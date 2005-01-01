Шифротелеграммы советских дипломатов в Москву, 1938 год

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обсуждение: 5 комментариев

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Обсуждение: 39 комментариев
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Шифротелеграммы советских дипломатов в Москву, 1938 год

              Совет молодых дипломатов МИД России в рамках совместного спецпроекта с газетой ВЗГЛЯД «Дипломатия Победы» и подготовки Форума молодых дипломатов «Дипломатия Победы», инициированных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, публикует уникальные документы Архива внешней политики Российской Федерации, посвященные активной деятельности советской дипломатии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Документы размещены на сайте archives.ru и публикуются с разрешения руководства Историко-документального департамента МИД России.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Совет молодых дипломатов МИД России в рамках совместного спецпроекта с газетой ВЗГЛЯД «Дипломатия Победы» и подготовки Форума молодых дипломатов «Дипломатия Победы», инициированных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, публикует уникальные документы Архива внешней политики Российской Федерации, посвященные активной деятельности советской дипломатии в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны. Документы размещены на сайте archives.ru и публикуются с разрешения руководства Историко-документального департамента МИД России.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма советника полпредства СССР в Великобритании С.Б. Кагана в НКИД СССР о содержании Годесбергского меморандума и передаче его посланнику Чехословакии в Великобритании Я. Масарику. 24 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма советника полпредства СССР в Великобритании С.Б. Кагана в НКИД СССР о содержании Годесбергского меморандума и передаче его посланнику Чехословакии в Великобритании Я. Масарику. 24 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма советника полпредства СССР в Великобритании С.Б. Кагана в НКИД СССР о содержании Годесбергского меморандума и передаче его посланнику Чехословакии в Великобритании Я. Масарику. 24 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С. Александровского в НКИД СССР с текстом Годесбергского меморандума. 24 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С. Александровского в НКИД СССР с текстом Годесбергского меморандума. 24 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР с текстом годесбергского меморандума. 24 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С. Александровского в НКИД СССР с текстом англо-французской ноты относительно плана по умиротворению Германии путем удовлетворения ее территориальных претензий к Чехословакии. 27 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С. Александровского в НКИД СССР с текстом англо-французской ноты относительно плана по умиротворению Германии путем удовлетворения ее территориальных претензий к Чехословакии. 27 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С. Александровского в НКИД СССР с текстом англо-французской ноты относительно плана по умиротворению Германии путем удовлетворения ее территориальных претензий к Чехословакии. 27 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              ифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР о требованиях Германии к Чехословакии выполнить все положения годесбергского меморандума и просьбе чехословацкого правительства к правительству СССР оказать немедленную военную помощь. 27 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Германии А.Ф.Мерекалова в НКИД СССР о митинге в берлинском парке Люстгартен и речи министра народного просвещения и пропаганды Германии Й.Геббельса о необходимости принудить Чехословакию выполнить германские требования или готовиться к войне. 28 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
               (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма 1-го секретаря полпредства СССР в Польше Н.И.Чебышева в НКИД СССР о готовности Чехословакии начать переговоры с Польшей о территориальных уступках. 28 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР о заседании правительства Чехословакии в канун Мюнхенской конференции четырех держав и территориальных претензиях к Чехословакии со стороны Польши и Венгрии 28 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР о заседании правительства Чехословакии в канун Мюнхенской конференции четырех держав и территориальных претензиях к Чехословакии со стороны Польши и Венгрии 28 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР с текстом нового английского плана по умиротворению Германии и удовлетворению ее территориальных претензий к Чехословакии. 28 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР с текстом нового английского плана по умиротворению Германии и удовлетворению ее территориальных претензий к Чехословакии. 28 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР с текстом нового английского плана по умиротворению Германии и удовлетворению ее территориальных претензий к Чехословакии. 28 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о требовании Чехословакии участия ее представителя в работе Мюнхенской конференции четырех держав. 28 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об обстоятельствах созыва в Мюнхене конференции четырех держав, программе переговоров и международных гарантиях неприкосновенности новых границ Чехословакии после передачи Судетской области Германии. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об обстоятельствах созыва в Мюнхене конференции четырех держав, программе переговоров и международных гарантиях неприкосновенности новых границ Чехословакии после передачи Судетской области Германии. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об обстоятельствах созыва в Мюнхене конференции четырех держав, программе переговоров и международных гарантиях неприкосновенности новых границ Чехословакии после передачи Судетской области Германии. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об обстоятельствах созыва в Мюнхене конференции четырех держав, программе переговоров и международных гарантиях неприкосновенности новых границ Чехословакии после передачи Судетской области Германии. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР о телефонном разговоре с президентом Чехословакии Э.Бенешем о Мюнхенской конференции, территориальных претензиях Польши к Чехословакии и возможной политической поддержке Чехословацкой Республики со стороны СССР. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Чехословакии С.С.Александровского в НКИД СССР о телефонном разговоре с президентом Чехословакии Э.Бенешем о Мюнхенской конференции, территориальных претензиях Польши к Чехословакии и возможной политической поддержке Чехословацкой Республики со стороны СССР. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об оценках британских оппозиционных политиков действий СССР и Великобритании во время чехословацкого кризиса. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об оценках британских оппозиционных политиков действий СССР и Великобритании во время чехословацкого кризиса. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об оценках британских оппозиционных политиков действий СССР и Великобритании во время чехословацкого кризиса. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об оценках британских оппозиционных политиков действий СССР и Великобритании во время чехословацкого кризиса. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР об оценках британских оппозиционных политиков действий СССР и Великобритании во время чехословацкого кризиса. 29 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о деталях Мюнхенского соглашения четырех держав и его оценке. 30 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)
              Шифртелеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М.Майского в НКИД СССР о деталях Мюнхенского соглашения четырех держав и его оценке. 30 сентября 1938 г.  (фото: Историко-документальный департамент МИД России)

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