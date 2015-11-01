Еврейская автономная область наводит у себя порядок

Вот она – областная филармония Биробиджана. Один из многих примеров того, как местные власти пытаются разрешить многочисленные проблемы, оставленные им предшественниками. Об этом – специальный репортаж газеты ВЗГЛЯД (фото: пресс-служба правительства ЕАО)