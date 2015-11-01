В Москве простились с Петром Мамоновым В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

