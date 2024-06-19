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    Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    19 июня 2024, 09:08 Мнение

    Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова

    политэксперт, член Ассамблеи народа Казахстана

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    Принципы международного права сегодня действуют выборочно, для одних они обязательны, другие запросто их игнорируют, причем пренебрежение международным правом некоторыми странами становится демонстративным. Захотели навязать свою волю – ткнули в международное право. Когда же речь идет о выполнении этих же норм западными странами, мы наблюдаем двойные стандарты.

    О каком невмешательстве во внутренние дела может идти речь, когда в мире действуют такие организации, как National Endowment For Democracy? Американская некоммерческая организация, учрежденная Конгрессом США в 1983 году, финансируемая американским правительством и ежегодно выделяющая тысячи грантов неправительственным организациям разных стран для продвижения «демократических ценностей» и развития «демократических институтов» в 100 странах мира. В реальности – для финансирования псевдосвобод в странах с авторитарными, по американскому мнению, режимами. Хотя, казалось бы, абсолютным абсурдом является прокламация «демократических» ценностей со стороны американской организации в момент, когда весь мир наблюдает открытые гонения, устраиваемые в США в отношении оппозиционного кандидата в президенты.

    Еще одной известной организацией, продвигающей интересы США, является USAID, которая выделяет деньги в том числе на развитие так называемых демократических ценностей, повышение уровня «медиаграмотности» и борьбу с «дезинформацией» и «пропагандой» в Центральной Азии. Уроки подобной «борьбы» проводятся уже в течение нескольких лет посредством Центрально-Азиатской программы по повышению медиаграмотности – MediaCAMP. С его помощью в Казахстане было поддержано с 2018 по 2023 год более ста проектов по производству контента, более 1800 журналистов прошли обучение на тренингах MediaCAMP.

    Выделяет гранты и посольство США в Казахстане. На сайте посольства в феврале 2024 года было размещено объявление о выделении грантов от 10 до 50 тыс. долларов в том числе на следующую цель – «расширение возможностей и усиление объединяющей способности казахстанских организаций, инфлюэнсеров и лидеров общественного мнения». Видимо, поэтому американский посол так спокойно и открыто 17 мая этого года вдруг решил обратиться к казахстанцам с речью о защите прав ЛГБТ-сообщества: наверное, подумал, что раз выделены гранты, то население будет счастливо принять пропаганду нетрадиционных ценностей у нас в стране.

    Казахстан зря так спокойно наблюдает за тем, какую мину замедленного действия закладывают под наше государство, и позволяет активно обрабатывать нашу медиасреду. Адепты иностранного влияния могут быть легко брошены на провокацию социальных протестов, разжигание национальной розни, поддержку и пропаганду религиозного терроризма и экстремизма в целях дестабилизации ситуации в нашей стране. Их влияние на формирование общественного мнения и подрыв легитимности власти может иметь серьезные последствия для страны.

    И это касается не только Казахстана. Работа с медиа ведется структурами USAID и в Узбекистане, и в Таджикистане. Подобная активность американских структур может иметь целью дестабилизацию ситуации во всей Центральной Азии.

    При этом необходимо иметь в виду и усиливающуюся активность боевиков ИГ в Афганистане с прицелом на вербовку боевиков из Таджикистана и других стран Центральной Азии. Медиацентр террористов использует различные цифровые платформы, включая Telegram и TikTok. Лично у меня возникают вопросы следующего характера: можем ли мы считать случайным совпадением активизацию пропагандистского блока ИГ? Может ли так случиться, что у казахстанских медийщиков и джихадистов – один спонсор? 

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивную информационную кампанию, направленную на обеление действий террористов в январе 2022 года, и не менее агрессивную и мощную – направленную против России в первые дни войны на Украине. Отголоски этого раздаются и сейчас – провокаторы, прикрываясь фейковыми страницами в социальных сетях с казахскими и русскими именами и фамилиями, до сих пор пытаются настроить казахов против русских и наоборот.

    В такой ситуации необходимо как можно скорее принять в Казахстане закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Чтобы каждый гражданин нашей страны, читая тот или иной материал, просматривая видео в соцсетях, видел, что лицо, опубликовавшее контент, является иноагентом и получает иностранное финансирование, а не делает это потому, что якобы болеет за нашу страну. 

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