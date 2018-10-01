Жители Земли наблюдали суперлуние
Луна над зданием Конституционного суда РФ (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
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14 июля, четверг | Последнее обновление — 14:31 | vz.ru
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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Жители Земли наблюдали суперлуние
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке
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