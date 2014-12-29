Уникальный бомбардировщик Ту-160 возродится с новыми возможностями

Первый полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М стал знаковым событием не только для ВВС, но и для завода-производителя. Еще несколько лет назад возрождение производства этих уникальных машин – да еще на новом технологическом уровне – было далеко не очевидным. Но теперь многое изменилось.

«Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады». Так президент Путин оценил возможности нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М «Петр Дейнекин». Эта машина – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире в своем классе.

Накануне глава государства, напомним, посетил Казанский авиационный завод (КАЗ) им. Горбунова. Новый Ту-160М подняли в воздух в присутствии Путина. «Красавец!» – оценил полет глава государства, особо отметив, что машина быстро набрала высоту.

«Приоткрою небольшую тайну»

Попутно президент рассказал и об истоках идеи о модернизации парка подобных машин.

«Что касается самолета самого, его модернизации, я вам приоткрою небольшую тайну: мы же начали применять его, для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять. Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе», – сказал президент.

Важные технологии удалось сохранить и развить благодаря президенту и объявленной им линии на восстановление обороноспособности страны, подчеркивает экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. «Президент очень много сделал для такого восстановления», – сказал Горбенко газете ВЗГЛЯД. Так, в частности, еще в 2013 году президент дал указание направить на полное техническое переоснащение боевой авиации почти четверть финансирования гособоронзаказа – около 5 трлн руб.

Особое место в этой модернизации занимают как раз самолеты Ту-160 – стратегические ракетоносцы, носители ядерного оружия (по натовской классификации – «Блэкджек», или «Белый лебедь», как его называют российские летчики).

Результат политики восстановления обороноспособности

Решение возобновить работы по производству и модернизации Ту-160 было объявлено еще в 2015 году. 16 ноября 2017 года новый самолет Ту-160М был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. На прошлой неделе этот самолет проводил испытательные полеты. Таким образом, завод, созданный еще в 1932 году, подтвердил свое реноме одного из ведущих авиапредприятий России. Но так, увы, было не всегда.

После распада СССР завод (тогда – Казанское авиационное производственное объединение (КАПО) им. Горбунова) переживал тяжелые времена. Производство самолетов было сведено к минимуму, предприятие перешло на единичный выпуск по отдельным заказам. Прекратилось и производство Ту-160.

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В начале 2000-х ситуация изменилась: завод приобрел статус федерального госпредприятия. По федеральной программе развития гражданской авиатехники КАПО стало головным исполнителем по модификациям самолетов Ту-214, Ту-322 и Ту-330. Около восьми лет назад КАПО им. Горбунова включили в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В рамках корпорации предприятие объединили с ОАО «Туполев». Плодом этой «вертикальной интеграции» и стал в том числе новейший Ту-160М «Петр Дейнекин».

Самолет построен из технологического задела с целью восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых двигателей с улучшенными характеристиками, пояснили представители КАЗ. В планах ­– создание бомбардировщиков новой модификации, Ту-160М2. Их серийный выпуск начнется в 2023 году, соответствующий контракт на первые 10 машин уже подписан. Как сообщает ТАСС, по словам главы государства, объем контракта на поставку Минобороны позволит обеспечить полную загрузку КАЗ до 2027 года.

«Аналогов нет»

Что же касается модификации Ту-160М, то аналога «такого ракетоносца в мире нет», указывает Горбенко. «Самолет с обновленной авионикой», – отмечает собеседник. По оценке летчика, новый образец продукции «Туполева» опережает модификации американского B-52. При разработке самолета отмечалось, что полной модернизации подвергнется радиоэлектронное и авиационное оборудование. Эксперты издания National Interest считают новую модификацию «Белого лебедя» «супербомбардировщиками».

А следующая модификация, Ту-160М2, по данным Минобороны, сможет нести на борту крылатые ракеты большой дальности, запускаемые вне зоны поражения ПВО противника, а также ядерные ракеты малой дальности Х-15. Ракетоносец также можно оснастить перспективным бомбовым вооружением – упоминалась авиабомба ОФАБ-500У весом в полтонны и с радиусом поражения до 100 метров.