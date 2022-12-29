На форуме «Армия-2023» представлены новые виды отечественной военной техники

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представили новые виды и модернизированные образцы российской военной техники и оружия. На фото новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-23Э на базе БТР-82А, вооруженный модулем с двумя 23-мм зенитными автоматами 2А7М (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило». Разработан для штурмовых групп. Может использоваться для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также зарядки радиостанций и квадрокоптеров (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

Минский завод колесных тягачей на форуме «Армия-2023» представил легкобронированный автомобиль, предназначенный для использования в качестве боевого, оперативно-тактического, разведывательного транспортного изделия специального назначения (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

Компания «Кронштадт» представила в рамках форума новейший российский ударный беспилотник «Сириус». Дрон имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу, что позволит ему нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Серийные поставки «Сириусов» в российские войска планируется начать уже в этом году (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с закрепленной миной калибра 120 мм (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

Бронеавтомобиль «Тайфун» с многоцелевым ракетным комплексом «Корнет ЭМ». После модернизации увеличилась дальность стрельбы, теперь она составляет до 10 км и появились новые режимы работы, в частности автоматическая стрельба (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Мобильный комплекс минирования на шасси повышенной проходимости «Росомаха». Это модернизированная версия переносного комплекса минирования для использования кассетных мин с программируемым временем самоликвидации (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Компания «Оборонавто» представила бронеавтомобиль «Буран-10». Эти многофункциональные бронемашины строятся по модульному принципу и оснащены дизельным мотором мощностью 215 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля достигает 105 км/ч, а запас хода при полной заправке составляет 900 км (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Зенитный ракетный комплекс средней дальности «Викинг» является экспортной версией ЗРК «Бук-М2». Он способен вести многоуровневую радиолокационную разведку воздушного пространства и управлять собственными огневыми группами. Пусковая установка может состоять из 6–12 ракет (фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС)

Машина дистанционного разминирования «Листва». Взрывные устройства обнаруживаются с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля и обезвреживаются электромагнитным излучением. «Листва» относится к оружию на новых физических принципах (фото: Кирилл Зыков/РИА Новости)

Коломенское конструкторское бюро машиностроения представило новую боевую машину, входящую в состав зенитного ракетного комплекса «Гибка-С». На вооружении у нее могут быть ракеты «Игла-С» или «Верба» (фото: Владимир Гердо/ТАСС)