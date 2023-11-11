На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Интересно, что плодородные почвы, образовавшиеся в результате вулканической деятельности, способствуют развитию обширного сельского хозяйства: виноградники и фруктовые сады разбросаны по нижним склонам Этны и широкой равнине перед горой (фото: Zuma\TASS)

Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Максимальная высота его юго-восточного кратера – 3,3 км. Всего у Этны, по разным оценкам, имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Вулкан включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (фото: Etna Walk/Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/REUTERS )

Лавовый пепел выпал на улицах нескольких городов в коммунах Дзафферана-Этнеа, Джарре и Рипосто. Но ЧП пока не повлияло на работу аэропорта Винченцо Беллини в Катании. Однако эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии следят за извержением в онлайн-режиме посредством сети камер наблюдения (фото: Zuma\TASS)

Первый день извержения проходил на фоне постоянного роста уровня «дрожи». Это сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах вулкана и сопровождается взрывами, вызванными активным выбросом газа (фото: Etna Walk/Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/REUTERS)

Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

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