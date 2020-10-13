Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг (фото: Михаил Метцель/ТАСС)

