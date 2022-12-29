Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».11 комментариев
В Донецке открыли мемориал «Защитникам Донбасса»
В центре Донецка открыли мемориал «Защитникам Донбасса» в честь 80-летия освобождения региона от фашизма. На постаментах изображены дед и внук: один – солдат Красной Армии, другой – боец Донбасского ополчения. Оба они шахтеры, вставшие на защиту Родины в 1941 и 2014 годах (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)
Комплекс воздвигнут у Дома правительства на площади им. Александра Захарченко. В создании приняли участие специалисты Российского военно-исторического общества (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
На открытие памятника приехали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)
Пушилин напомнил, что народ Донбасса встал на защиту родной земли в 2014 году и остается верным своему выбору по сей день (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)
«Возрождение исторических памятников и создание новых монументов – вклад в будущее нашего народа», – сказал Кириенко (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)