Пушилин напомнил, что народ Донбасса встал на защиту родной земли в 2014 году и остается верным своему выбору по сей день (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)

Комплекс воздвигнут у Дома правительства на площади им. Александра Захарченко. В создании приняли участие специалисты Российского военно-исторического общества (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

В центре Донецка открыли мемориал «Защитникам Донбасса» в честь 80-летия освобождения региона от фашизма. На постаментах изображены дед и внук: один – солдат Красной Армии, другой – боец Донбасского ополчения. Оба они шахтеры, вставшие на защиту Родины в 1941 и 2014 годах (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)

Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

Российский туризм повторяет путь сельского хозяйства C внутренним российским туризмом происходит ровно то, что и с российским сельским хозяйством после введения западных продовольственных санкций несколько лет назад, – настоящий бум. Летний туристический сезон 2023 года показал эффективность мер по поддержке туризма, принятых правительством России, и ряд других значимых обстоятельств. Подробности Перейти в раздел

Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности Перейти в раздел

«Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности Перейти в раздел

Почему Польше неловко за своих наемников на Украине Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности Перейти в раздел