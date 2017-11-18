Украина готовит еще один нацистский законопроект

Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине.

Группа депутатов Верховной рады из «партии войны» зарегистрировала законопроект «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», сообщило в понедельник РИА «Новости». Закон призван наказать граждан Украины, сотрудничавших с Россией и республиками Донбасса. Депутаты обещают, что он вступит в силу после возвращения «оккупированных территорий». Причем выявлять коллаборантов будет даже не суд, а спецкомиссия при президенте Украины.

В чем суть закона «О коллаборационизме»

«Ответственность должны понести не только те, кто совершал насильственные преступления, но и те, кто помогал России. Если человек – активный коллаборационист и радостно встречал российских захватчиков, никакой возможности в дальнейшем влиять на жизнь государства Украина у него не должно быть», – сказал изданию «Гордон» соавтор проекта, депутат Сергей Высоцкий («Народный фронт»).

Высоцкий требует не ждать реального возвращения территорий под контроль Киева, а принять такой закон уже сейчас. «После того как мы признаем в конце концов отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями, нам нужно законодательство относительно того, как мы будем противодействовать коллаборационизму после деоккупации», – цитирует Высоцкого УНИАН.

Законопроект установит правовые и организационные основы массовой проверки на коллаборационизм, а также карательных мер по отношению к гражданам Украины, которые способствовали «врагу», включая поддержку органов, которые выполняют на «временно неподконтрольной» территории функции, присущие органам государственной власти.

Фактически депутаты собираются карать за любой контакт с «оккупантами». Согласно законопроекту, коллаборантом считается лицо, которое помогало не только «агрессивным» действиям врага, но и вообще любым совместным с «врагом» действиям, направленным на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, безопасности Украины.

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Коллаборационизм, по мнению законодателей, может принимать разные формы: это не только участие в военных действиях на стороне «сепаратистов», не только трудоустройство на политические и административные должности в органах власти ЛДНР, но и организация массовых мероприятий политического характера (митинги, демонстрации, пикеты, забастовки). И даже просто размещение в соцсетях призывов в поддержку «врага» и ЛДНР.

Разоблачением займутся «высокоморальные» чиновники

Как указано в законопроекте, проверку на коллаборационизм украинец может пройти даже по собственной инициативе, если хочет подтвердить свою чистую репутацию. Ну или принудительно – например, по результатам обращения третьих лиц, то есть в результате доноса «от соседей».

Обязательной проверка будет для тех, кто претендует на выборные должности, на место в госслужбе. Главное наказание для коллаборанта – запрет занимать госдолжности в течение 15 лет. В некоторых случаях, если коллаборант «искренне раскаялся», срок скостят до 10 лет.

«Тяжкие» проявления коллаборационизма, будь то пребывание на административных и политических должностях в ЛДНР, автоматически приравнены к государственной измене. На этот случай предусмотрены поправки к УК, в которых предлагают за подобные «преступления» давать по 12–15 лет тюрьмы.

Определять коллаборантов будет не судебная инстанция, а специальная комиссия при президенте Украины. В комиссию должны войти по два представителя от президента, Верховной рады, кабинета министров, служб внешней разведки и безопасности. Сама же проверка на коллаборационизм может длиться год, а выводы комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.

Явные внесудебные методы расправы

Потенциальный фигурант нового закона, бывший глава народного совета ДНР, бывший представитель самопровозглашенной республики на Минских переговорах, ныне политолог Андрей Пургин обращает внимание, что законопроект грубо противоречит и букве, и духу Минских соглашений. Поскольку в них предусмотрена, наоборот, мирная интеграция Донбасса в правовое поле Украины на правах широкой автономии.

«На самом деле вовсе не новость, что Киев не выполняет Минские соглашения, принимает русофобские законы, которые нарушают права человека и так далее. Это законы о поражении в правах, о современных концлагерях, фактически – о сегрегации населения на врагов и друзей и так далее. Нормальная практика сохранения нацистского государства», – заявил политолог газете ВЗГЛЯД.

«Это нацизм, когда определяется внутренность черепной коробки человека. То есть если эта внутренность черепной коробки не подходит государству, значит, этот человек объявляется преступником, поражается в правах», – добавил он.

Такую деятельность до сих пор власти вели руками гражданской части батальонов «Айдар», «Азов» и прочих, пояснил Пургин. «Внесудебные расправы проводили они, а государство на это закрывало глаза, хотя все понимали, что государство и провоцирует такую борьбу с инакомыслием. А теперь мы видим следующий шаг. Борьба с инакомыслием выводится уже в законодательное поле», – отмечает донецкий политолог.

«Это даже хуже, чем «революционные тройки», поскольку деятельность троек определялась законом, здесь же – регламентом», – заявил изданию «Страна.ua» украинский политолог Руслан Бортник. Он уверен, что в нынешней редакции проект не поддержат международные организации, так как в нем прослеживается внесудебный способ вынесения наказания, а по сути – расправы.

«По таким же мотивам Венецианская комиссия разгромила закон о люстрации,

– напомнил политолог. – Вероятность принятия низкая, разрабатывается законопроект для шантажа оппозиции, запугивания общества и чиновников, предвыборного пиара среди правых радикалов. Классический пример «охоты на ведьм», создание идеологических трибуналов».

Любопытно, что карательную инициативу «Народного фронта» подвергли порицанию даже эксперты украинского филиала «Радио Свобода».

Законопроект – вредный и юридически неграмотный, заявил радиостанции старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого НАН Украины Николай Сирый.

«Сам факт обсуждения, что может существовать какая-то комиссия при президенте Украины, которая будет определять статус граждан Украины, – это уже недопустимо. Мы имеем ситуацию, когда президент Украины, опираясь на своих помощников и службы, указом лишает граждан Украины гражданства. Весь мир удивляется. Это недопустимые шаги, – возмущался Сирый. – Тем более недопустимо определять комиссиями, кто сегодня любит Украину, а кто – нет».