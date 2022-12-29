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    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

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    В Москве родился первый в истории России детеныш большой панды

    В Московском зоопарке появился на свет первый в истории России детеныш большой панды. Малыш весом около 150 граммов родился у молодой пары – самца Жуи и самки Диндин. Пол детеныша пока неизвестен. За ними круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы (фото: Московский зоопарк/Агентство «Москва»)

    Животные были переданы Китаем России в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Миссия зоопарка – внести значимый вклад в создание резервной популяции этих редчайших животных (фото: Московский зоопарк/Агентство «Москва»)

    «Это уникальное событие – результат работы наших специалистов и китайских коллег. Передача животных в другую страну – знак большого доверия. Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году – в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин (фото: Московский зоопарк/Агентство «Москва»)

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    Российская авиация празднует большой успех

    Первый полет совершил импортозамещенный самолет «Суперджет-100». По сути, российские заводы не просто копируют и заменяют западные комплектующие на отечественные, а создают новые, более качественные системы. Остается дождаться следующего полета – когда новая модификация лайнера полетит уже с отечественным, а не французским двигателем. Это будет уже финальный успех. Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

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    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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