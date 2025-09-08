  • Новость часаВ СПЧ разъяснили причину денонсации Россией Европейской конвенции о пытках
    Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный
    8 сентября 2025, 12:00 Мнение

    Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Президент США Дональд Трамп, казалось бы, воистину достоин премии мира. Только не Нобелевской (что бы он ни говорил о прекращении семи войн), а премии многополярного мира. Ведь, как пишут многие эксперты, хозяин Белого дома сейчас является чуть ли не главным промоутером этого мира. Главным побудительным фактором для его формирования.

    Президент Трамп в последнее время ведет себя крайне агрессивно по отношению к странам Глобального Юга – причем всего Юга, на всех континентах. Начал войну с Ираном, угрожает войной Венесуэле и вводит санкции против Индии за закупку российской нефти. Все это поведение вынуждает Глобальный Юг превращаться в коллективный – то есть углублять интеграцию друг с другом, вырабатывая общие подходы и объединяя усилия в противостоянии коллективному Западу. В том числе и в рамках альтернативных Западу институтов глобального управления – тех же самых ШОС и БРИКС.

    Символом этой интеграции стал визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Китай, с которым у него было огромное количество проблем (вплоть до территориальных споров). Раньше Индия хоть и присутствовала в ШОС и БРИКС, но не поддерживала идею углубления интеграции в этих, во многом китайских, интеграционных проектах. А также воздерживалась от участия в иных проектах Пекина – например, инфраструктурном «Одном поясе – одном пути». Не хотела усиливать конкурента, а также бросать вызов США. Однако сейчас Моди, казалось бы, изменил свой подход и решил углублять интеграцию. «Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, а Дракон и Слон должны объединиться», – резюмировал будущее китайско-индийских отношений Си Цзиньпин.

    К Слону и Дракону уже присоединился Медведь – фотографии Путина, Моди и Си облетели мировые СМИ и символизировали для них сплочение трех великих держав против Америки. К ним уже, можно сказать, присоединились иранский Лев, северокорейский Тигр, а за ними могут последовать и другие страны, которые ранее, как Индия, вели себя крайне осторожно. Например, Бразилия – президент Луис Инасиу Лула да Силва уже призвал БРИКС собраться на внеочередной саммит для того, чтобы обсудить меры противостояния Трампу.

    Однако в то же время, при всех заслугах Трампа в вопросе превращения Глобального Юга в коллективный, его усилий на этом пути явно недостаточно. Несмотря на все красивые картинки, громкие заявления и яркие шаги, до коллективного Юга еще очень далеко.

    Прежде всего потому, что Трампы приходят и уходят, а объективные противоречия между странами Глобального Юга никуда не денутся. Взять хотя бы те же Индию и Китай. Демонстративное сближение и громкие слова не помогут Нью-Дели и Пекину решить территориальный вопрос, в котором ни одна из стран не собирается уступать. К тому же процесс индо-китайского урегулирования критическим образом усложняет пакистанский фактор. Проще говоря, без решения индо-пакистанского конфликта Китай с Индией не помирятся. Хотя бы потому, что Пекин поддерживает и будет поддерживать территориальные амбиции Исламабада. Ведь если Пакистан вернет Индии земли Кашмира, то Китай лишится прямой границы с Пакистаном – а значит, все усилия по созданию через Пакистан инфраструктурного коридора к Индийскому океану и Ближнему Востоку в обход Малаккского пролива и побережья Индии будут бессмысленными. Ведь этот коридор в итоге пройдет через индийскую территорию – и Нью-Дели сможет в любой момент его перекрыть.

    Не решит Трамп своими угрозами и противоречий между Египтом и Эфиопией. Строительство Эфиопией грандиозной ГЭС на Ниле рискует погрузить Египет – небогатую стомиллионную страну, чье население зависит от объема воды в Ниле – в грандиозный водный и продовольственный кризис. И на сегодняшний день никакого компромисса между этими странами не найдено.

    Наконец, угрозы Трампа не приведут к тому, что страны Глобального Юга готовы будут делегировать свой суверенитет Китаю. Да, номинально ШОС и БРИКС строятся на принципах равенства стран-участниц. У всех есть право вето, все участвуют в обсуждении проблем. Однако объективную разницу в потенциалах никто не отменял.

    И если в политическом и военном плане Китай уравнивается другими странами-участницами (прежде всего Россией, а также Индией, Ираном и т. п.), то в экономическом плане он превосходит всех остальных. И эти остальные опасаются, что их участие в альтернативных Западу проектах будет способствовать лишь смене одного глобального лидера на другого.

    Да, это не совсем так. У Китая нет многого из того, что должно быть у претендента на глобальное лидерство – прежде всего глобальной идеологии, которая станет привлекательной для обществ третьих стран. Однако страхи и подозрения все-таки никто не отменял – они доминируют и будут доминировать в мире, где международное право было дискредитировано коллективным Западом.

    С другой стороны, Глобальному Югу и не нужно превращаться в коллективный. Однополярный мир будет заменен миром региональным – где региональные лидеры будут самостоятельно, через сотрудничество друг с другом, решать проблемы своего региона. Здесь как раз философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, становится более чем актуальной. И Трамп своими действиями эту философию сейчас как раз продвигает. За что ему уже можно сказать спасибо и дать какую-то премию. Пусть даже Нобелевскую – все равно ее значение уже давно выхолощено благодаря тем личностям, которым ее давали в последние годы. 

