  • Новость часаРоссийские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Постмодерн – это деменция человечества
    2 октября 2025, 08:30 Мнение

    Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

    В чем секрет необычно крепкого рубля
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Маск стал первым в мире полутриллионером

    Мужчина 45 лет по имени Николай, житель, например, Челябинска, пришел домой после работы и открыл интернет. «Ну, что там в мире?». И так каждый день. И так много лет. И, если по-честному, то 99% этих новостей были Коле совершенно не нужны. Лучше бы больше времени уделил жене и детям. А что Коле на самом деле надо?

    Вся информационная повестка – лишь пена дней, истинные события происходят где-то в глубине бытия. Стоит нырнуть поглубже и попробовать разобрать очертания фундаментальных причинно-следственных связей. Я тут на страницах «Взгляда» не раз топил за философию. Именно глубокомыслие позволяет сдуть информационную пену и прикоснуться к «живительному источнику знаний».

    Я предлагаю по-быстрому разобраться, как же мы оказались в мире ненужного и все чаще абсурдного новостного шума, а потом нырнуть поглубже в океан глубокомыслия и взглянуть на мироустройство по-новому.

    Чтобы разобраться с этим вопросом, нам с вами нужно сделать следующий шаг и немного поговорить о том, что такое модерн. Точнее даже не так. Давайте разберемся немного в истории мировой философии за последние лет 150 (шапочно разберемся, конечно).

    Если совсем по-простому, то модерном я бы назвал такое состояние общественного мироощущения, когда Бог отменен, торжествует рациональность, примитивный материализм, наука – новый культ, вера в просвещение, равенство, свободу, прогресс и будущее торжество «рая» на Земле.

    Но именно в момент, когда, казалось бы, модерн победил на просторах европейской цивилизации – к концу XIX века – один за другим начинают появляться труды, которые все эти замечательные ценности победившего модернизма ставят под сомнение. Или вовсе деконструируют и объявляют о скорой гибели западного мира. От Ницше и Шпенглера до наших Леонтьева и Достоевского. Вновь вспоминают и переосмысляют Канта с его «Критикой чистого разума», объявившего человеческий разум самым большим обманщиком во Вселенной, способным в случае необходимости логически объяснить вообще что угодно.

    Общество модерна рассматривается как нечто апокалиптическое. Вот-вот и закат Европы, вот-вот и конец света. И, действительно, крайне серьезное случается в ХХ веке – гибель старого мироустройства с его империями и остатками сакрального мира, который еще уцелел при модернизме. Для нас сегодняшних все эти события наделены очень понятной, как нам кажется, исторической логикой (привет, Кант!). Для тех, кто жил в гуще тех событий – это крах. Василий Розанов и его «Апокалипсис нашего времени», Иван Шмелев и его «Лето Господне».

    Только что я был в Третьяковке на выставке Бориса Кустодиева. Все это через край переполнено ощущением, даже уверенностью, конца. Кустодиев своих купчих, чай, арбузы, наряды, блины, масленицы – очень многое хрестоматийное создал уже после революции 1917 года. То есть он писал все то, чего уже не было. Такая тоска по ушедшему русскому царству, которое, по выражению Розанова, «слиняло в два дня. Самое большее – в три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей». Русь слиняла в три дня, но потом как-то заново пересобралась. Оказалось, что это еще не конец.

    Потом случилась Вторая Мировая – невиданная в истории война. В гуще тех событий, огромное количество людей жили как внутри апокалипсиса. Десятки миллионов смертей, невиданные разрушения, катастрофа катастроф. Но и это снова не конец.

    1991 год. Снова Русь сбегает за три дня. Страна вновь и уже без вражеских или революционных солдат добровольно отправляет собственную экономику и общественное устройство в утиль. Американский философ Фрэнсис Факуяма пишет свой нонфикшн-бестселлер «Конец истории». По либеральному замыслу падение СССР означает окончательную всемирную победу глобализма, исчезновение любых противоречий – а значит и «конец истории». Но и тут неувязочка выходит.

    Кажется, что критики модернизма стопятидесятилетней давности облажались. Ну и где ты, Шпенглер, со своим «Закатом Европы»?

    И, действительно, модернизм и все его критики, вместе взятые – уже давно преодолены постмодерном.

    Мишель Фуко, Делез, Гваттари, Бодрийяр и прочие французы конца ХХ столетия вслед за модернистскими похоронами Бога и антимодернистскими похоронами европейской цивилизации устроили пышную ритуальную процессию, отправив на тот свет вообще все. Весь наш гуманитарный багаж, с помощью которого мы себя в мире осознаем, с помощью чего мы и сам мир воспринимаем – все на свалку истории! Истины больше нет. Точнее, истин сколь угодно много, правда у каждого своя, «означающее» пришло на место «означаемого». Все это для начала обитало на страницах книг и научных журналов, но в XXI веке окончательно перебралось сначала из «научного» дискурса в мир искусства и медиа, а потом и вовсе оформилось в виде новой реальности постправды, в которую нас всех успешно переселили постмодернисты.

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть. Абсурд – вот он «новый черный», символ эпохи, единственная «истина» нашего времени.  В этом самом времени мы с вами, за очень редким исключением, и плаваем.

    А можно ли выйти из мира абсурда? Преодолеть постмодерн? Найти «новую нормальность»? А теперь внимание. Я прямо сейчас, здесь, на ваших глазах, выдвину новую философскую концепцию.

    Эпоха модерна в действительности была итогом большой и продолжительной жизни европейской цивилизации. Еще вовсю ощущалось былое величие и рождалось значительное и гениальное, но уже серьезно пованивало, вовсю началось гниение общественной жизни – словами Константина Леонтьева.

    Вслед за физической немощью (модерн) престарелая западная цивилизация погрузилась в состояние старческой деменции (постмодерн). Абсурд окружающей нас жизни – это самая настоящая деменция модерна. Именно деменцию мы наблюдаем ежедневно, потребляя вместе с Колей из Челябинска новости из мира «прогрессивного» человечества.

    Единственный реально работающий способ преодолеть старческую деменцию – умереть. Правы были те самые критики модерна, просто вслед за закатом смерть пришла не сразу, для начала европейскому организму пришлось отправиться в мир слабоумия.

    Постмодернизм – воистину, эпоха деменции модерна. И мы с Колей из Челябинска живые ежедневные свидетели старческого слабоумия прежней цивилизации. Предсмертные потуги которой мы ежедневно наблюдаем в эфире. Коля уже отключил интернет и отправился к жене и детям.

    Будь, как Коля. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    Бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник
    Израиль перехватил суда приближающейся к Газе «Флотилии стойкости»
    На Украине решили переименовать копейки
    Роскачество зафиксировало мошенничество через нейросети с образами умерших
    Суд Москвы обратил в госсобственность имущество владельцев бренда «Кириешки»
    В России решили сузить места для парковки

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более, что многие факторы от падения нефтяных котировок до геополитики играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100 как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Призыв к России из Британии доказывает проигрыш британцев

    Министр обороны Великобритании Джон Хили публично пообещал, что Россия не победит в конфликте вокруг Украины. Однако, если сравнить это с прошлыми обещаниями Лондона, Россия в этом противостоянии побеждает, а Британию пора объявить проигравшей. В конечном итоге она проиграет еще больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Постмодерн – это деменция человечества

      Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

      0 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

      Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

      5 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации