Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае?

Известие о том, что у миллиардера Романа Абрамовича есть проблемы с продлением британской визы, стало полной неожиданностью – даже на фоне предупреждения, что Лондон займется пересмотром статуса 700 богатых россиян, живущих в стране.

Несколько недель назад, развивая русофобскую линию после начала дела Скрипаля, правительство Мэй заявило, что ужесточит борьбу с отмыванием грязных денег. Конечно, учитывая репутацию Великобритании как мирового центра по отмыванию коррупционных и просто уворованных средств для мошенников со всего мира, это звучало как «пчелы против меда»... Однако представить, что показательные акции коснутся Абрамовича, было очень сложно. Ведь он давно уже стал едва ли не главным символом присутствия не просто «русских», а иностранных нуворишей-миллиардеров в Великобритании.

Но, как выяснилось, у проживающего в Лондоне Абрамовича есть проблемы с получением новой инвестиционной визы (на нее могут рассчитывать те, кто вложил в островную экономику более 2 млн фунтов). Абрамович же только на купленный 15 лет назад футбольный клуб «Челси» потратил в полторы тысячи раз больше – свыше 3 млрд фунтов.

И у такого человека возникают проблемы?

Как пишет The Telegraph, Абрамовичу придется объяснить происхождение своего состояния и доказать британским властям его легальность. Хотя по закону в визе могут отказать и в случае абсолютно прозрачного происхождения капиталов – «запросы могут отклонять, если власти полагают, что подающий заявление не контролирует финансовые средства, если средства были получены незаконным путем или их происхождение указывает на то, что получение визы не будет благоприятным для общественных интересов». То есть «Путин убил Скрипаля», а «у Абрамовича деньги от Путина» – вот и все, давай до свидания!

Это не сильное преувеличение. Другое дело, что в реальности к такому обхождению с Абрамовичем Великобритания еще не готова. И вовсе не из-за нежелания и дальше накалять отношения с Россией – там все равно не понимают, насколько далек от Путина и России лондонский олигарх, пожертвовавший полмиллиарда долларов международным еврейским организациям.

Дело в том, что атака на Абрамовича может выйти Лондону боком.

Все знают, что Лондон – это мировая финансовая столица. Несмотря на могущество Нью-Йорка, Гонконга и Франкфурта, именно в английской столице находится Сити, уже несколько веков являющийся «местом силы» мировых финансов. Тут играют в валюты, и в золото, тут определяют курсы и ставки. И хотя некоторые функции все больше уходят в другие точки, наивысшая концентрация как банков, так и олигархов сохраняется именно здесь. Но Лондон, точнее, Великобритания с ее заморскими территориями и их офшорами, является и мировым центром по отмыванию денег – и оба этих «титула» не просто не противоречат друг другу, но и прямо проистекают один из другого. И их невозможно разделить.

По данным организации Transparency International, ежегодно в Лондоне отмывается от 23 до 57 млрд фунтов стерлингов. А банкир и бывший сотрудник российской разведки Александр Лебедев (владеющий еще и британскими газетами Independent и Evening Standard) еще четыре года назад заявлял, что с 2000 года лондонские банки позволили коррумпированным чиновникам и преступникам по всему миру отмыть более 6 трлн долларов. Лебедев называет Лондон «эпицентром» всемирной «олигархии финансовых услуг» и считает, что только из России за это время было похищено около триллиона долларов, и еще около четырех триллионов – из Китая. И большинство этих средств было отмыто через Лондон.

В прошлом месяце Sunday Times писала, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 млрд фунтов стерлингов – что в пять раз больше, чем «русские» вложили в саму Великобританию. Только в британский рынок недвижимости, по оценке британского подразделения Transparency International, вложено не меньше 4,4 млрд «грязных фунтов», и не менее 970 млн из них приходится на богатых русских (причем это только «верхушка айсберга»).

Лондон, под давлением Штатов, и так уже вынужден ограничивать свои офшоры – с 1 мая действует поправка в законодательство, обязывающая заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов. Это, несомненно, снизит привлекательность банков и юристов Сити для бизнесменов и коррупционеров со всего света. Но беда не приходит одна: главная головная боль для Сити сейчас – это Брексит. Финансовый центр пребывает в ужасе от перспективы полного Брексита – то есть выхода Великобритании не только из Евросоюза, но и всех общих с ЕС пространств: таможенного, экономического. Попытки затянуть или сорвать Брексит пока что не дают результата. А тут еще и Абрамович...

Если для правительства Мэй Абрамович – это символ «русского влияния», то для многочисленных коллег этого миллиардера его судьба будет индикатором происходящего в Великобритании. Все понимают, что если сегодня можно раскулачить (лишить визы и вынудить продавать активы) самого знаменитого иностранного миллиардера, вложившего огромные деньги в популярнейший футбольный клуб, то завтра так же можно будет поступить с любым другим обитателем лондонских особняков и шотландских замков.

Многие тысячи пакистанских, нигерийских, индийских, латиноамериканских и постсоветских миллиардеров и мультимиллионеров вложились в лондонскую недвижимость, отдали детей учиться в Итоны, да и сами перебрались на туманный берег. Им можно десятилетиями не давать гражданство (как это было с египтянином Мухаммедом Аль Файедом, купившим знаменитый лондонский универмаг «Хэрродс» – его сын разбился вместе с принцессой Дианой), от них можно брать взятки и сдавать им в аренду самое дорогое в мире жилье (называя это продажей). Все это британская элита хорошо научилась делать – да и зачем в принципе еще нужны богатые нувориши из бывших колоний и прочих диких «Россий»? Их собственность можно со временем и реквизировать – ничего тут аморального в представлении настоящих аристократов нет.

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Но вот только всему свое время – и сейчас Великобритания явно переживает не тот момент, когда она может позволить себе такие выходки. Ослабленная Брекситом, с нависающим шотландским референдумом, на фоне все более усиливающейся роли Гонконга и Шанхая как мировых финансовых центров – ограбить пару сотен «русских», заработав на этом несколько миллиардов? Зачем? Чтобы рисковать потерять даже не десятки, а сотни миллиардов, которые прокручиваются и отмываются через Сити и офшоры?

Конечно, нет. Британская элита всегда хорошо просчитывала варианты и не отличалась стремлением «нагадить» себе самой. Так что Роман Аркадьевич может спать спокойно – англичанка просто блефует, и скоро он сможет вернуться к своему «Челси».