Жители Земли наблюдали суперлуние

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14 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:31  |  vz.ru
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России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

Российский дизель оценили арабы и бразильцы REUTERS
Российское топливо находит все больше покупателей по всему миру. Если сырую нефть из России активно стала покупать Индия, то российский мазут и дизель рекордными объемами утекают, как оказалось, на Ближний Восток. Российским дизелем скоро будут заправлять бензобаки в Бразилии. Но самое интересное, что вряд ли все это – конечные потребители российских энергоносителей. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Какие выгоды принесет России «зерновая сделка» в Стамбуле

Генсек ООН назвал переговоры в Стамбуле по вывозу зерна «лучом надежды» Turkish Defence Ministry/AP/ТАСС
В Стамбуле прошли переговоры по «зерновому вопросу» – то есть о порядке вывоза украинской пшеницы с подконтрольной ВСУ части Причерноморья. В переговорах, помимо Турции, приняли участие представители ООН, России и Украины. В чем конкретно заключается суть намеченных договоренностей и в какой степени они соответствуют интересам России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Нужно ли играть с Европой в ее игры

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы исходим из того, что любые решения ЕС – это неизбежное зло. И любые «взаимовыгодные» решения ищутся исходя именно из этой гипотезы. Как будто Россия – это уже часть пространства, на котором действуют созданные в Брюсселе нормы. Подробности...

Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Не надо пытаться доказать, что Россия хорошая, она сейчас демонизирована в сознании обычного европейского обывателя. Надо показать, насколько ужасны деяния Украины, чтобы вырвать обывателей Запада из парадигмы «хорошая Украина, плохая Россия». Подробности...
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Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На одной русофобии далеко не уедешь. Есть шанс, что холодильник, бензобак и количество денег на карточке хотя бы частично возобладают над потоками антироссийских истерик, исходящих от европейских руководителей каждый день. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Грета Тунберг пошла против НАТО

Еще одна ядерная держава признала ДНР

Как Валенса разрушал Россию

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Вы служили в армии?
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    На слова Валенсы о «разделе России» можно ответить одной фразой

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    Запад признал силу России на поле «глобальной битвы»

    два фаворита


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    Европа начала отбирать газ у самых слабых

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


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    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?

    Жители Земли наблюдали суперлуние

    Луна над зданием Конституционного суда РФ  (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    В ночь на 14 июля естественный спутник Земли максимально сблизился с нашей планетой. Жителям Москвы и Петербурга повезло – безоблачная погода позволила хорошо разглядеть поверхность Луны и запечатлеть уникальные кадры суперлуния&#160;(фото: )
    Знаменитые Ростральные колонны Петербурга в суперлуние&#160;(фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
    Ивановская область, Луна над Волгой&#160;(фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
    Москва, Луна над районом Северное Тушино&#160;(фото: Максим Григорьев/ТАСС)
    Суперлуние, наблюдаемое в Москве. На первом плане памятник космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве&#160;(фото: Евгений Биятов/РИА Новости)
    Суперлуние на фоне Москвы-Сити&#160;(фото: REUTERS/Jeenah Moon)
    Вот так была видна Луна в Вене&#160;(фото: IMAGO/Volker Preußer/Reuters )
    Суперлуние этой ночью наблюдали и в Стамбуле&#160;(фото: Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters)
    Луна в окружении католических соборов Дрездена&#160;(фото: Robert Michael/dpa/ТАСС)


     
     
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