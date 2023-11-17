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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

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    24 ноября 2023, 13:50 • Фоторепортаж

    На технике ВС России в зоне СВО появился новый символ

    На российской военной технике в зоне СВО появился новый тактический символ – два белых перевернутых треугольника, вписанных один в другой. На фото: БМП-2 съезжает с платформы специального бронепоезда «Енисей» на Краснолиманском направлении СВО (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)

    Внешне эти опознавательные знаки напоминают тактические символы, используемые на технике псковского десанта – на них имеются аналогичные перевернутые треугольники, но с вписанными в них римскими цифрами (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)

    По словам ряда экспертов, прежде на этом же бронетранспортере были другие тактические знаки – белые круги, используемые группировкой войск «Отважные», которая вела боевые действия в Сумской области и на других участках СВО (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)

    По сообщениям Минобороны, вся техника бронепоезда «Енисей» проходит подготовку в тыловом районе СВО. Техника предназначена для разведки, разминирования и восстановления железной дороги. «Военные железнодорожники ЦВО совершенствуют применение вооружения бронепоезда, а также отрабатывают прикрытие стратегически важных ж/д узлов и станций в зоне СВО», – сообщает ведомство. (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)

    В марте 2022 года Минобороны объяснило значение букв Z и V, нанесенных на российскую военную технику. Так, символ Z означает фразу «За победу», а буква V несет в себе выражение «Сила V (в) правде». Еще V может означать «Задача будет выполнена» (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)

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