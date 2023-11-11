В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
На Сицилии начал извергаться вулкан Этна. Из юго-восточного кратера поднимается столб газов, пепла, обломков пород и вулканических веществ высотой около 4,5 км (фото: Zuma\TASS)
Первый день извержения проходил на фоне постоянного роста уровня «дрожи». Это сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах вулкана и сопровождается взрывами, вызванными активным выбросом газа (фото: Etna Walk/Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/REUTERS)
Лавовый пепел выпал на улицах нескольких городов в коммунах Дзафферана-Этнеа, Джарре и Рипосто. Но ЧП пока не повлияло на работу аэропорта Винченцо Беллини в Катании. Однако эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии следят за извержением в онлайн-режиме посредством сети камер наблюдения (фото: Zuma\TASS)
Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Максимальная высота его юго-восточного кратера – 3,3 км. Всего у Этны, по разным оценкам, имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Вулкан включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (фото: Etna Walk/Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/REUTERS )
Интересно, что плодородные почвы, образовавшиеся в результате вулканической деятельности, способствуют развитию обширного сельского хозяйства: виноградники и фруктовые сады разбросаны по нижним склонам Этны и широкой равнине перед горой (фото: Zuma\TASS)