Обновленный ОНФ займется 12 нацпроектами и выполнит три указания Путина

«Да, сделано немало за последние годы, но этого недостаточно. Люди ждут именно кардинальных изменений», – сказал Путин, обращаясь к съезду ОНФ. Новые задачи, обозначенные в его майском суперуказе, требуют масштабных государственных вложений – и значит, усиления общественного контроля. Как организовать такой контроль, и спорили эксперты ОНФ в формате «антиконференции».

В четверг рабочей площадкой для активистов, экспертов, волонтеров и «народных контролеров» ОНФ стал гигантский комплекс столичного выставочного центра «Крокус-экспо» – самый подходящий размер для того, чтобы принять более 4 тысяч человек со всей страны. И это не считая гостей – доверенных лиц президента, финалистов конкурса «Лидеры России» и целого «десанта» журналистов.

«Прямо-таки омоложение кадров», – заметил один из гостей, наблюдая за большой и шумной группой участников съезда – по виду младшекурсников или даже старшеклассников. «Молодёжка ОНФ», – пояснил на ходу человек с бейджем «организатор». Впрочем, люди с опытом явно преобладали. «Ульяновск, с завода...» – «Железногорск, Курская область. Про магнитную аномалию слыхали?», – знакомились участники.

Съезд проходил под знаком не только омоложения, но и обновления – об этом, еще до открытия говорила с журналистами сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. «Конечно, мы будем обновляться. У нас пройдет обновление центрального штаба, в наши ряды вольются новые люди. Это важно, потому что мы – как и договаривались – не должны «бронзоветь», не должны становиться чиновниками, но призваны оставаться небезразличными общественниками, независимыми от власти», – подчеркнула Тимофеева.

Перед съездом, напомнила она, стоят сложные и амбициозные задачи. Предстоит составить подробную дорожную карту, с которой потом сверяться народные контролеры, следящие – как чиновники всех уровней от федерального до районного исполняют 12 нацпроектов, заложенных в майском «суперуказе» Владимира Путина. «Чтобы, например, были дороги не к домам руководителям, а к детским садикам, чтобы строились эти садики, чтобы дети не учились в две-три смены, чтобы были квартиры для сирот. Главное, чтобы не было вранья об «отсутствии проблем», и поручения, данные президентом, исполнялись», – подчеркнула Тимофеева.

«Народный фронт дает возможность людям, простым гражданам нашей страны, искать решения проблем, и самое главное – влиять на окружающую их жизнь...

Поэтому мы контролируем президентские указы и поручения от Калининграда до Чукотки, от Таймыра до Кавказа и Крыма, – говорил уже с трибуны съезда руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. – За последние годы силами фронта, вашими силами закрыто и ликвидировано более 10 тысяч свалок, отремонтировано более 9 тысяч участков дорог, устранено нарушений в госзакупках на 290 млрд рублей».

Впереди новые цели. В «суперуказе» заложена «сложнейшая задача по изменению жизни наших территорий», напомнила тысячам собравшихся Ольга Тимофеева. «12 направлений – стратегических площадок, на которых мы будем с вами сегодня работать», – подчеркнула она. Анисимов напомнил – совсем недавно Владимир Путин подписал поручение, в котором определил дальнейший мониторинг Народным фронтом «майского указа».

«Опросы, рейтинги, мониторинг, выезды на место, да просто – сообщения через мобильное приложение», – перечислила Тимофеева. Форматы работы понятны, определить содержание – таким была задача участников съезда.

После приветствия, главный зал, напоминавший по форме и размерам римский амфитеатр, был отдан под антиконференцию. Современный лексикон, и без того обновляющийся каждый день, благодаря съезду ОНФ пополнился эти новым термином. «Мы привыкли к формату конференции – с выступающими, докладами и так далее. Название «антиконференция» говорит о том, что это будет прямо противоположный формат: мобильное общение по принципу «равные среди равных», – объяснила Ольга Тимофеева газете ВЗГЛЯД в канун открытия съезда. Такое вовлечение простых активистов в процесс, и должно сделать более точной и детальной упомянутую руководителями ОНФ дорожную карту.

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На площадке амфитеатра разместили стойки с надписями «наука», «экология», «здравоохранение», «цифровая экономика» и т.д. На одной из сторон были перечислены цели и задачи того или иного нацпроекта, на другой были вывешены два чистых листа – один с шапкой «приоритеты», другой – с заголовком «народный контроль». Возле них собирались участники съезда – эксперты Фронта.

