор Валерий Шарагов, замкомандующего 29-й армией, в состав которой входит 200-я артиллерийская бригада (базируется в гарнизоне Дровяная Забайкальского края).

          Ночной бой с «тачанками»

          В соцсетях появились сообщения, что бой, в котором погибли четверо россиян, произошел в минувшую среду, 23 мая. Минобороны не уточняет даты и точного места атаки. По данным военного ведомства, ночной бой с исламистами в провинции Дейр-эз-Зор длился около часа.

          Артбатарею атаковали мобильные группы боевиков. По сведениям Минобороны, джихадисты использовали для «подскока» пикапы, оборудованные крупнокалиберными пулеметами. Эксперты сравнивают эти внедорожники с тачанками времен Гражданской войны.

          Боевики открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов и гранатометов. Огнем артиллерии боевики были отброшены. Всего сирийским военным и российским советникам, находившимся на позиции, удалось уничтожить 43 террористов и шесть «тачанок»-внедорожников.

          Двое российских военных советников, управлявших огнем сирийской батареи, погибли в бою. «Еще пять военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось», – цитирует ТАСС сообщение Минобороны. Все погибшие представлены к государственным наградам.

          ИГ* взяло на себя ответственность за атаку. Медиаресурсы террористов распространили заявление, в котором утверждается: при атаке на российско-сирийскую колонну и казармы «в пустынной местности»  провинции Дейр-эз-Зор были убиты около 15 военных, в том числе российские. 

          Недозачищенный Дейр-эз-Зор

          Провинция Дейр-эз-Зор, где произошел бой, поделена по Евфрату между сирийскими правительственными войсками (Сирийской арабской армией) и ориентирующимися на США отрядами курдо-арабских «Сирийских демократических сил».

          В четверг сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по позициям сирийской армии в этой провинции. В тех же районах в феврале под американский удар попали люди из ЧВК «Вагнер».

          При этом пустынные районы на юго-западе Дейр-эз-Зора и полоса на левом берегу Евфрата от города Хаджин вниз по течению по-прежнему контролируются боевиками «Исламского государства*».

          Интернет-портал Masar Press Agency сообщал, что именно у Хаджина на днях фиксировались их перестрелки с Сирийской арабской армией. Военный эксперт Борис Рожин в свою очередь полагает, что бой произошел в тех пустынных районах, где продолжается зачистка от банд ИГИЛ*.

           

          В любом случае речь идет о территориях, граничащих с Ираком, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Хотя, судя по отчетам американцев и багдадского правительства, ИГИЛ в Ираке практически побеждено (операция по зачистке последних анклавов идет с середины апреля), поступали сообщения, что боевики, отступившие из Мосула, базируются близ сирийских границ.

          Подпитка из Ирака позволяет боевикам совершать рейды и атаки, подобные тем, что привели к гибели наших военных.

          На днях боевики ИГ атаковали и проамериканские «Сирийские демократические силы» на восточном берегу Евфрата, напомнил Багдасаров. И несмотря на поддержку со стороны американцев, бой в районе близ Хаджина не увенчался успехом. Во всяком случае о потерях среди джихадистов неизвестно.  

          Как сообщает телеграм-канал Directorate 4, накануне также появились слухи об атаке боевиков 22 мая неподалеку от Пальмиры в провинции Хомс, в ходе которой якобы были убиты российские военные. Но, как отмечают авторы канала, эти сообщения не нашли подтверждения.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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