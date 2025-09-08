Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

Президент США Дональд Трамп, казалось бы, воистину достоин премии мира. Только не Нобелевской (что бы он ни говорил о прекращении семи войн), а премии многополярного мира. Ведь, как пишут многие эксперты, хозяин Белого дома сейчас является чуть ли не главным промоутером этого мира. Главным побудительным фактором для его формирования.

Президент Трамп в последнее время ведет себя крайне агрессивно по отношению к странам Глобального Юга – причем всего Юга, на всех континентах. Начал войну с Ираном, угрожает войной Венесуэле и вводит санкции против Индии за закупку российской нефти. Все это поведение вынуждает Глобальный Юг превращаться в коллективный – то есть углублять интеграцию друг с другом, вырабатывая общие подходы и объединяя усилия в противостоянии коллективному Западу. В том числе и в рамках альтернативных Западу институтов глобального управления – тех же самых ШОС и БРИКС.

Символом этой интеграции стал визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Китай, с которым у него было огромное количество проблем (вплоть до территориальных споров). Раньше Индия хоть и присутствовала в ШОС и БРИКС, но не поддерживала идею углубления интеграции в этих, во многом китайских, интеграционных проектах. А также воздерживалась от участия в иных проектах Пекина – например, инфраструктурном «Одном поясе – одном пути». Не хотела усиливать конкурента, а также бросать вызов США. Однако сейчас Моди, казалось бы, изменил свой подход и решил углублять интеграцию. «Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, а Дракон и Слон должны объединиться», – резюмировал будущее китайско-индийских отношений Си Цзиньпин.

К Слону и Дракону уже присоединился Медведь – фотографии Путина, Моди и Си облетели мировые СМИ и символизировали для них сплочение трех великих держав против Америки. К ним уже, можно сказать, присоединились иранский Лев, северокорейский Тигр, а за ними могут последовать и другие страны, которые ранее, как Индия, вели себя крайне осторожно. Например, Бразилия – президент Луис Инасиу Лула да Силва уже призвал БРИКС собраться на внеочередной саммит для того, чтобы обсудить меры противостояния Трампу.

Однако в то же время, при всех заслугах Трампа в вопросе превращения Глобального Юга в коллективный, его усилий на этом пути явно недостаточно. Несмотря на все красивые картинки, громкие заявления и яркие шаги, до коллективного Юга еще очень далеко.

Прежде всего потому, что Трампы приходят и уходят, а объективные противоречия между странами Глобального Юга никуда не денутся. Взять хотя бы те же Индию и Китай. Демонстративное сближение и громкие слова не помогут Нью-Дели и Пекину решить территориальный вопрос, в котором ни одна из стран не собирается уступать. К тому же процесс индо-китайского урегулирования критическим образом усложняет пакистанский фактор. Проще говоря, без решения индо-пакистанского конфликта Китай с Индией не помирятся. Хотя бы потому, что Пекин поддерживает и будет поддерживать территориальные амбиции Исламабада. Ведь если Пакистан вернет Индии земли Кашмира, то Китай лишится прямой границы с Пакистаном – а значит, все усилия по созданию через Пакистан инфраструктурного коридора к Индийскому океану и Ближнему Востоку в обход Малаккского пролива и побережья Индии будут бессмысленными. Ведь этот коридор в итоге пройдет через индийскую территорию – и Нью-Дели сможет в любой момент его перекрыть.

Не решит Трамп своими угрозами и противоречий между Египтом и Эфиопией. Строительство Эфиопией грандиозной ГЭС на Ниле рискует погрузить Египет – небогатую стомиллионную страну, чье население зависит от объема воды в Ниле – в грандиозный водный и продовольственный кризис. И на сегодняшний день никакого компромисса между этими странами не найдено.

Наконец, угрозы Трампа не приведут к тому, что страны Глобального Юга готовы будут делегировать свой суверенитет Китаю. Да, номинально ШОС и БРИКС строятся на принципах равенства стран-участниц. У всех есть право вето, все участвуют в обсуждении проблем. Однако объективную разницу в потенциалах никто не отменял.

И если в политическом и военном плане Китай уравнивается другими странами-участницами (прежде всего Россией, а также Индией, Ираном и т. п.), то в экономическом плане он превосходит всех остальных. И эти остальные опасаются, что их участие в альтернативных Западу проектах будет способствовать лишь смене одного глобального лидера на другого.

Да, это не совсем так. У Китая нет многого из того, что должно быть у претендента на глобальное лидерство – прежде всего глобальной идеологии, которая станет привлекательной для обществ третьих стран. Однако страхи и подозрения все-таки никто не отменял – они доминируют и будут доминировать в мире, где международное право было дискредитировано коллективным Западом.

С другой стороны, Глобальному Югу и не нужно превращаться в коллективный. Однополярный мир будет заменен миром региональным – где региональные лидеры будут самостоятельно, через сотрудничество друг с другом, решать проблемы своего региона. Здесь как раз философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, становится более чем актуальной. И Трамп своими действиями эту философию сейчас как раз продвигает. За что ему уже можно сказать спасибо и дать какую-то премию. Пусть даже Нобелевскую – все равно ее значение уже давно выхолощено благодаря тем личностям, которым ее давали в последние годы.