Со стороны антиконференция напоминала «мозговой штурм» игры «Что? Где? Когда?», или, что ближе к сути, бурную летучку на заводе. На каждый брэйнсторм давали по 15 минут. Споры разгорались нешуточные.

По их итогам, например, на стойке «Производительность труда и поддержка занятости» в графе «Приоритеты» появлялись записи (зеленым фломастером) «Эффективность работы службы занятости», а в соседней графе – красным: «Мониторинг того, как идет модернизация служб занятости». Модератор секции «Цифровая экономика» выводил красным фломастером возможную будущую задачу активистов «на территориях»: «Анализ экономической эффективности перехода на импортное программное обеспечение».

О том, что уже удалось сформулировать, газете ВЗГЛЯД рассказал модератор экологической секции, федеральный эксперт Москвы и Мособласти Сергей Мосоликов. «Чтобы проводить мониторинг отходов, создана территориальная схема по обращению с ними. Также мы хотим предложить ввести закон о создании межрегиональных территориальных схем, который решит проблему с отходами в федеральных городах и на Байкальской природной территории», – перечислил собеседник.

Между 15-минутными обсуждениями происходили прямые включения с каждой из площадок. «Здесь уже 15 листов исписаны предложениями экспертов», – рапортовали с площадки «Здравоохранение». «Опросы населения, рейды, разборы конкретных случаев. Цель – проверить, обернулись ли в реальность инициативы президента по повышению доступности и качества медицинской помощи», – указала эксперт ОНФ, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

Параллельно с работой тематических площадок проходил заявленный в начале съезда процесс обновления руководства Фронта. Стало больше задач – расширился и состав штаба, он увеличен с 57 до 68 человек. Число сопредседателей увеличилось с трех до пяти.

Здравоохранение обозначено президентом в качестве одного из ключевых нацпроектов – и сопредседателем штаба стал выдающийся врач, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В состав штаба вошли руководитель ключевого проекта последнего времени – «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров. На повестке дня цифровая экономика и обеспечение информационной «связности» страны – и в состав штаба включена ведущий предствитель IT-отрасли Наталья Касперская.

«Новые сопредседатели ОНФ – это члены команды президента, которые были сопредседателями его избирательного штаба либо доверенными лицами.

По сути, все новые сопредседатели штаба представляют сферы жизни общества, которые напрямую связаны с национальными проектами», – заметил в беседе с коллегами из ТАСС политолог Павел Данилин. Действительно, включенные в Центральный штаб, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, возглавляли избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах. А доктор Рошаль и ответственный секретарь «Поискового движения» Елена Цунаева были доверенными лицами Путина во время той же кампании.

В новом облике ЦШ любопытно и то, что если ранее почти половина его членов была действующими политиками, то теперь подавляющее большинство – деятели социальной сферы, которой уделено такое внимание в майском «суперуказе» президента: здравоохранение, культура, образование. Та же Елена Шмелева, заметим, – руководитель детского образовательного центра «Сирус», созданного по инициативе Путина.

Глава государства и лидер Народного фронта, прибыв на съезд, пообщался с представителями обновленного Центрального штаба, а затем выступил перед тысячами делегатов и гостей.

Доктор Рошаль обратился к Владимиру Путину с тремя просьбами для ОНФ. Первая – «раза два в год», по возможности, встречаться с представителями ЦШ, вторая – проводить ежегодную коррекцию нацпроектов и планов их реализации (с учетом мнения граждан), и третья – учитывать позицию ОНФ, когда на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам будут утверждаться промежуточные и итоговые результаты.

«Мы все же «народное око». Мы имеем возможность говорить напрямую вам правду,

и не только про хорошее, но и про плохое», – сказал Рошаль на встрече с президентом.

С тремя просьбами Рошаля «рифмуются» три задачи, которые Владимир Путин поставил ОНФ в своем выступлении, закрывавшем съезд.

Кардинальные изменения, обозначенные в «суперуказе», и требующие «масштабных, в том числе и государственных, вливаний, денежных средств», требуют и широкого общественного контроля, указал глава государства. «Это можно будет сделать только с вашим участием. Поэтому я вас призываю продолжить ту работу, которую вы делали раньше, а это значит контроль за деятельностью органов власти». Это первая задача.

Во-вторых, президент призвал «поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно». «Поэтому второе направление – это поддержка государства», – указал Путин.

«И третье – прямое участие, ваше участие в выработке прежде всего приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне», – сказал президент.

Контроль, поддержка и участие – «без этих направлений сделать будет ничего невозможно, – подчеркнул президент. – Я вас призываю самым активным образом включиться в эту работу».