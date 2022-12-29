  • МИД оценил предложение ООН по зерновой сделке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году
    Лавров заявил о попытке взорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Балицкий назвал ВСУ «сбродом блатняка»
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    Путин открыл участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    В США заявили об угасших надеждах Украины на прорыв контрнаступления
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино
    Боррелль пообещал Грузии не отдать ее России
    Мнения
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    17 комментариев

    В Донецке открыли мемориал «Защитникам Донбасса»

    В центре Донецка открыли мемориал «Защитникам Донбасса» в честь 80-летия освобождения региона от фашизма. На постаментах изображены дед и внук: один – солдат Красной Армии, другой – боец Донбасского ополчения. Оба они шахтеры, вставшие на защиту Родины в 1941 и 2014 годах (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)

    Комплекс воздвигнут у Дома правительства на площади им. Александра Захарченко. В создании приняли участие специалисты Российского военно-исторического общества (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)

    На открытие памятника приехали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)

    Пушилин напомнил, что народ Донбасса встал на защиту родной земли в 2014 году и остается верным своему выбору по сей день (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)

    «Возрождение исторических памятников и создание новых монументов – вклад в будущее нашего народа», – сказал Кириенко (фото: Сергей Аверин/РИА Новости)

    Главное
    ФСБ вычислила в Калининграде шпионившего на Польшу украинца
    ООН готова выполнить все условия России для возобновления зерновой сделки
    Украинский пленный рассказал о количестве больных солдат ВСУ
    Экс-советник Пентагона допустил окружение Харькова российскими войсками
    На выборах мэра Москвы проголосовали онлайн более 1 млн человек
    В Курской области в результате отравления шаурмой погиб человек, еще 22 пострадали
    Верховный суд отменил оправдательный приговор столкнувшему с качелей ребенка

    Российский туризм повторяет путь сельского хозяйства

    C внутренним российским туризмом происходит ровно то, что и с российским сельским хозяйством после введения западных продовольственных санкций несколько лет назад, – настоящий бум. Летний туристический сезон 2023 года показал эффективность мер по поддержке туризма, принятых правительством России, и ряд других значимых обстоятельств. Подробности

    Перейти в раздел

    Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ

    Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности

    Перейти в раздел

    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине

    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............