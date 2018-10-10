Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше

«К отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена. Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин. Он обещает, что жизнь в республике станет лучше. Но за счет чего?

Выборы нового главы Донецкой народной республики пройдут уже через месяц – 11 ноября. В конце минувшей недели ЦИК ДНР завершил регистрацию кандидатов, всего их пятеро: руководитель Музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев, замминистра образования ДНР Владимир Медведев, врио главы ДНР Денис Пушилин, бывший мэр Горловки Роман Храменков и судья «народного трибунала» Елена Шишкина.

За исключением Дениса Пушилина – одного из наиболее узнаваемых героев «русской весны», возглавившего республику после убийства Александра Захарченко, эти люди малоизвестны не только в России, но и в самой ДНР. Более-менее узнаваемому кандидату – лидеру партии «Новороссия» и бывшему «народному губернатору Донбасса» Павлу Губареву – ЦИК ДНР в регистрации отказал, и теперь победа Пушилина выглядит практически предрешенной.

О том, как теперь изменится жизнь в ДНР, какие проблемы считаются первоочередными и что из наследства Александра Захарченко необходимо сохранить при любых раскладах, постоянный автор газеты ВЗГЛЯД Андрей Бабицкий поговорил с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики.

ВЗГЛЯД: Денис Владимирович, в одном из своих интервью вы сказали, что приняли осознанное решение не надевать военную форму, хотя могли бы при необходимости вспомнить свою военно-учетную специальность. Означает ли это, что вы отдаете приоритет обустройству гражданской сферы? Не скажется ли такое предпочтение на обороноспособности республики? Я слышал подобные опасения, да и вы, наверное, тоже.

Денис Пушилин: Я глубоко убежден в том, что за определенные сферы должны отвечать специалисты. Что же касается обороноспособности, у меня есть доступ ко всей необходимой информации и документации, я могу оценить все, что стоит у нас сейчас на вооружении – количество, структуру, саму выстроенную модель обороны. Я спокоен и могу заверить наших граждан: с этим у нас все в порядке. Специалистов достаточно, они предпринимают все необходимые действия для того, чтобы прикрыть все рубежи. И я скажу так: не стоит мешать им выполнять свою работу. Учить их чему-то нет никакой нужды.

Опасаться следует только провокаций на линии соприкосновения. К отражению же серьезных угроз армия республики вполне подготовлена.

Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам. И я считаю важным концентрировать свое внимание именно на них. Собственно, этой линии я придерживаюсь с 2014 года. И ситуация в своих базовых, опорных элементах принципиально не изменилась, хотя, конечно, в целом жизнь стала более системной и продуманной. Можно сказать, что мы начинаем новый этап государственного строительства.

ВЗГЛЯД: Я делал интервью с исполняющим обязанности министра доходов и сборов. Судя по тем задачам, которые перед ним поставлены, его можно назвать главой ликвидационной комиссии. Он намерен избавиться от органов дознания, которые были в министерстве, силовых структур, непрофильных активов. Ведомство уже не будет субъектом хозяйственной деятельности. Это глобальное решение, которое может изменить всю систему функционирования экономики ДНР. Почему вы посчитали необходимым его принять?

Д. П.: На каком-то этапе министерство трансформировалось в монстра. Это уже было не ведомство, отвечающее за сбор налогов, а циклопическая структура, имевшая неограниченные полномочия – и в плане принятия самых разных решений, не относящихся к ее ведению, и в плане возможностей подобные решения реализовывать. Это неправильно. Институций с неограниченным мандатом в республике быть не должно.

Это неприемлемо для любого государства, поскольку концентрация безграничных властных ресурсов в одних руках чревата гигантскими злоупотреблениями.

По разным направлениям в экономике мы столкнулись буквально с катастрофической ситуацией. И это однозначно недопустимо – в будущем у нас ничего подобного уже не будет.

Но я не стал бы говорить о ликвидационной комиссии. Нынешний исполняющий обязанности министра доходов и сборов не расформировывает министерство, а возвращает ему, если можно так выразиться, человеческий облик. Ведомство должно отвечать только за круг вопросов, соответствующих его функционалу. От лишнего надо избавиться, ужаться до пределов нормы – ни больше, ни меньше.

ВЗГЛЯД: Скорость депопуляции в ДНР даже выше, чем темпы оттока населения с Украины. Какие меры следует предпринять, чтобы не допустить стремительного бегства людей из республики? Имеются в виду как экономические меры, которые, наверное, являются ключевыми, так и политические.

