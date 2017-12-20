Обновленный ОНФ займется 12 нацпроектами и выполнит три указания Путина

Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки?
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Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними.
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Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони.
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Администрация одной из российских школ
выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
Да
Нет
Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
В ближайшие 5 лет
В ближайшие 10-15 лет
Не раньше, чем через 50 лет
Никогда. Украина для России потеряна навсегда
В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
Да, обязательства нужно выполнять
Нет, ни при каких условиях
Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз
Да, но только при соответствующей компенсации
Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов
«Да, сделано немало за последние годы, но этого недостаточно. Люди ждут именно кардинальных изменений», – сказал Путин, обращаясь к съезду ОНФ. Новые задачи, обозначенные в его майском суперуказе, требуют масштабных государственных вложений – и значит, усиления общественного контроля. Как организовать такой контроль, и спорили эксперты ОНФ в формате «антиконференции».
В четверг рабочей площадкой для активистов, экспертов, волонтеров и «народных контролеров» ОНФ стал гигантский комплекс столичного выставочного центра «Крокус-экспо» – самый подходящий размер для того, чтобы принять более 4 тысяч человек со всей страны. И это не считая гостей – доверенных лиц президента, финалистов конкурса «Лидеры России» и целого «десанта» журналистов.
«Прямо-таки омоложение кадров», – заметил один из гостей, наблюдая за большой и шумной группой участников съезда – по виду младшекурсников или даже старшеклассников. «Молодёжка ОНФ», – пояснил на ходу человек с бейджем «организатор». Впрочем, люди с опытом явно преобладали. «Ульяновск, с завода...» – «Железногорск, Курская область. Про магнитную аномалию слыхали?», – знакомились участники.
Съезд проходил под знаком не только омоложения, но и обновления – об этом, еще до открытия говорила с журналистами сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. «Конечно, мы будем обновляться. У нас пройдет обновление центрального штаба, в наши ряды вольются новые люди. Это важно, потому что мы – как и договаривались – не должны «бронзоветь», не должны становиться чиновниками, но призваны оставаться небезразличными общественниками, независимыми от власти», – подчеркнула Тимофеева.
Перед съездом, напомнила она, стоят сложные и амбициозные задачи. Предстоит составить подробную дорожную карту, с которой потом сверяться народные контролеры, следящие – как чиновники всех уровней от федерального до районного исполняют 12 нацпроектов, заложенных в майском «суперуказе» Владимира Путина. «Чтобы, например, были дороги не к домам руководителям, а к детским садикам, чтобы строились эти садики, чтобы дети не учились в две-три смены, чтобы были квартиры для сирот. Главное, чтобы не было вранья об «отсутствии проблем», и поручения, данные президентом, исполнялись», – подчеркнула Тимофеева.
«Народный фронт дает возможность людям, простым гражданам нашей страны, искать решения проблем, и самое главное – влиять на окружающую их жизнь...
Поэтому мы контролируем президентские указы и поручения от Калининграда до Чукотки, от Таймыра до Кавказа и Крыма, – говорил уже с трибуны съезда руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. – За последние годы силами фронта, вашими силами закрыто и ликвидировано более 10 тысяч свалок, отремонтировано более 9 тысяч участков дорог, устранено нарушений в госзакупках на 290 млрд рублей».
Впереди новые цели. В «суперуказе» заложена «сложнейшая задача по изменению жизни наших территорий», напомнила тысячам собравшихся Ольга Тимофеева. «12 направлений – стратегических площадок, на которых мы будем с вами сегодня работать», – подчеркнула она. Анисимов напомнил – совсем недавно Владимир Путин подписал поручение, в котором определил дальнейший мониторинг Народным фронтом «майского указа».
«Опросы, рейтинги, мониторинг, выезды на место, да просто – сообщения через мобильное приложение», – перечислила Тимофеева. Форматы работы понятны, определить содержание – таким была задача участников съезда.
После приветствия, главный зал, напоминавший по форме и размерам римский амфитеатр, был отдан под антиконференцию. Современный лексикон, и без того обновляющийся каждый день, благодаря съезду ОНФ пополнился эти новым термином. «Мы привыкли к формату конференции – с выступающими, докладами и так далее. Название «антиконференция» говорит о том, что это будет прямо противоположный формат: мобильное общение по принципу «равные среди равных», – объяснила Ольга Тимофеева газете ВЗГЛЯД в канун открытия съезда. Такое вовлечение простых активистов в процесс, и должно сделать более точной и детальной упомянутую руководителями ОНФ дорожную карту.
На площадке амфитеатра разместили стойки с надписями «наука», «экология», «здравоохранение», «цифровая экономика» и т.д. На одной из сторон были перечислены цели и задачи того или иного нацпроекта, на другой были вывешены два чистых листа – один с шапкой «приоритеты», другой – с заголовком «народный контроль». Возле них собирались участники съезда – эксперты Фронта.
