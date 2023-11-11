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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев НАТО столкнулось с дефицитом фантазии

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

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    13 ноября 2023, 17:38 • Фоторепортаж

    На Сицилии началось извержение вулкана Этна

    На Сицилии начал извергаться вулкан Этна. Из юго-восточного кратера поднимается столб газов, пепла, обломков пород и вулканических веществ высотой около 4,5 км (фото: Zuma\TASS)

    Первый день извержения проходил на фоне постоянного роста уровня «дрожи». Это сигнализирует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах вулкана и сопровождается взрывами, вызванными активным выбросом газа (фото: Etna Walk/Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/REUTERS)

    Лавовый пепел выпал на улицах нескольких городов в коммунах Дзафферана-Этнеа, Джарре и Рипосто. Но ЧП пока не повлияло на работу аэропорта Винченцо Беллини в Катании. Однако эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии следят за извержением в онлайн-режиме посредством сети камер наблюдения (фото: Zuma\TASS)

    Этна – самый высокий действующий вулкан в Европе. Максимальная высота его юго-восточного кратера – 3,3 км. Всего у Этны, по разным оценкам, имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Вулкан включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (фото: Etna Walk/Giuseppe Di Stefano & Marco Restivo/REUTERS )

    Интересно, что плодородные почвы, образовавшиеся в результате вулканической деятельности, способствуют развитию обширного сельского хозяйства: виноградники и фруктовые сады разбросаны по нижним склонам Этны и широкой равнине перед горой (фото: Zuma\TASS)

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

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    США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

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    • Францию оккупировали клопы

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