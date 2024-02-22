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    Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного
    Правда и победа
    22 февраля 2024, 09:06 Мнение

    Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    Владимир Путин продлил срок работы выставки-форума «Россия» до 8 июля, что, честно говоря, было ожидаемо, учитывая бешеную популярность мероприятия. Любой, кто оказывается на выставке – особенно в выходные дни, – собственными глазами видит огромные массы народа, заполоняющие территорию ВДНХ, длинные очереди то там, то тут и слышит регулярные объявления через громкоговоритель: «Уважаемые посетители, павильон такой-то в данный момент переполнен. Но на выставке вы обнаружите множество других интересных павильонов. Предлагаем вам обратить внимание на них».

    У России есть незаурядная, если не сказать – уникальная способность реализовывать грандиозные, сверхсложные и казавшиеся просто невозможными проекты. Построить с нуля столицу на болоте? Да пожалуйста. Выстоять и победить в войнах против бесчисленных противников, став в итоге самым большим государством планеты? Сделано. Отправить первыми в мире человека в космос спустя менее двух десятилетий после страшной войны, оставившей полстраны в разрухе? Извольте.

    Но нетрудно заметить, что данный талант России и успехи, связанные с ним, исторически шли рука об руку с весьма суровыми методами: жертвенность и самоотречение, перенапряжение всех народных сил и отказ от благополучия здесь и сейчас во имя высшей цели.

    И вот теперь наша страна поставила перед собой в каком-то смысле даже более сложную задачу – достичь очередной сверхцели, но без использования привычных методов. Победить в очередной войне коллективного Запада против России, но сберегая, насколько возможно, жизни наших солдат. Выстоять в мировой экономической и технологической гонке, но без народных сверхусилий. Вернуть стране статус сверхдержавы во всем его блеске, но не принуждая общество к тяжелым жертвам. И вообще – в этот сложнейший и очень опасный исторический период не просто сохранить для страны привычную жизнь, а сделать ее насколько возможно благополучной, комфортной и обустроенной. Никогда ранее в своей истории Россия даже близко не могла подступиться к решению такой задачи.

    Выставка «Россия» может служить символом и квинтэссенцией этого нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой. И стране это не просто надо: она впервые осознала, почувствовала и уже проверила на собственном опыте, что это вполне возможно – что обществу нет необходимости отказываться от привычной жизни и бытовых благ ради высокой державной цели. Что непостижимые в своей сложности технологии, продукты и задачи, решаемые учеными, инженерами и производственниками, служат не только славе России и ее геополитическому статусу, но и безопасности, благополучию и комфорту ее граждан. Что государство может быть не «черным ящиком», взаимодействие с которым высасывает все силы и вгоняет в депрессию, а понятной и удобной системой, в несколько кликов обслуживающей нужды и запросы людей. Что налоги, которые мы платим этому – своему! – государству, приводят к вполне понятным и видимым результатам, которыми мы сами и пользуемся. Что любые, исконно-посконные и, казалось, неискоренимые отечественные пороки – включая плохие дороги и забюрократизированность – вполне поддаются исправлению, просто нужно последовательно и спокойно работать.

    В этом, кстати, один из секретов триумфа выставки. Государственные ведомства, регионы, корпорации и общественные организации представляют свою работу – отчитываются об уже сделанном и представляют планы на будущее. Причем значимая часть имеющихся результатов непосредственным – и позитивным – образом отражается на обществе и конкретных людях. Так что озвучиваемое «планов громадье» не воспринимается ни пустой фантазией, ни чем-то отвлеченно-грандиозным, не имеющим отношения к обыденной жизни рядовых граждан: мы уже знаем, что раз сделали одно – значит, реализуют и другое. Интерактивные стенды – не завлекательная пустышка, а часть уже ставших привычными сервисов, программ и результатов работы отечественных корпораций: от «Госуслуг» до «Яндекса», от Росатома до общества «Знание», от черноморских курортов до арктического туризма.

    А комфортное для посетителей обустройство выставки является отражением той обновленной России, которую мы вместе строим. Организация продумана до мелочей для удобства людей, пространство красивое, ухоженное и доступное для инвалидов, местами – высокотехнологичное, а местами – подчеркнуто традиционное. Тут тебе и профессиональный формат, и просветительский, и чисто развлекательный. А еще детские площадки для малышей, культурные программы и куча мест на любой вкус.

    Наверное, это и есть главное впечатление, которое получаешь, побывав сейчас на ВДНХ: великолепно задумано и исполнено, но вообще-то это нормально – ведь все это не столько то, что Россия строит для своего будущего, сколько то, как она живет уже сейчас. 

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