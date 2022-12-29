Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.10 комментариев
В Москве родился первый в истории России детеныш большой панды
В Московском зоопарке появился на свет первый в истории России детеныш большой панды. Малыш весом около 150 граммов родился у молодой пары – самца Жуи и самки Диндин. Пол детеныша пока неизвестен. За ними круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы (фото: Московский зоопарк/Агентство «Москва»)
Животные были переданы Китаем России в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Миссия зоопарка – внести значимый вклад в создание резервной популяции этих редчайших животных (фото: Московский зоопарк/Агентство «Москва»)
«Это уникальное событие – результат работы наших специалистов и китайских коллег. Передача животных в другую страну – знак большого доверия. Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году – в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин (фото: Московский зоопарк/Агентство «Москва»)