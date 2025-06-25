Богатство может быть и благословением, и несчастьем

На днях патриарх Кирилл дал программное интервью, в котором говорил, в частности, о соотношении рыночной экономики и нравственности.

«… За тезисом «нравственным в экономике быть невыгодно» кроется лукавство. Выгодность того или иного предприятия определяется не только спросом и предложением, но и законодательством… Эффективная экономика создает такие условия жизни для людей, которые позволяют обществу сохраниться и развиваться, причем не только экономически и научно, но и культурно и, не побоюсь сказать, духовно. А эти условия не могут не иметь нравственного измерения», – сказал патриарх.

Эти слова важно услышать – потому что миф о том, что успешный бизнес предполагает личную безнравственность, увы, до сих пор с нами.

Люди, полагающие нравственность «невыгодной», продолжают тащить с собой образ пузатого капиталиста во фраке и цилиндре из старых советских карикатур – «Полна утроба капитала. А ей все мало, мало, мало!»

В те годы пропаганда уверяла, что богатые предприниматели – люди беспринципные, алчные и абсолютно эгоистичные. Когда коммунизм рухнул (главным образом по причине своей экономической неэффективности) – «минус» поменялся на «плюс», карикатурный образ жадины в цилиндре сделался путеводной звездой.

Социал-дарвинизм – идея, что в человеческом обществе должны выжить сильнейшие, а тем, кто не вписался в рынок, самой природой предрешено исчезнуть – был почти официальным лозунгом 1990-х.

Считалось, что капитализм и рыночная экономика – это состязание эгоистов, каждый из которых думает только о своем личном кошельке, а в итоге каким-то образом возникает общее процветание.

Как провозглашалось в одном из фундаментальных текстов эпохи – «Человеке с рублем» 1992 года – за авторством Ходорковского и Невзлина, «почему богатый человек должен делиться доходами с тем же бродяжкой? Если он не украл, не убил – за-ра-бо-тал? В конце-то концов, а кто мешает этому же бродяге вернуться к труду?.. Уж если на то пошло, бессовестно делиться заработанным с бродягой, который на миллион процентов уверен, что в нашей гуманной державе ему не дадут умереть с голоду».

Эта мрачная эпоха уже, кажется, отошла в прошлое, но некоторый ее запах продолжает оставаться в воздухе.

В частности, он чувствуется в представлении о том, что быть нравственным, ответственным членом общества невыгодно.

Это представление – как и напоминает патриарх – глубоко ошибочно. И тут нам стоит обратиться к христианскому представлению о том, что значит процветать и что такое процветание.

Священное Писание не говорит о том, что богатство – это в принципе аморально или плохо. Напротив, оно может быть благословением. Но благословением оно является в определенном контексте.

Библейский образ процветания – это не человек, который собирает коллекции дорогих автомобилей или наполняет бассейн шампанским, потому что сходит с ума от пресыщенности.

Процветание предполагает правильные отношения с Богом и с другими людьми. Процветающий человек, у которого все по-настоящему хорошо – это глава многочисленного семейства, уважаемый член общества и щедрый благотворитель. Например, как говорится в псалме, «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей: так благословится человек, боящийся Господа!» (Псалтирь 127:1-6).

Примером такого христианского процветания может служить богатый купец Николай Александрович Алексеев, избранный в 1885 году городским головой Москвы. Именно при нем в Москве появился водопровод, активно строились школы и больницы.

Как пишут о нем биографы, «Николай Александрович являлся попечителем нескольких начальных учебных заведений, директором Попечительного о тюрьмах комитета, директором Русского музыкального общества, почетным членом Общества для пособия нуждающимся студентам Московского университета, казначеем Дамского комитета Общества Красного Креста. При нем в городе было выстроено 30 городских училищ».

Именно он организовал – и в значительной степени содержал за свой счет – психиатрическую лечебницу на Канатчиковой даче. Его работоспособность, честность и добросовестность, которые помогли ему приумножать личный капитал, были обращены и на служение ближним.

Его процветание было благословением не только для него, но и для других людей.

Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Николай Александрович стремился не к этому – а к тому, чтобы помогать людям, особенно нуждающимся и страдающим. Такое поведение не разорило ни его, ни других благочестивых русских купцов, которые тратили свои деньги на служение обществу.

Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно». И об этом еще раз напоминает патриарх.