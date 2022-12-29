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    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    30 комментариев

    На форуме «Армия-2023» представлены новые виды отечественной военной техники

    На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представили новые виды и модернизированные образцы российской военной техники и оружия. На фото новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-23Э на базе БТР-82А, вооруженный модулем с двумя 23-мм зенитными автоматами 2А7М (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

    Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». Разработан для штурмовых групп. Может использоваться для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также зарядки радиостанций и квадрокоптеров (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

    Минский завод колесных тягачей на форуме «Армия-2023» представил легкобронированный автомобиль, предназначенный для использования в качестве боевого, оперативно-тактического, разведывательного транспортного изделия специального назначения (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

    Компания «Кронштадт» представила в рамках форума новейший российский ударный беспилотник «Сириус». Дрон имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу, что позволит ему нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Серийные поставки «Сириусов» в российские войска планируется начать уже в этом году (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с закрепленной миной калибра 120 мм (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

    Бронеавтомобиль «Тайфун» с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет ЭМ». После модернизации увеличилась дальность стрельбы, теперь она составляет до 10 км и появились новые режимы работы, в частности автоматическая стрельба (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

    Мобильный комплекс минирования на шасси повышенной проходимости «Росомаха». Это модернизированная версия переносного комплекса минирования для использования кассетных мин с программируемым временем самоликвидации (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

    Компания «Оборонавто» представила бронеавтомобиль «Буран-10». Эти многофункциональные бронемашины строятся по модульному принципу и оснащены дизельным мотором мощностью 215 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля достигает 105 км/ч, а запас хода при полной заправке составляет 900 км (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Зенитный ракетный комплекс средней дальности «Викинг» является экспортной версией ЗРК «Бук-М2». Он способен вести многоуровневую радиолокационную разведку воздушного пространства и управлять собственными огневыми группами. Пусковая установка может состоять из 6–12 ракет (фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС)

    Машина дистанционного разминирования «Листва». Взрывные устройства обнаруживаются с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля и обезвреживаются электромагнитным излучением. «Листва» относится к оружию на новых физических принципах (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

    Коломенское конструкторское бюро машиностроения представило новую боевую машину, входящую в состав зенитного ракетного комплекса «Гибка-С». На вооружении у нее могут быть ракеты «Игла-С» или «Верба» (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

    ВНИИ «Сигнал» представил обновленный комплекс управления артиллерией «Планшет-А» на шасси бронеавтомобилей «Атлет» и «Спартак». «Планшет» управляет всеми видами артиллерийских огневых средств и полностью взаимодействует со всеми техническими средствами разведки, применяемыми в зоне спецоперации (фото: Софья Сандурская/ТАСС)

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    Рублю пророчат скорое укрепление

    Жесткий шаг, на который Центробанк пошел ради того, чтобы остановить падение рубля, привел к неожиданной реакции российской валюты. Курс рубля вместо укрепления снова начал слабеть. Почему его продолжает качать в разные стороны, а также когда и на каком уровне рубль наконец стабилизируется? Подробности

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    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков

    Британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Отмечается, что задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций. Почему Лондон сделал ставку на украинских карателей? Подробности

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    Военные возможности Украины повисли на волоске

    Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой. Подробности

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    Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии

    Глава МИД Германии вновь пропустила важную дипломатическую встречу, и вновь по одной и той же причине – в связи с техническими неполадками самолета. Подобные проблемы удивительным образом преследуют в последние годы многих немецких политиков, в том числе Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен. Что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

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