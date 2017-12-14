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18 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:07  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Какой должна быть реакция России на американский «сумасшедший дом»

«Посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Внешняя политика США чем дальше, тем больше напоминает сумасшедший дом. Вашингтон не будет вводить против России новые санкции, поскольку о своем решении их ввести Дональд Трамп узнал из телевизора, – вот простой и наглядный пример. Как в такой ситуации Россия должна вести дела с Соединенными Штатами? Подробности...
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Правда о фальшивой «химатаке» сулит Трампу и Мэй большие проблемы

«Белым каскам» удалось нагнать в истории с Думой столько туману, что без ревизоров ОЗХО и ВОЗ не разберешьсяФото: Samer Bouidani/Zuma/Global Look Press
«Но я не видел на видео, чтобы люди кашляли. При таком отравлении будет несдерживаемый приступ кашля», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по химическому оружию Антон Уткин. По его мнению, Россия должна собирать показания очевидцев, шаг за шагом доказывая международному сообществу: сделанная «Белыми касками» в сирийской Думе видеозапись была всего лишь инсценировкой химической атаки. Подробности...
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Чешско-польские БМП не спасут украинскую пехоту

Из-за нехватки БМП армия использует грузовики и даже школьные автобусыФото: Vasily Fedosenko/Reuters
На Украине разгорается очередной скандал в оборонной сфере. На сей раз речь идет об остром дефиците наиболее значимых компонентов вооружения сухопутных войск – легкой бронетехнике, точнее, БМП-1. Крупную партию таких бронемашин еще советского производства согласились продать чехи, но проблему ВСУ это не решит. Эта проблема куда более сложного характера. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Извращенная логика толерантных Нидерландов

Андрей Графов, сценарист
Нацисты хотели, чтобы евреев не было, потому что они считали их неполноценными и вредными. Современные либералы тоже хотят, чтобы евреев не было. Подробности...
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Серьезные волнения гарантируют Армении тяжелые травмирующие последствия

Андрей Бабицкий, журналист
Почему мода на все антироссийское продолжает оставаться на постсоветском пространстве устойчивым трендом, несмотря на то, что курс на евроинтеграцию никак не улучшил положения дел в выбравших его государствах? Ответ очевиден. Подробности...
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Дерипаске надо было поплотнее нашпиговать «Русал» американскими деньгами

Сергей Шмидт, историк (Иркутск)
Один из самых интересных моментов в теме «плохо подготовились к новой холодной войне» – недостаточно глобализировались. Да-да, в том и прикол. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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          Какой должна быть реакция России на американский «сумасшедший дом»

          «Посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет»   18 апреля 2018, 19:20
          Фото: Joshua Roberts/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Внешняя политика США чем дальше, тем больше напоминает сумасшедший дом. Вашингтон не будет вводить против России новые санкции, поскольку о своем решении их ввести Дональд Трамп узнал из телевизора, – вот простой и наглядный пример. Как в такой ситуации Россия должна вести дела с Соединенными Штатами?

          В последнее время практически любая новость международной политики требует примечания в виде известного мема «но это не точно». Все ракеты США долетели до целей в Сирии, но это не точно. Израиль разбомбил авиабазу Шайрат, но это не точно. Делегация ОЗХО прибыла в Восточную Гуту, но это не точно. И так далее.

          Когда из зоны боевых действий не поступают однозначные сообщения – это нормально, так было всегда, работает военная пропаганда. Но крайне странной выглядит ситуация, когда противоречивые новости, требующие пометки «это не точно», приходят из Вашингтона – города, в котором иностранные войска в последний раз были в 1814 году. Тогда англичане без особых усилий заняли и сожгли столицу своей бывшей колонии в качестве наказания американцев за нападения на Канаду. Воспитательные методы англосаксов с тех пор не сильно изменились, только применяют их теперь по отношению к другим народам.

          В воскресенье, 15 апреля, Никки Хейли, занимающая заметную, но не слишком значимую в государственной иерархии США должность постпреда при ООН, заявила, что новые санкции против России будут введены уже в понедельник. Но ни в понедельник, ни во вторник новые санкции обнародованы не были. В среду источник в российском МИДе сообщил, что российское посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента Дональда Трампа, согласно которому новые санкции в отношении России в ближайшее время не планируются.

