Уникальный бомбардировщик Ту-160 возродится с новыми возможностями

Взгляд
27 января, суббота  |  Последнее обновление — 00:08  |  vz.ru
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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...

Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Уникальный бомбардировщик Ту-160 возродится с новыми возможностями

          «Красавец!» – оценил глава государства полет Ту-160М, самого большого самолета в мире с изменяемой геометрией крыла   26 января 2018, 18:01
          Фото: Марина Лысцева/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева,
          Михаил Мошкин

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          Первый полет модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М стал знаковым событием не только для ВВС, но и для завода-производителя. Еще несколько лет назад возрождение производства этих уникальных машин – да еще на новом технологическом уровне – было далеко не очевидным. Но теперь многое изменилось.

          «Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады». Так президент Путин оценил возможности нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М «Петр Дейнекин». Эта машина – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире в своем классе.

          Накануне глава государства, напомним, посетил Казанский авиационный завод (КАЗ) им. Горбунова. Новый Ту-160М подняли в воздух в присутствии Путина. «Красавец!» – оценил полет глава государства, особо отметив, что машина быстро набрала высоту.

          «Приоткрою небольшую тайну»

          Попутно президент рассказал и об истоках идеи о модернизации парка подобных машин.

          «Что касается самолета самого, его модернизации, я вам приоткрою небольшую тайну: мы же начали применять его, для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять. Сегодня, когда появились новые технологии, стало ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе», – сказал президент.

          Важные технологии удалось сохранить и развить благодаря президенту и объявленной им линии на восстановление обороноспособности страны, подчеркивает экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. «Президент очень много сделал для такого восстановления», – сказал Горбенко газете ВЗГЛЯД. Так, в частности, еще в 2013 году президент дал указание направить на полное техническое переоснащение боевой авиации почти четверть финансирования гособоронзаказа – около 5 трлн руб.

          Особое место в этой модернизации занимают как раз самолеты Ту-160 – стратегические ракетоносцы, носители ядерного оружия (по натовской классификации – «Блэкджек», или «Белый лебедь», как его называют российские летчики).

          Результат политики восстановления обороноспособности

          Решение возобновить работы по производству и модернизации Ту-160 было объявлено еще в 2015 году. 16 ноября 2017 года новый самолет Ту-160М был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. На прошлой неделе этот самолет проводил испытательные полеты. Таким образом, завод, созданный еще в 1932 году, подтвердил свое реноме одного из ведущих авиапредприятий России. Но так, увы, было не всегда.

          После распада СССР завод (тогда – Казанское авиационное производственное объединение (КАПО) им. Горбунова) переживал тяжелые времена. Производство самолетов было сведено к минимуму, предприятие перешло на единичный выпуск по отдельным заказам. Прекратилось и производство Ту-160.

          В начале 2000-х ситуация изменилась: завод приобрел статус федерального госпредприятия. По федеральной программе развития гражданской авиатехники КАПО стало головным исполнителем по модификациям самолетов Ту-214, Ту-322 и Ту-330. Около восьми лет назад КАПО им. Горбунова включили в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В рамках корпорации предприятие объединили с ОАО «Туполев». Плодом этой «вертикальной интеграции» и стал в том числе новейший Ту-160М «Петр Дейнекин».

          Самолет построен из технологического задела с целью восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых двигателей с улучшенными характеристиками, пояснили представители КАЗ. В планах ­– создание бомбардировщиков новой модификации, Ту-160М2. Их серийный выпуск начнется в 2023 году, соответствующий контракт на первые 10 машин уже подписан. Как сообщает ТАСС, по словам главы государства, объем контракта на поставку Минобороны позволит обеспечить полную загрузку КАЗ до 2027 года.

          «Аналогов нет»

          Что же касается модификации Ту-160М, то аналога «такого ракетоносца в мире нет», указывает Горбенко. «Самолет с обновленной авионикой», – отмечает собеседник. По оценке летчика, новый образец продукции «Туполева» опережает модификации американского B-52. При разработке самолета отмечалось, что полной модернизации подвергнется радиоэлектронное и авиационное оборудование. Эксперты издания National Interest считают новую модификацию «Белого лебедя» «супербомбардировщиками».

          А следующая модификация, Ту-160М2, по данным Минобороны, сможет нести на борту крылатые ракеты большой дальности, запускаемые вне зоны поражения ПВО противника, а также ядерные ракеты малой дальности Х-15. Ракетоносец также можно оснастить перспективным бомбовым вооружением – упоминалась авиабомба ОФАБ-500У весом в полтонны и с радиусом поражения до 100 метров.


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