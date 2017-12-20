Обновленный ОНФ займется 12 нацпроектами и выполнит три указания Путина

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...

Как буква «Ё» разделила российское общество

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
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Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
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        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Обновленный ОНФ займется 12 нацпроектами и выполнит три указания Путина

          Путин призвал ОНФ продолжать контролировать деятельность чиновников   29 ноября 2018, 19:40
          Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Да, сделано немало за последние годы, но этого недостаточно. Люди ждут именно кардинальных изменений», – сказал Путин, обращаясь к съезду ОНФ. Новые задачи, обозначенные в его майском суперуказе, требуют масштабных государственных вложений – и значит, усиления общественного контроля. Как организовать такой контроль, и спорили эксперты ОНФ в формате «антиконференции».

          В четверг рабочей площадкой для активистов, экспертов, волонтеров и «народных контролеров» ОНФ стал гигантский комплекс столичного выставочного центра «Крокус-экспо» – самый подходящий размер для того, чтобы принять более 4 тысяч человек со всей страны. И это не считая гостей – доверенных лиц президента, финалистов конкурса «Лидеры России» и целого «десанта» журналистов.

          «Прямо-таки омоложение кадров», – заметил один из гостей, наблюдая за большой и шумной группой участников съезда – по виду младшекурсников или даже старшеклассников. «Молодёжка ОНФ», – пояснил на ходу человек с бейджем «организатор». Впрочем, люди с опытом явно преобладали. «Ульяновск, с завода...» – «Железногорск, Курская область. Про магнитную аномалию слыхали?», – знакомились участники.

          Съезд проходил под знаком не только омоложения, но и обновления – об этом, еще до открытия говорила с журналистами сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. «Конечно, мы будем обновляться. У нас пройдет обновление центрального штаба, в наши ряды вольются новые люди. Это важно, потому что мы – как и договаривались – не должны «бронзоветь», не должны становиться чиновниками, но призваны оставаться небезразличными общественниками, независимыми от власти», – подчеркнула Тимофеева.

          Перед съездом, напомнила она, стоят сложные и амбициозные задачи. Предстоит составить подробную дорожную карту, с которой потом сверяться народные контролеры, следящие – как чиновники всех уровней от федерального до районного исполняют 12 нацпроектов, заложенных в майском «суперуказе» Владимира Путина. «Чтобы, например, были дороги не к домам руководителям, а к детским садикам, чтобы строились эти садики, чтобы дети не учились в две-три смены, чтобы были квартиры для сирот. Главное, чтобы не было вранья об «отсутствии проблем», и поручения, данные президентом, исполнялись», – подчеркнула Тимофеева.

          «Народный фронт дает возможность людям, простым гражданам нашей страны, искать решения проблем, и самое главное – влиять на окружающую их жизнь...

          Поэтому мы контролируем президентские указы и поручения от Калининграда до Чукотки, от Таймыра до Кавказа и Крыма, – говорил уже с трибуны съезда руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. – За последние годы силами фронта, вашими силами закрыто и ликвидировано более 10 тысяч свалок, отремонтировано более 9 тысяч участков дорог, устранено нарушений в госзакупках на 290 млрд рублей».

          Впереди новые цели. В «суперуказе» заложена «сложнейшая задача по изменению жизни наших территорий», напомнила тысячам собравшихся Ольга Тимофеева. «12 направлений – стратегических площадок, на которых мы будем с вами сегодня работать», – подчеркнула она. Анисимов напомнил – совсем недавно Владимир Путин подписал поручение, в котором определил дальнейший мониторинг Народным фронтом «майского указа».

          «Опросы, рейтинги, мониторинг, выезды на место, да просто – сообщения через мобильное приложение», – перечислила Тимофеева. Форматы работы понятны, определить содержание – таким была задача участников съезда.

          После приветствия, главный зал, напоминавший по форме и размерам римский амфитеатр, был отдан под антиконференцию. Современный лексикон, и без того обновляющийся каждый день, благодаря съезду ОНФ пополнился эти новым термином.  «Мы привыкли к формату конференции – с выступающими, докладами и так далее. Название «антиконференция» говорит о том, что это будет прямо противоположный формат: мобильное общение по принципу «равные среди равных», – объяснила Ольга Тимофеева газете ВЗГЛЯД  в канун открытия съезда. Такое вовлечение простых активистов в процесс, и должно сделать более точной и детальной упомянутую руководителями ОНФ дорожную карту.

          На площадке амфитеатра разместили стойки с надписями «наука», «экология», «здравоохранение», «цифровая экономика» и т.д. На одной из сторон были перечислены цели и задачи того или иного нацпроекта, на другой были вывешены два чистых листа – один с шапкой «приоритеты», другой – с заголовком «народный контроль». Возле них собирались участники съезда – эксперты Фронта.

