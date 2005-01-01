В клубе «Экспертный взгляд» обсудили KPI для госчиновников

Взгляд
15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
Разделы

Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
Перейти а раздел…

Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
Перейти а раздел…

За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
Перейти а раздел…

Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие территории хотят отнять у России

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев

    Рекорды и достижения русских женщин

      Перейти а раздел…

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:ЧМ-2018 оказался самым прибыльным в истории чемпионатов мира по футболу
            Число жертв бойни в мечетях Новой Зеландии возросло до 49 человекАмериканские мормоны осуждены на Кубани за незаконное миссионерствоУкраина заявила о подготовке Россией «наступления с моря»Дерипаска подал в суд на Минфин США
            Американский бомбардировщик B-52 пролетел у границ РоссииИз российских аптек исчезло лекарство от внезапной смертиБольшинство украинцев высказались за автономию для ДонбассаУ московской девочки-маугли нашлась семья
            Форс-мажор сорвал переговоры глав МИД России и ТурцииАэрофлот допустил возможность отказа от закупок Boeing-737 MAX 8Суд отказал в аресте депутата Госдумы, обвиняемого в получении взяткиПиар-менеджер певицы Началовой рассказала о состоянии артистки

            Главная тема


            Политику хотят снять с ручного управления с помощью KPI

            боевая авиация


            Россия вернула в Сирию штурмовики

            акт вандализма


            Появилось видео со взломом православного храма сторонниками «новой» церкви Украины

            братья по оружию


            Американские военные справили нужду на главный памятник Латвии

            Видео

            главный герой


            Кем стал бы Данила Багров в современной России

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            годовщина воссоединения


            Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

            история КГБ СССР


            Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР

            полеты Boeing 737 Max


            Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

            мировой гегемон


            Ирина Алкснис: Мир на глазах теряет «американскую мечту»

            Лишний вес


            Анна Долгарева: В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

            Закат Европы


            Игорь Мальцев: Тень нацизма встает в Германии в полный рост

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            В клубе «Экспертный взгляд» обсудили KPI для госчиновников

            Эксперты, которые собрались 15 марта на заседание клуба «Экспертный взгляд», организованное ЭИСИ и газетой ВЗГЛЯД, обсудили то, как перенести в госуправление практики корпоративного управления Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и газета ВЗГЛЯД провели 14 марта заседа  (фото: Взгляд)
            Эксперты, которые собрались 15 марта на заседание клуба «Экспертный взгляд», организованное ЭИСИ и газетой ВЗГЛЯД, обсудили то, как перенести в госуправление практики корпоративного управления  (фото: Взгляд)
            При подготовке будущих кадров, которым предстоит «решать все», без использования наработок бизнес-управления не обойтись, отметил директор института организационного развития и стратегического развития РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.<br>«Сейчас наш губернатор Василий Орлов вводит обязательную норму наличия у каждого министра списка замен. Но не для того чтобы министра подсидеть, а указать на тех, кого министр видит способным к развитию» - рассказал зампред правительства Амурской области Петр Пак  (фото: Взгляд)
            «Как практика показывает тема KPI бесконечна. Все время открываются новые грани» - управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев подчеркнул потенциал темы. По его словам, погружение в тематику регионам еще только предстоит, будет много мнений и обсуждений, как это правильно использовать.<br>Замруководителя аналитического центра при правительстве Михаил Прядильников в качестве успешного примера постановки государством четких целей он привел фокусировку на снижении административной нагрузки на бизнес, снижении рисков для населения и повышении качества администрирования  (фото: Взгляд)
            «Насколько государственное управление может адекватно перенять практики, которые хорошо работают в корпорациях? Могут ли корпоративное управление, корпоративные практики дать в этом плане какие-то плюсы для качества госуправления?», - обозначила вопросы модератор обсуждения, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова  (фото: Взгляд)
            Ведущие политологи и эксперты обсудили возможность нематериальной мотивации госуправленцев  (фото: Взгляд)
            Для начала надо уяснить, что «корпоративные практики по KPI будут серьезно отличаться от практик государственных», – заметил и.о. директора ФГБУ НИИ «Восход», поставщика информационных решений для органов власти, Макар Герман.<br>Эксперт Ольга Кружкова отметила, что успешность управления зависит, в первую очередь, от компетенций сотрудников и их готовности учиться и встречать новые вызовы. Когда речь идет об исполнении поручений, важных для развития страны, нельзя упустить из виду и такой критерий, как «качество» – то есть компетентность исполнителя  (фото: Взгляд)
            Газету ВЗГЛЯД на заседании клуба представлял заместитель гендиректора издания Михаил Ковалев  (фото: Взгляд)

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

            Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
            Подробности...

            Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

            Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
            Подробности...

            Умер актер Владимир Этуш

            В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
            Подробности...

            В России отметили 8 Марта

            В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
            Подробности...

            Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

            Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
            Подробности...

            Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

            Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
            Подробности...

            В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

            В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
            Подробности...

            В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

            В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
            Подробности...

            Русская река затопила американский город

            Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
            Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

            Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
            Подробности...

            Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

            День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
            Подробности...

            Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

            Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
            Подробности...
            Обсуждение: 4 комментария

            Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

            После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
            Подробности...

            День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

            14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
            Подробности...

            Умер Сергей Юрский

            Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
            Подробности...
             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............