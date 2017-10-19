В США потеряли контроль над санкционным принтером

В тактическом плане от новых санкций США в отношении России не будет негативных последствий. Но продолжая подобную политику, США больше не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве. Так в Москве отреагировали на расширение американским минфином черного списка, куда включены российские компании и чиновники. Тем не менее в Вашингтоне останавливаться, судя по всему, не намерены.

Расширение США антироссийских санкций не нанесет серьезного вреда экономике России. Это показала практика политики санкций США и стран Евросоюза в отношении России на протяжении последних лет.

Как заявил первый зампред думского комитета по экономической политике и промышленности, первый вице-президент объединения «СоюзМаш России» Владимир Гутенев, в тактическом плане негативных последствий от новых санкций нет. «Оппоненты России должны понимать, что такими мерами вряд ли можно добиться смены нашего курса», – сказал Гутенев в разговоре с ТАСС.

О расширении санкций стало известно в пятницу вечером. К уже существующему черному списку (американским гражданам и юрлицам запрещено вести дела с «фигурантами» этого списка) добавили несколько российских компаний и чиновников. Как пояснили в минфине США, ограничения приняты «в связи с конфликтом на Украине, а также оккупацией Россией Крыма».

В дополнительном списке, в котором 21 человек, оказался замминистра энергетики России Андрей Черезов, глава Севастополя Дмитрий Овсянников, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак и глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка. Расширение ограничительных мер затронуло в том числе тех, кто был причастен к поставке газовых турбин производства Siemens для тепловых электростанций в Крыму. Якобы Черезов и Грабчак в качестве «должностных лиц правительства Российской Федерации» курировали поставку этих турбин. Упомянутые в списке персоналии несут «ответственность или же участвуют (прямо или косвенно) в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности и стабильности, суверенитета Украины».

Помимо россиян в список включили представителей республиканских правительств самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Их «наказали» за использование находящихся на территории республик украинских предприятий, эксплуатацию шахт и сделки по продаже угля (американцы считают, что тем самым украинская экономика несла убытки).

В перечень юридических лиц вошли Doncoaltrade, ООО «Евро-Полис», «Инстар-лоджистикс», «Газ-Альянс», внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», «Силовые машины» (входит в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования), ООО «Угольные технологии», АО «ВАД» и ЗАО «Внешторгсервис». Также были уточнены санкции по 12 компаниям, связанным с «Сургутнефтегазом», который находится в санкционном списке с 2014 года.

В заявлении американского минфина подчеркивается, что таким образом сохраняется давление на Россию и ограничения будут действовать до тех пор, пока Москва «не выполнит своих обязательств в рамках минских соглашений». «Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

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В министерстве иностранных дел России назвали расширение санкционного списка очередной попыткой оказать давление по надуманному предлогу. «В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов», – заявили в МИД.

Санкционную кампанию давно пора признать бессмысленной, добавили в министерстве, предупредив, что она «обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса» и продолжением такой политики США «не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине».

Впрочем, «рвать экономические и прочие связи с Россией» – право Вашингтона, но Москва оставляет за собой право на адекватный ответ, заверили в МИД.

Реальный ответ на санкции с российской стороны Гутенев видит в «повышении эффективности собственной экономики, создании более благоприятных условий для бизнеса и улучшении в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты».

Дмитрий Овсянников с иронией отреагировал на попадание в список, передав через Instagram привет от всех севастопольцев президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев отметил, что, судя по количеству принятых в последнее время решений, американский «санкционный принтер» взбесился и данная политика приобрела «хаотичный характер». Коллега Косачева по нижней палате – глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий – назвал новые санкции очередным деструктивным шагом и тоже пообещал не оставить их без ответа.

Добавим, что на следующей неделе американский минфин при участии госдепа и разведслужб собирается представить Конгрессу два доклада о России. В первый войдет список «наиболее значительных высокопоставленных политических фигур и олигархов» и «полугосударственных компаний» – так называемый кремлевский доклад. А во втором будут перечислены потенциальные последствия расширения санкций США «на государственный долг России и полный спектр деривативов». Оба доклада могут стать основной для новых санкций.