          Со стороны антиконференция напоминала «мозговой штурм» игры «Что? Где? Когда?», или, что ближе к сути, бурную летучку на заводе. На каждый брэйнсторм давали по 15 минут. Споры разгорались нешуточные.

          По их итогам, например, на стойке «Производительность труда и поддержка занятости» в графе «Приоритеты» появлялись записи (зеленым фломастером) «Эффективность работы службы занятости», а в соседней графе – красным: «Мониторинг того, как идет модернизация служб занятости». Модератор секции «Цифровая экономика» выводил красным фломастером возможную будущую задачу активистов «на территориях»: «Анализ экономической эффективности перехода на импортное программное обеспечение».

          О том, что уже удалось сформулировать, газете ВЗГЛЯД рассказал модератор экологической секции, федеральный эксперт Москвы и Мособласти Сергей Мосоликов. «Чтобы проводить мониторинг отходов, создана территориальная схема по обращению с ними. Также мы хотим предложить ввести закон о создании межрегиональных территориальных схем, который решит проблему с отходами в федеральных городах и на Байкальской природной территории», – перечислил собеседник.

          Между 15-минутными обсуждениями происходили прямые включения с каждой из площадок. «Здесь уже 15 листов исписаны предложениями экспертов», – рапортовали с площадки «Здравоохранение». «Опросы населения, рейды, разборы конкретных случаев. Цель – проверить, обернулись ли в реальность инициативы президента по повышению доступности и качества медицинской помощи», – указала эксперт ОНФ, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

          Параллельно с работой тематических площадок проходил заявленный в начале съезда процесс обновления руководства Фронта. Стало больше задач – расширился и состав штаба, он увеличен с 57 до 68 человек. Число сопредседателей увеличилось с трех до пяти.

          Здравоохранение обозначено президентом в качестве одного из ключевых нацпроектов – и сопредседателем штаба стал выдающийся врач, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В состав штаба вошли руководитель ключевого проекта последнего времени – «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров. На повестке дня цифровая экономика и обеспечение информационной «связности» страны – и в состав штаба включена ведущий предствитель IT-отрасли Наталья Касперская.

          «Новые сопредседатели ОНФ – это члены команды президента, которые были сопредседателями его избирательного штаба либо доверенными лицами.

          По сути, все новые сопредседатели штаба представляют сферы жизни общества, которые напрямую связаны с национальными проектами», – заметил в беседе с коллегами из ТАСС политолог Павел Данилин. Действительно, включенные в Центральный штаб, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, возглавляли избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах. А доктор Рошаль и ответственный секретарь «Поискового движения» Елена Цунаева были доверенными лицами Путина во время той же кампании.

          В новом облике ЦШ любопытно и то, что если ранее почти половина его членов была действующими политиками, то теперь подавляющее большинство – деятели социальной сферы, которой уделено такое внимание в майском «суперуказе» президента: здравоохранение, культура, образование. Та же Елена Шмелева, заметим, – руководитель детского образовательного центра «Сирус», созданного по инициативе Путина.

          Глава государства и лидер Народного фронта, прибыв на съезд, пообщался с представителями обновленного Центрального штаба, а затем выступил перед тысячами делегатов и гостей.

          Доктор Рошаль обратился к Владимиру Путину с тремя просьбами для ОНФ. Первая – «раза два в год», по возможности, встречаться с представителями ЦШ, вторая – проводить ежегодную коррекцию нацпроектов и планов их реализации (с учетом мнения граждан), и третья – учитывать позицию ОНФ, когда на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам будут утверждаться промежуточные и итоговые результаты.

           «Мы все же «народное око». Мы имеем возможность говорить напрямую вам правду,

          и не только про хорошее, но и про плохое», – сказал Рошаль на встрече с президентом.

          С тремя просьбами Рошаля «рифмуются» три задачи, которые Владимир Путин поставил ОНФ в своем выступлении, закрывавшем съезд.

          Кардинальные изменения, обозначенные в «суперуказе», и требующие «масштабных, в том числе и государственных, вливаний, денежных средств», требуют и широкого общественного контроля, указал глава государства. «Это можно будет сделать только с вашим участием. Поэтому я вас призываю продолжить ту работу, которую вы делали раньше, а это значит контроль за деятельностью органов власти». Это первая задача.

          Во-вторых, президент призвал «поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно». «Поэтому второе направление – это поддержка государства», – указал Путин.

          «И третье – прямое участие, ваше участие в выработке прежде всего приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне», – сказал президент.

          Контроль, поддержка и участие – «без этих направлений сделать будет ничего невозможно, – подчеркнул президент. – Я вас призываю самым активным образом включиться в эту работу».


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