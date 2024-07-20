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    Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    @ Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС

    20 июля 2024, 12:43 Мнение

    Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

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    Этим летом в Греции объявили о введении шестидневной рабочей недели. Греция, лето, шестидневка – сочетание этих понятий для всех, кто хоть немного знает страну Платона и Эсхила, кажется совершенно противоестественным. Расслабленные люди, море, любовь, Акрополь, Метеоры – при чём тут рабочая неделя вообще? И шестидневка – тем более. Однако факт есть факт.

    Шестидневку, конечно, ввели не в качестве обязательной нормы, а в качестве разрешительной. Но существует нюанс. Разрешительный характер – он для хозяев бизнеса. Они теперь имеют право заставить работников трудиться с одним выходным. Самих работников вряд ли кто спросит. Деньги заплатят, и неплохие, в современном мире всё продаётся и покупается, ну а дальше – не хочешь – увольняйся, никто в принципе тебя не держит. Капитализм как он есть. И профсоюз ничего не скажет, дура лекс, но он закон. Ещё, правда, есть и государственные, и муниципальные служащие. Вот они по новому закону точно будут обязаны работать шесть дней в неделю. Ничего с этим не поделать.

    По словам греческого министра внутренних дел Ники Карамеоса, шестидневка позволит работодателям эффективнее удовлетворить «срочные нужды», а рабочим – получить дополнительные выплаты. Реформа должна стимулировать работников зарабатывать больше. И – хочется добавить – меньше времени тратить на свою частную жизнь. Идеальная модель для «цивилизованного свободного мира».

    Под видеокамерами, шесть дней в неделю, остаётся только сократить до минимума оплачиваемый отпуск, – как заметил греческий писатель Димитрис Палазис.

    Самое интересное, что разговоры о шестидневке ведутся по всему Европейскому Союзу. И кое-где в Азии. В Бельгии закон, позволяющий работать шесть дней в неделю, приняли ещё в 2022 году. Подобные же «экспериментальные» программы были запущены в Британии, Германии и Японии. Кстати, многие корпорации и без лишних государственных актов вводят шестидневку для своих работников. Например, «Самсунг».

    А ведь совсем недавно мы слыхали другие речи. Говорили о четырехдневной рабочей неделе, сокращении рабочего дня чуть ли не до пяти часов, об экологии и гуманизации, увеличении удельного веса досуга в общем времени жизни – как важнейшем завоевании современности. В Испании в 2021 году всерьез собирались вводить четырехдневку. Шла подготовка. Утверждалось, что в эпоху искусственного интеллекта «машины, наконец, будут производить полезное, а люди прекрасное», – как мечтал об этом когда-то Оскар Уальд.

    А тут явный конфуз.

    Причины в первую очередь, конечно, демографические – старение и отток специалистов, всё такое прочее. Не зря премьер той же Греции Кириакос Мицотакис назвал демографическую обстановку в стране «бомбой с часовым механизмом».

    Но главное всё же не в демографии, а в истории. В её возвращении в реальную повседневную жизнь.

    Концепция глобального распределения богатств и ресурсов под руководством «золотого миллиарда» рассыпается на наших глазах, и это требует дополнительного напряжения. Происходящее пояснить просто, как на детской картинке. Значительная, если не преобладающая часть западного предпринимательства ещё недавно строилась на русских ресурсах и относительно дешевых китайских и индийских руках и мозгах. С русскими ресурсами всё понятно. С начала украинской войны на них Западу рассчитывать не приходится. Сами ввели санкции.

    А вдруг завтра конфликт с Китаем? Или с Китаем и Индией? Или с Китаем, Индией и африканским миром? Не случайно ведь на Западе всё чаще задают себе вопрос: кто на самом деле оказывается в изоляции? Россия, которую они провозгласили врагом номер один? Или они сами – на фоне БРИКС, ШОС, успехов русской дипломатии и китайской экономики в Африке и на Ближнем Востоке?

    И, разумеется, подобные вызовы требуют от нашего противника полного разворота. От былого благодушия их паразитического капитализма не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

    И самое интересное, что западные левоцентристы, все эти бесконечные зелёные, социал-демократы, социалисты и прочие главные ненавистники России ни слова, ни полслова не говорят об ужесточении капиталистической эксплуатации. Как воды в рот набрали. Только одни греческие ультралевые маргиналы стараются.

    «Какой работник, при нашей безработице и нищете, осмелится сказать «нет» бесконтрольным работодателям, которым правительство позволило обращаться работниками, как со своими рабами?» – восклицает, к примеру, греческий профсоюзный активист Никос Фотопулос, но его слова остаются гласом вопиющего в пустыне.

    На этом фоне самое любопытное, что в большинстве европейских стран «старые европейцы», да и мигранты, разбалованные различными социальными пособиями, к новому напряжению отнюдь не готовы. В известной части они предпочитают жить на доходы от недвижимости, наследства, других накоплений, а при возможности и достаточной подготовке – работать на удалёнке. И это обстоятельство ложится дополнительной нагрузкой на их соотечественников и современников, работающих по классическому найму.

    Но существует у этой проблемы и ещё один аспект, очень существенный в перспективе. Не секрет, что в большинстве крупных транснациональных корпораций давно царит ничем не ограниченный внутренний тоталитаризм. Шестидневка окончательно уводит занятых там работников из гражданского общества в мир корпоративной этики, где налицо совершенно особая, отнюдь не прозрачная, атмосфера. Миллионы послушных корпоративных служащих – идеальный объект манипуляции, и силы, готовые ими манипулировать, тем больше чувствуют себя в своём праве, чем больше государство позволяет им «покупать» время работников, фактически сглатывая человеческие жизни…

    …В России же, в свою очередь, никаких планов на шестидневку не существует. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил об этом в этом году на ПМЭФ, комментируя в том числе и шокирующие изменения в трудовом законодательстве нескольких европейских стран.#{author}

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