          Однако Хейли продолжила настаивать на том, что она ничего не перепутала – и введение новых санкций все же планировалось.

          Свою версию произошедшего (которой опять-таки можно верить, а можно и не верить) подробно описали главные американские газеты Washington Post и New York Times. Согласно им, Трамп в воскресенье смотрел телевизор и именно от Хейли из телевизора узнал о том, что уже решил ввести против России новые санкции. Президент рассердился, и понять его легко, поскольку ничего подобного он не решал. Во вторник официальный представитель Белого дома заявил, что слова Хейли были «минутной путаницей». За этим и последовала сакраментальная фраза постпреда при ООН: «При всем уважении, я ничего не путаю». Как отмечает WP, по факту Хейли назвала Белый дом кучкой лгунов.

          NYT, в свою очередь, отмечает, что данный факт вскрывает перекрестные схемы в администрации, когда полномочный представитель США в ООН и официальный представитель Белого дома делают ровно противоположные заявления. Свидетелем этого раздора стал теперь весь мир, и касается он не только России, но и куда более серьезных (по мнению NYT) политических процессов.

          Таким образом, уведомление о том, что санкции в ближайшее время не планируются, может оказаться таким же «пшиком», как и обещания Хейли. А может и не оказаться. Внешняя политика мировой сверхдержавы в лучшем случае напоминает стремительно меняющиеся желания беременной женщины, в худшем – поведение человека с диссоциативным расстройством идентичности.

          Кстати, диссоциативное расстройство у человека, как правило, возникает при очень серьезных эмоциональных травмах, связанных с непереносимыми переживаниями, вызванными насилием. Учитывая, что США всерьёз считают себя подвергшимися насилию в связи с «беспардонным вмешательством» России в выборы, не верить в которое – дурной тон, симптомы диссоциативного расстройства в их поведении вполне объяснимы.

          В данной ситуации партнерам и оппонентам США (и в первую очередь как раз России, на экономике которой эта смена настроений сказывается самым серьезным образом) следует ни на минуту не расслабляться и продолжать политику по дистанцированию от Вашингтона во всех чувствительных сферах.

          Решение о временном запрете Роскосмосу и Росатому заключать контракты с западными странами без политического на то решения – абсолютно логично. Пакет санкций, ограничивающих торговлю с США, который разрабатывают сейчас в Госдуме, тоже выглядит своевременно (главное, как подчеркивают многие эксперты, взвешенно подойти к списку запрещенных к ввозу лекарств; отечественная дубовая кора плохо заменяет любое из них, кроме коры американского дуба).

          Когда ты играешь с партнером в шахматы, а он без предупреждения начинает играть в «Чапаева» (детская забава, в ходе которой фигуры щелчками сбиваются с доски), остается три варианта поведения: не играть вообще, связать партнера, чтобы он словами называл свой следующий ход, или готовиться ответить на щелчок собственным ударом.

          Связать Америку невозможно. Прекратить игру – тоже, слишком многие вопросы в мире решаются в ходе взаимодействия с Вашингтоном. Остается одной рукой переставлять фигуры, а другую держать сложенной для щелчка.

          То, что санкций пока (но это не точно) не будет, – это не повод для того, чтобы приостанавливать разработку собственного санкционного закона, прекращать работу по выведению нефтегазовых и других контрактов из доллара и ослаблять политику импортозамещения во всех сферах.

          И надо понимать, что уже действующие санкции сохранятся на десятилетия независимо от политики России. «Поправка Джексона – Вэника», принятая в США из-за ограничений на выезд евреев из СССР, продолжала существовать и после открытия советских границ, и после распада СССР. Она была отменена только в 2012 году – за два года до введения новых, более жестких санкций.

          Самое главное в данной ситуации – не поддаваться эмоциям, действовать прагматично, помнить о том, что любые санкции являются обоюдоострым оружием. Как показывает практика, на длинной дистанции выигрывают скучные последовательные прагматики, а не те, кто меняет свое поведение по несколько раз за день.


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