Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».6 комментариев
На технике ВС России в зоне СВО появился новый символ
На российской военной технике в зоне СВО появился новый тактический символ – два белых перевернутых треугольника, вписанных один в другой. На фото: БМП-2 съезжает с платформы специального бронепоезда «Енисей» на Краснолиманском направлении СВО (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)
Внешне эти опознавательные знаки напоминают тактические символы, используемые на технике псковского десанта – на них имеются аналогичные перевернутые треугольники, но с вписанными в них римскими цифрами (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)
По словам ряда экспертов, прежде на этом же бронетранспортере были другие тактические знаки – белые круги, используемые группировкой войск «Отважные», которая вела боевые действия в Сумской области и на других участках СВО (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)
По сообщениям Минобороны, вся техника бронепоезда «Енисей» проходит подготовку в тыловом районе СВО. Техника предназначена для разведки, разминирования и восстановления железной дороги. «Военные железнодорожники ЦВО совершенствуют применение вооружения бронепоезда, а также отрабатывают прикрытие стратегически важных ж/д узлов и станций в зоне СВО», – сообщает ведомство. (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)
В марте 2022 года Минобороны объяснило значение букв Z и V, нанесенных на российскую военную технику. Так, символ Z означает фразу «За победу», а буква V несет в себе выражение «Сила V (в) правде». Еще V может означать «Задача будет выполнена» (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)