Со стороны антиконференция напоминала «мозговой штурм» игры «Что? Где? Когда?», или, что ближе к сути, бурную летучку на заводе. На каждый брэйнсторм давали по 15 минут. Споры разгорались нешуточные.
По их итогам, например, на стойке «Производительность труда и поддержка занятости» в графе «Приоритеты» появлялись записи (зеленым фломастером) «Эффективность работы службы занятости», а в соседней графе – красным: «Мониторинг того, как идет модернизация служб занятости». Модератор секции «Цифровая экономика» выводил красным фломастером возможную будущую задачу активистов «на территориях»: «Анализ экономической эффективности перехода на импортное программное обеспечение».
О том, что уже удалось сформулировать, газете ВЗГЛЯД рассказал модератор экологической секции, федеральный эксперт Москвы и Мособласти Сергей Мосоликов. «Чтобы проводить мониторинг отходов, создана территориальная схема по обращению с ними. Также мы хотим предложить ввести закон о создании межрегиональных территориальных схем, который решит проблему с отходами в федеральных городах и на Байкальской природной территории», – перечислил собеседник.
Между 15-минутными обсуждениями происходили прямые включения с каждой из площадок. «Здесь уже 15 листов исписаны предложениями экспертов», – рапортовали с площадки «Здравоохранение». «Опросы населения, рейды, разборы конкретных случаев. Цель – проверить, обернулись ли в реальность инициативы президента по повышению доступности и качества медицинской помощи», – указала эксперт ОНФ, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Параллельно с работой тематических площадок проходил заявленный в начале съезда процесс обновления руководства Фронта. Стало больше задач – расширился и состав штаба, он увеличен с 57 до 68 человек. Число сопредседателей увеличилось с трех до пяти.
Здравоохранение обозначено президентом в качестве одного из ключевых нацпроектов – и сопредседателем штаба стал выдающийся врач, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В состав штаба вошли руководитель ключевого проекта последнего времени – «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров. На повестке дня цифровая экономика и обеспечение информационной «связности» страны – и в состав штаба включена ведущий предствитель IT-отрасли Наталья Касперская.
«Новые сопредседатели ОНФ – это члены команды президента, которые были сопредседателями его избирательного штаба либо доверенными лицами.
По сути, все новые сопредседатели штаба представляют сферы жизни общества, которые напрямую связаны с национальными проектами», – заметил в беседе с коллегами из ТАСС политолог Павел Данилин. Действительно, включенные в Центральный штаб, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, возглавляли избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах. А доктор Рошаль и ответственный секретарь «Поискового движения» Елена Цунаева были доверенными лицами Путина во время той же кампании.
В новом облике ЦШ любопытно и то, что если ранее почти половина его членов была действующими политиками, то теперь подавляющее большинство – деятели социальной сферы, которой уделено такое внимание в майском «суперуказе» президента: здравоохранение, культура, образование. Та же Елена Шмелева, заметим, – руководитель детского образовательного центра «Сирус», созданного по инициативе Путина.
Глава государства и лидер Народного фронта, прибыв на съезд, пообщался с представителями обновленного Центрального штаба, а затем выступил перед тысячами делегатов и гостей.
Доктор Рошаль обратился к Владимиру Путину с тремя просьбами для ОНФ. Первая – «раза два в год», по возможности, встречаться с представителями ЦШ, вторая – проводить ежегодную коррекцию нацпроектов и планов их реализации (с учетом мнения граждан), и третья – учитывать позицию ОНФ, когда на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам будут утверждаться промежуточные и итоговые результаты.
«Мы все же «народное око». Мы имеем возможность говорить напрямую вам правду,
и не только про хорошее, но и про плохое», – сказал Рошаль на встрече с президентом.
С тремя просьбами Рошаля «рифмуются» три задачи, которые Владимир Путин поставил ОНФ в своем выступлении, закрывавшем съезд.
Кардинальные изменения, обозначенные в «суперуказе», и требующие «масштабных, в том числе и государственных, вливаний, денежных средств», требуют и широкого общественного контроля, указал глава государства. «Это можно будет сделать только с вашим участием. Поэтому я вас призываю продолжить ту работу, которую вы делали раньше, а это значит контроль за деятельностью органов власти». Это первая задача.
Во-вторых, президент призвал «поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно». «Поэтому второе направление – это поддержка государства», – указал Путин.
«И третье – прямое участие, ваше участие в выработке прежде всего приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне», – сказал президент.
Контроль, поддержка и участие – «без этих направлений сделать будет ничего невозможно, – подчеркнул президент. – Я вас призываю самым активным образом включиться в эту работу».