Д. П.: Я бы не стал делать такие категоричные выводы, сравнивая темпы депопуляции у нас и на Украине. Это все очень условно. Я видел статистические данные, о которых вы говорите, и они дают возможность для самых разных интерпретаций. Но у этой проблемы есть действительно очень важное измерение, на котором я бы сконцентрировал внимание. Это отток специалистов. Это нас по-настоящему беспокоит.

Единственная возможность сделать так, чтобы люди с хорошей образовательной базой и с большим практическим опытом не покидали республику, а, наоборот, приезжали сюда – создать привлекательные для них условия. Это целый комплекс мер, который должен включать в себя, конечно же, и повышение заработной платы, и предоставление жилья. Есть целый ряд других мотивационных составляющих, которые можно будет задействовать. В этом один из ключей к развитию нашей экономики.

Все наши шаги направлены на улучшение деловой среды. У нас может и должно быть лучше. Будет лучше.

ВЗГЛЯД: В Луганской народной республике уже объявлено о повышении пенсий и зарплат бюджетникам. ДНР запаздывает?

Д. П.: Мы стараемся все действия синхронизировать с Луганской народной республикой. Мы уже обговаривали это повышение с коллегой из ЛНР. Оно произойдет у нас и у них примерно в одних и тех же числах. Мы просто не стали объявлять, поскольку считаем, что следует делать акценты на свершившихся фактах.

ВЗГЛЯД: Сейчас много говорят об ошибках, допущенных в предыдущий период. О них мы узнаем каждый день все больше. А чего республике удалось добиться за прошедшие четыре года? И что из наследства, оставленного Александром Захарченко, вы считаете необходимым сохранить и развивать в будущем?

Д. П.: В первую очередь благодаря Александру Захарченко республика вообще есть. На разных этапах ситуацию буквально вытягивали его личные волевые качества. В тех ошибках, которые сейчас выявляются, о которых много говорят и пишут, Александра Владимировича винить неправомерно. Они относятся к специальным аспектам экономики, которую настраивали под себя люди, пользовавшиеся добрым именем главы республики. И надо понимать, что делалось это все за его спиной.

И давайте посмотрим на то, что, несмотря на все перекосы, год за годом республика все больше становилась полноценным государством, которое может обеспечить безопасность и базовые потребности граждан. Не в той мере, конечно, в какой хотелось бы, но ресурсы сильно сужают возможности.

Давайте вспомним 2014 год, и станет ясно, как далеко мы ушли от ситуации, когда вместо государства у нас была территория без систем управления и привычных нам сегодня структур повседневности. Те проблемы, которые Александру Владимировичу приходилось решать на ранних этапах, очень отличались от тех, с которыми он сталкивался в 2015-м, 2016-м и последующих годах. И он умел перестраиваться в соответствии с требованиями времени.

Очень важным в понимании политической линии Захарченко является сознательное сохранение им элемента социального государства. Это его заслуга, пример волевого решения. Было понятно, что мы не в состоянии повышать пенсии и зарплаты такими темпами, которыми хотелось бы. Удержание коммунальных платежей на низком довоенном уровне, чтобы люди могли выживать в не самых благоприятных условиях, стало ключевым элементом общественной конструкции. Это один из состоявшихся моментов реализации идеи социального государства, о необходимости строительства которого Александр Владимирович много говорил.

ВЗГЛЯД: Не могу не спросить о том, о чем много говорят граждане республики. ЦИК не зарегистрировал Павла Губарева кандидатом на должность главы республики. Есть такое довольно популярное мнение, что вы таким образом решили устранить конкурента.

Д. П.: В мои должностные обязанности не входит давать рекомендации ЦИК, кого регистрировать, а кого нет. Насколько я знаю, члены комиссии обосновали свое решение и предоставили все необходимые доказательства того, что иной вердикт был невозможен. Но если кому-то кажется, что это несправедливо, то решение можно опротестовать в судебном порядке. Перед законом все равны.

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ВЗГЛЯД: Последний вопрос. Денис Владимирович, кто ваш любимый писатель?

Д. П.: Это прозвучит банально, но все-таки Александр Сергеевич Пушкин. Но в последнее время почему-то возникла необходимость перечитать «Героя нашего времени» Лермонтова. И я был удивлен тем, что события и герои развернулись в каком-то совершенно новом ракурсе. Не как в юности. Классика была и остается невероятно современной. И в этом ее сила.